Magából kikelve foglalta össze az inflációs rémálmot a magyar szaki: B*****tok meg!

Lehet örülni ugyan az árdrágulás mérséklődésének, de nem érdemes pezsgőt bontani, hogy véget értek a magyarok megpróbáltatásai. Hiába lassul ugyanis az infláció, ettől még nem lesz olcsóbb semmi. Így van ez szinte minden ágazatban, például az építőiparban is. Erre hívta fel nemrég a figyelmet a TikTok-on egy magyar mesterember, aki nyomdafestéket nem tűrő kijelentéssel illette a gazdasági helyzetet.

Hiába csökkent az infláció 10 százalék alá októberben, az éves árdrágulás még így is valahol 15-20 százalék között lesz. Arról nem is beszélve, hogy a drágulás lassulása nem jelenti azt, hogy olcsóbb lesz az életünk, hiszen ahhoz ceteris paribus (a többi változatlanul hagyásával) vagy negatív inflációs eredmények kellenének vagy a bérszínvonal emelkedésének kellene akkora ütemben emelkednie, hogy behozza az elmúlt két év pénzromlását. Erre azonban még jó sokáig várnunk kell. Erre a problematikára szakértők is rendre felhívják a figyelmet.

Kőkemény véleményt fogalmazott meg a magyar szaki

Mint arról a minap megjelent interjúnkban beszámoltunk, bár az ellátási problémák mára megszűntek és így alapanyaghiány sem tapasztalható, összhangban a gazdaság teljesítményével, az építőanyag piacot is drasztikus keresletvisszaesés jellemzi, amely hatására csökkeni kezdtek az árak. Noha az árdrágulás lassul, ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy megszűnt az inflációs válsághelyzet. Erre nemrég, egy kifejezetten őszinte TikTok-posztban, egy építőipari szakember hívta fel a figyelmet.

Most voltam bent a vasboltban, 20 forint egy ilyen alátét. B@sszátok meg, akkor kifúrom a 10 forintost! (...) Itt tartunk...

- háborgott a szaki, aki a videóját a következő szöveggel egészítette ki: "10 Ft-os érme olcsóbb alátétnek, mint egy fém alátét! Magyarország jobban teljesít!" A hangsúlyos posztért görgess picit lejjebb, megéri!