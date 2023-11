Nagy István: Bige Lászlót nem lehet komolyan venni, foglalkozzon inkább a termeléssel

Azt kérem Bige úrtól, a termeléssel foglalkozzék, mert amit előállít, arra nagy szüksége van a gazdáknak - mondta egy interjúban Nagy István. Az agrárminiszter szerint a Nitrogénműveknek monopóliumként olyan lehetősége van, amivel élnie kell, az a feladata, hogy gyártson és forgalmazzon, tisztességes áron és körülmények között.

Kedden jelentette be Bige László, hogy november elején leállt és nem tervezi az újraindulást a Nitrogénművek műtrágyagyára. Aztán kedden este a milliárdos bejelentette, részlegesen mégis megmaradhat a termelés a péti műtrágyagyárban, és a dolgozóktól sem fognak megválni.

Kilátásba helyezte, hogy minden fronton lobbizni, és ha szükséges perelni fognak - akár uniós szinten is -, hogy megszüntessék, a meglátásuk szerint problémás hazai szabályozást. Bige szerint ugyanis nem egységes a széndioxid-kvóta ingyenes kiosztása, illetve a műtrágya eladása után is kivetett adó is ellehetetleníti a gyártást. Az ország egyik leggazdagabb embere korábban levelet is írt Lantos Csaba energiaügyi -, és Nagy István agrárminiszternek az ügyben. Utóbbi most a Blikknek adott interjújában reagált a történtekre.

Ez teljességgel méltatlan ehhez a nagy múltú gyárhoz. A magyar műtrágyaszükséglet felét a Nitrogénművek Zrt. állítja elő, a másik felét külföldről kell beszerezni. Azt kérem Bige úrtól, a termeléssel foglalkozzék, mert amit előállít, arra nagy szüksége van a gazdáknak, akiket méltatlan helyzetbe hoz

- fogalmazott Nagy István, aki szerint a Bige által kifogásolt adók minden vállalkozást érintenek. Hozzátette: "Bige László cégének monopóliumként olyan lehetősége van, amivel élnie kell. Gyártani, forgalmazni, tisztességes áron és körülmények között." A miniszter arról beszélt, a milliárdos a kormányra akart nyomást gyakorolni a bezárással, hozzátette, az ügy nyomán nem számít áremelkedésre:

A főszereplőt nem lehet komolyan venni, hiszen két-három órán belül változtatja az álláspontját. A legtöbb gazda valószínűleg importőröktől szerzi majd be a műtrágyát

- fogalmazott.

