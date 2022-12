Megismétlődhet a 2008-as rémálom? így haladunk folyamatosan a szakadék felé

Ugyan mindenhol arról hallunk, hogy jön a válság, és ennek már mutatkoznak a jelei, azonban egyelőre sem itthon, sem külföldön nem érkezett meg a recesszió. Azonban úgy néz ki, télen ránk rúghatja az ajtót a gazdasági visszaesés – írja a Portfolio.hu.

Az utóbbi hónapokban folyamatosan arról olvashattunk és hallhattunk a médiában, hogy komoly válság vár nem csak a magyar gazdaságra, de az egész világra is. Egyelőre még a különböző mutatók alapján nem értük el a recessziót, bár már a küszöbén vagyunk. A Covid után a feltételek egy újabb válsághoz már adottak voltak, azonban az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus nagyban rátett arra, hogy felgyorsuljon a visszaesés felé haladás üteme. Külön aggodalomra ad okot, hogy az amerikai lakosság körében ugyanolyan fogyasztói viselkedést láthattunk az utóbbi időben, mint a 2008-as válság előtt, vagyis újra nagyon megugrott a hitelállomány.

A másik aggasztó tendencia, hogy emellett az USA-ban drasztikusan csökkent a megtakarítások aránya. Hosszú távon mindez a rendkívül magas inflációval társulva a fogyasztás csökkenéséhez vezethet, ráadásul a felmérésekből az derül ki, hogy nem csak a lakosság, de a piac is válságot jósol a közeljövőben; többek között az amerikai részvények teljesítése is erre utalt az utóbbi időben. Most pedig csak az a kérdés, enyhe visszaesés lesz-e az amerikai és a világgazdaságban, vagy a 2008-ashoz hasonló újabb válság jön-e.