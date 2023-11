Tényleg súlyosan kevés a minimálbéremelés? Innen már nincs visszaút a magyar melósoknak

Jelentős az elutasítottsága a minimálbér 2024-es emelésének. A Pénzcentrum olvasói szerint a 10, illetve 15 százalékos emeléssel még mindig nem érik el azt a bérszintet az ilyen kereseti sávban dolgozók, hogy az elég legyen a mindennapi élethez és az anyagi gondok megoldásához. Ráadásul ahogy mindig, most is bruttó összegben adták meg a két értéket - mennyi ennek a nettója?

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, bő egy héttel ezelőtt végre megszületett a megállapodás a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) ülésén a 2024-es minimálbér és garantált bérminimum kapcsán. Az emelést is előrehozták: a 2024 minimálbér fizetések már 2023 decemberétől járnak a magyar dolgozóknak.

A VKF ülésén hosszú hónapok csatározásai kellettek ahhoz, hogy nagy nehezen végre megállapodjanak a minimálbér és a garantált bérminimum összegéről. A munkavállalók legfontosabb kérése az volt, hogy a két összeg kövesse a 2023-ra hivatalosan jósolt inflációs mértéket, vagy egy évközbeni kompenzáció legyen, amellyel a munkavállalók az anyagi természetű problémákat enyhíteni tudják. A sok fordulós egyeztetés végén aztán megállapodás is született. De vajon ez elegendő? Erre elég egyértelmű választ adtak a Pénzcentrum olvasói.

Mire elég ez az emelés?

Egy bő héttel ezelőtt, mikor kiderült, mennyivel fog megemelkedni a minimálbér és a garantált bérminumum, megkérdeztük az olvasókat, elégségesnek ítéletik-e a mértéket. Nos, a szavazás egyértelmű választ adott - ezt mutatjuk meg a lenti grafikonon.

Olvasóink közül több mint hatezren voksoltak, akiknek jelentős része, 80 százalékánál több gondolja úgy, hogy az emelés mértéke bizony se a minimálbér, se a garantált bérminimum esetében nem elégséges. 1000 főnél kevesebben érzik úgy, hogy igen, elég az emelés, míg néhány százan azt, hogy talán még túlzó mértékű is.

Ennyivel lesz több

Persze nehéz is lenne csodálkozni az emelés mértékének elutasítottságán, ha megnézzük a hivatalosan közölt számokat. Azt ugye már tudjuk, hogy

2024-ben a minimálbér bruttó 266 800 Ft-ra, míg a garantált bérminimum bruttó 326 000 Ft-ra emelkedik. Előbbi tehát 15, utóbbi 10%-os emelkedésen megy át.

De most nézzük meg azt is, hogy ez tulajdonképpen mennyire van összhagban a gazdasági számokkal? Az előrejelzésekszerint a 2023-as éves infláció mértéke - az elemzői konszenzus alapján - 18 százaéék körül lesz, vagyis ennek jelentősen alá megy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése még úgy is, hogy az már most decembertől érvényes.

Ennél valamivel jobb lehet a helyzet jövőre, ekkor ugyanis a jegybank előrejelzése szerint az éves áremelkedés még a 10%-ot sem éri majd el. Olyannyira nem, hogy a többi előrejelzés szerint nagyjából 3,5 és 5,5 között lehet ez az érték, vagyis ha ehhez mérjük a minimálbért, már valamivel jobb a helyzet.

Mennyi marad nálunk?

Mivel mind a minimálbér, mind pedig a garantált bérminimum bruttó összegek, most számoljunk egy kicsit, és nézzük meg, mennyi maradhat valóban nálunk. A bruttó béremelés önmagában nem tükrözi a valóságot, ugyanis a nettó minimálbér 2024 évében is egy olyan csökkentett összeg, amit az adók és járulékok levonása után kapunk meg.

A bruttó fizetésből (2024 minimálbér: 266 800 Ft) – az egyéni alapon meghatározott kedvezmények nélküli alapesetben – levonásra kerül a 15%-os személyi jövedelemadó és a 18,5%-os társadalombiztosítási járulék, ami azt jelenti, hogy kedvezmények nélkül a bérünk 33,5%-át veszítjük el. Vagyis ezen logika mentén így alakulnak majd az összegek decembertől:

Bruttó minimálbér 2024: 266 800 Ft/hó

Nettó minimálbér 2024: 177.422 Ft/hó

És az infláció?

A minimálbér 15 százalékos, valamint a garantált bérminimum 10 százalékos emelkedése összhangban áll azzal a prognózissal, amit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már szeptemberben megfogalmazott. Korábbi elemzéseik azt mutatják, hogy a garantált bérminimum emelkedésének lehet nagyobb hatása a teljes bérskálát illetően – ezt közölte pár nappal ezelőtt Virág Barnabás, a jegybank alelnöke.

Virág Barnabás arra is kitért, hogy szerintük a minimálbér és a garantált bérminimum főszabály szerint nem kellene, hogy meglökje az inflációt.

Az aktuális, 2024-re vonatkozó makrogazdasági prognózisok szerint a gazdasági növekedés 3-4 százalék között szóródik, az inflációs pályát illetően pedig a várakozások 5 százalék körüliek. Tehát ha ezt a két számot összeadjuk, akkor a nominális termelésnövekedés 8-9 százalék körül lehet 2024-ben, amihez a garantált bérminimum emelkedésének mértéke közel áll

- mondta a jegybank alelnöke. Ezen felül kijelentette azt is, hogy az inflációt a legkisebb bérek azért sem fogják befolyásolni, mert azok összegét a magyar vállalkozásoknak a profitjuk, valamint a hatékonyságjavulásuk révén van tere megoldani jelentős addicionális árnövelés nélkül. Ám aki szerinte mégis árat növel, az a vesztesek közé tartozik majd.