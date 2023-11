Exkluzív! Megszólalt Bige László: mégsem zár be a Nitrogénművek

Exkluzív interjút adott Bige László, a péti Nitrogénművek tulajdonosa. A "műtrágyakirály" a mai nap fejleményei után reagált, mint azt elmondta, megfontolták korábbi döntésüket, és mégsem zárják be a műtrágyagyárat.

Bige László, a péti Nitrogénművek tulajdonosa az RTL Híradónak nyilatkozott arról, hogy részlegesen mégis megmaradhat a termelés a péti műtrágyagyárban, és a dolgozóktól sem fognak megválni.

Ellenben a "műtrágyakirály" kilátásba helyezte, hogy minden fronton lobbizni, és ha szükséges perelni fognak, hogy megszüntessék, a meglátásuk szerint problémás hazai szabályozást. Bige szerint ugyanis nem egységes a széndioxid-kvóta ingyenes kiosztása, illetve a műtrágya eladása után is kivetett adó is ellehetetleníti a gyártást.

Előzmények

Mint arról a ma reggel beszámoltunk, az Agrárszektort arról tájékoztatta Bige László, hogy a korábbi hírekkel ellentétben a Nitrogénművek nem egy hónapra, hanem határozatlan időre állt le, az üzleti környezet drasztikus romlása miatt a vállalat nem tervezi az újraindulást, 93 év után befejezi a gyártói tevékenységét.

A téma kapcsán a Pénzcentrumnak megszólalt Raskó György agrárközgazdász is, aki szerint "Bige úr már nem először játszik húzd meg-ereszd meg játékot, és én biztos vagyok abban, hogy most is ez történik." Raskónak tehát igaza volt, célba érhetett Bige László üzenete: az egész országnak fájt volna a leállás, Raskó becslése szerint ugyanis ez hatvan milliárdos kiesést jelentett volna a GDP-ből.

Fotó: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA