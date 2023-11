Raskó György: húzd meg-ereszd meg játékot űz Bige László - bedől a GDP, ha leáll a Nitrogénművek

Elképzelhetetlennek tartja Raskó György agrárközgazdász, hogy valóban leálljon a csaknem százéves gyár Nitrogénművek Pétfürdőn - annak ellenére, hogy ezt maga Bige László jelentette be az Agrárszektornak. Ha azonban mégis, akkor azt az egyszeri vásárló alig fogja érezni a boltban - a mezőgazdaságban tevékenykedők már annál inkább.

Pontosan tisztában van azzal Bige László, milyen károkat okoz nem csak a saját dolgozóinak, hanem az egész nemzetgazdaságnak, ha egyik napról a másikra leáll a Nitrogénművek - reagált a Pénzcentrum gyors megkeresésére Raskó György agrárközgazdász, mikor a mai bejelentésre kértük meg, hogy reagáljon.

Mint a Pénzcentrum az Agrárszektor nyomán ma reggel beszámolt róla, Bige László, a Nitrogénművek elnök-vezérigazgatója bejelentette, hogy csaknem egy évszázados működés után leáll a pétfürdői Nitrogénművek. Az üzletember a bejelentését azzal indokolta, hogy a júliusban megjelent, a széndioxid-kvóta kiosztására és eladására is adóterhet előíró rendelet olyan gazdasági környezetet teremtett, amelyben lehetetlen a többletköltség érvényesítése az árakban.

A korábbi hírekkel ellentétben a Nitrogénművek nem egy hónapra, hanem határozatlan időre állt le, sőt, az üzleti környezet drasztikus romlása miatt a vállalat nem tervezi az újraindulást, 93 év után befejezi a gyártói tevékenységét

- fogalmazott az Agrárszektornak Bige László. A Nitrogénművek a közelmúltban levelet is intézett Lantos Csaba energiaügyi miniszternek, melyben leszögezték, hogy a jelenlegi feltételekkel a cég a kitermelést nem tudja folytatni.

Nem lesz bezárás?

A Pénzcentrum megkereste Raskó György agrárközgazdászt, mert meg szerettük volna tudni, hogy amennyiben a hazai műtrágyaigényt hatvan százalékban kielégítő Nitrogénművek leáll, az milyen hatással lesz a mezőgazdaságra, ezen keresztül várható-e nagyobb mértékű élelmiszerár-drágulás?

Raskó György teljesen elképzelhetetlennek tartja azt, hogy a Nitrogénművek valóban bezárjon.

Bige úr már nem először játszik húzd meg-ereszd meg játékot, és én biztos vagyok abban, hogy most is ez történik. Ez a bejelentés akkor jött, amikor a mezőgazdaságban már megvolt az őszi trágyázás, és legközelebb tavasszal lesz ez esedékes, vagyis a saját pozícióit igyekszik erősíteni. De azzal nem csak ő, hanem maga a kormányzat is tisztában van, hogy az a műtrágya és pétisó, amelyet a cég előállít, egész Közép-Európában egyedülálló, és szinte pótolhatatlan lenne, ha leállnának a gyártásával. Az tény, hogy a szabályokat láthatóan az ő ellehetetlenítésére és kigolyózására találták ki és hívták életre, de azt is jól tudja a kormányzat, hogy a műtrágyapiac ilyen szintű leállítása önmagában hatvan milliárdos kiesést jelentene a GDP-ből - ez pedig ilyen gazdaságilag vészterhes időkben megengedhetetlen volna. Nem is beszélve még arról, hogy legalább 500-600 ember veszítené el a munkája, és ez sem megengedhető

- fogalmazott lapunk kérdésére az agrárközgazdász

Drágulás nem lesz

Raskó Györgynek arra is van forgatókönyve, hogy mi lesz, ha Bige nem "blöffölt", és tényleg bezár Pétfürdőn a Nitrogénművek. Mint elmondta, szerinte akkor a kormánynak le kell nyelnie a békát - viszont drágulásra nem számít még az élelmiszereknél sem.

Biztos vagyok abban, hogy ha az ukrán vagy belorusz műtrágyára is vonatkozik a behozatali embargó, akkor azt néhány hét múlva fel fogják oldani, mintegy megelőzve a súlyos katasztrófát. Az ugyanis várható lesz akkor, ha a Nitrogénművek esetleg tényleg abbahagyná a termelést. De még ennek ellenére is azt mondom, hogy csak minimális mértékben drágulnának az élelmiszerek: a fogyasztás csökkenéséből is jól látszik, hogy az emberek nem tudják már tovább fizetni a dráguló élelmiszereket, a kereskedők nem emelhetnek tovább az árakon

- tette még hozzá.

borítókép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA