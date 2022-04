Mindent megváltoztatott a magyarok életében a drágulás: sokaknak már csak erre futja

Az áremelkedés miatt a fogyasztók többségének változtatnia kell a vásárlási szokásain. Egyre többen spórolnak és váltanak olcsóbb termékekre, miközben vágynak a világjárvány alatt kihagyott élményekre – derül ki egy friss nemzetközi felméréséből.

A termékek és a szolgáltatások árának emelkedése az alacsonyabb jövedelműeket érinti a leginkább hátrányosan (62%), de a közepes (48%) és a magasabb keresetűek (42%) is megérzik a megnövekedett terheket, derül ki az EY globális kutatásának eredményei alapján. Emiatt a vevők visszafogják a fogyasztásukat, olcsóbb árucikkekre váltanak, és kevesebbet vásárolnak a nem létfontosságú készítményekből.

A válaszadók leginkább a ruházati cikkekre (38%), a szépségápolási és kozmetikai szerekre (35%), valamint alkoholra (30%) költenek kevesebbet. Sokan azonban már a friss (20%) és a csomagolt élelmiszerek (19%) esetében is inkább az olcsóbbat választják. Az emelkedő megélhetési költségek miatt a megkérdezettek közel kétharmada (60%) kezdene el megtakarítani (60%) a közeljövőben, míg tízből négy ember (39%) már most is igyekszik félre tenni.

„Az emelkedő infláció miatt az emberek világszerte, és Magyarországon is egyre jobban vigyáznak a pénzükre. Nagyobb költésre csak egyedi ajánlatok vagy emlékezetes programok miatt lesznek hajlandóak, így kereskedők sem ülhetnek ölbe tett kézzel. Ennek tudatában kell átalakítaniuk termékeiket, szolgáltatásaikat és értékajánlatukat is. Aki időben és jól reagál akár növelheti is az eladásait, a tétlenül árat emelő cégek azonban könnyen szemben találhatják magukat a kereslet drasztikus csökkenésével" – mondta el László Roland, az EY üzleti tanácsadással foglalkozó területének vezetője.

Az EY felmérése szerint a fogyasztók minden eddiginél jobban vágynak az élményekre. Szeretnék bepótolni a világjárvány során elmaradt programokat, és elmenekülni a nehézségek elől. A válaszadók közel fele (45%) még inkább a pillanatnak szeretne élni. Ennek következtében a vásárlók 42 százaléka tervezi, hogy többet költ élményekre, ugyanakkor tízből négyen ezeket az otthonuk biztonságában szeretnék megélni.