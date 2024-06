Ezt rengetegen elrontják nyugdíjazás előtt: a bank százezreket követelhet tőlük, erre nem lesz keret

A szakértők szerint a nyugdíjzásra nem lehet elég korán elkezdeni felkészülni, azonban a legtöbben csak a nyugdíjba vonulást megelőző években próbálnak előre gondolkodni. Vagy sokan még akkor sem: teljesen felkészületlenül vágnak neki a nyugdíjas éveknek anyagi szempontból. Pedig a nyugdíjazás rengeteg változást hoz a pénzügyek terén, sokan azonban nem is tudják, hol kezdjék a felkészülést az új életszakaszra. A Pénzcentrum most az anyagi felkészülésre koncentrálva járta körül a legfontosabb kérdéseket.

A nyugdíjazást sokan képzelik el nyugodt, békés időszakként, amikor megszabadulhatnak a mindennapos feladatok béklyójától, terhektől, gondoktól. Csakhogy a legtöbben nem gondolnak rá, hogy a gondtalan nyugdíjas éveket gondosan elő kell készíteni. Hiszen a nyugdíjazás óriási változást hoz a karrierben, a pénzügyek és még a mentális egészség terén is. Ha valaki felkészületlenül vonul nyugdíjba, a sok stressz, megoldandó probléma szakadhat rá hirtelen, amelyek miatt nem tudja majd úgy élvezni a nyugdíjas éveit, ahogy elképzelte. A Pénzcentrum korábban munkapszichológust, karrierszakértőt és nyugdíjszakértőt kérdezett a védett korba érő dolgozók helyzetéről, teendőiről, lehetőségeiről a nyugdíjazást meglőzően a karrier és a mentális egészség szempontjából. Jelen cikkünk témája kifejezetten az anyagi felkészülés a nyugdíjazást megelőző években. Lapunk kérdéseire Süle-Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor nyugdíjszakértője válaszolt.

Pénzcentrum: A nyugdíjazás előtt állók anyagi felkészülését hol érdemes kezdeni? Milyen pénzügyekre vonatkozó kérdést tegyen fel magának legelőször az, aki nyugdíjazás előtt áll?

Süle-Szigeti Bulcsú: A legtöbben mindaddig nem foglalkoznak az állami nyugdíj kérdésével, amíg égetővé nem válik. Aki azonban szeretné már idejekorán megismerni a kilátásait, ő tehet bizonyos lépéseket ennek érdekében. Érdemes kezdeményezni a nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárást, melynek során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és a leendő nyugdíjigénylő tisztázzák a nyugdíj kiszámításához szükséges adatokat, például a szolgálati időt és a járulékfizetés alapjául szolgáló kereseteket. Ezen adatok ismeretében a Nyugdíjfolyósító hivatalos kalkulátorával a nyugdíj várható összegére is becslést lehet készíteni.

Hogyan érdemes átgondolni a befektetéseket, megtakarításokat? Ilyen élethelyzetben a rövidebb, vagy éppen a hosszabb távú befektetések lehetnek előnyösebbek?

A nyugdíjazás időpontjához közeledve a legtöbb megtakarítónak már a félretett pénz biztonsága és hozzáférhetősége az elsődleges szempont. Korábban viszont jó eséllyel kockázatosabb befektetéseket választott a magasabb hozam reményében. Éppen ezért a felhalmozási időszak utolsó néhány évében érdemes felülvizsgálni a befektetési stratégiát, és szükség esetén olyan módosításokat eszközölni, melyek révén a portfólió jobban igazodik a megváltozott igényekhez.

Ugyancsak fontos kérdés még, hogy mi legyen a lakóingatlannal: hiszen a nyugdíjba vonulás idejére a gyermekek már feltehetően kirepültek, így a jövőben akár egy kisebb ingatlan is elegendő lehet. A költözés pedig ugyancsak némi likvid tartalék felszabadulását eredményezheti.

Hogyan lehet csökkenteni a pénzügyi kiadásokat nyugdíjazás előtt? Érdemes lehet például bankszámlát váltani?

A tapasztalatok szerint a nyugdíjba vonulással automatikusan is nagyot csökkenhetnek a háztartás kiadásai, hiszen számos dologra nem kell többé költeni. Ilyenek például a munkába járáshoz kapcsolódó költségek, de a ház körüli teendők saját kezű elvégzésén is sokat lehet spórolni – ez utóbbihoz az aktív munkavállalók az időszűke miatt hajlamosabbak szakember segítségét igénybe venni. Azt is érdemes átgondolni, hogy feltétlenül szükség van-e a már megszokott előfizetésekre, de egy egyszerű bankváltással is akár évente százezres nagyságrendű forintösszeget lehet megtakarítani.

Az aktív korúakkal szemben a nyugdíjasok jobban ki vannak téve az olyan meredeken emelkedő, magas inflációnak, mint amilyet 2022-2023 folyamán láthattunk. Aki ezt szeretné elkerülni nyugdíjazása után, milyen óvintézkedéseket tehet még aktív korában?

A nyugdíjasok alapvetően a társadalom egyik legalacsonyabb jövedelmű részét képezik: az átlagnyugdíj jelenleg alig haladja meg a nettó átlagkereset 50%-át. Ez a jövedelemkülönbség a jövőben még drasztikusabb is lehet, hiszen a társadalom elöregedésével a nyugdíjrendszer finanszírozása is egyre nagyobb problémát fog okozni a központi költségvetésnek. A nyugdíjrendszertől való függetlenedés leghatékonyabb módja az, ha aktív korunkban további jövedelemforrásokat építünk ki: ilyen lehet egy kiadott lakás vagy egy jelentősebb pénzügyi megtakarítás. Jó hír, hogy aki idejekorán – például 30-as éveiben – elkezdi az öngondoskodást, ő egészen kis összegekből is összegyűjthet több millió forint megtakarítást, részben az állami támogatás, részben a kamatos kamat jótékony hatásának köszönhetően.

A hitellel rendelkezőknek milyen lehetőségeik vannak a nyugdíjazás előtt, hogy a nyugdíjba vonulást követően ne jelentsen nagy terhet a törlesztőrészlet? Be kell egyáltalán jelenteni-e a banknak a nyugdíjazást annak, akinek hitele van?

Hitelfelvétel alkalmával nagyon fontos arra is gondolni, hogy a futamidő alatt változhat az adós jövedelmi helyzete. Ékes példa erre a nyugdíjba vonulás, melynek során akár 40-50%-kal is csökkenhet a havonta beérkező rendszeres bevétel. Természetesen erre a bank is gondol, és szigorú felső limitet határozhat meg a lejáratkori életkorra.

Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy a nyugdíj egy kifejezetten kedvelt, jól hitelezhető jövedelemtípus, feltéve, hogy az adós minden más szempontnak meg tud felelni. Akinek egy nagyobb hiteltörlesztője miatt nagyon feszes költségvetése van, ő megpróbálkozhat a hitele kiváltásával, de egyáltalán nem garantálható, hogy a nyugdíjhoz közeledve kedvezőbb ajánlatot fog kapni a bankoktól.