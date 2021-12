Szavaztak a 2022-es szja-visszatérítésről és a családi pótlék emeléséről is

Számos aktuális témában is kikérte 2021-ben a Pénzcentrum az olvasók véleményét. Az alábbiakban a legfontosabb, legérdekesebb szavazásokat gyűjtöttük nektek egy csokorba.

2021-ben is számos aktuális témában voltunk kíváncsiak olvasóink véleményére. Átfogó kutatást készítettünk például a koronavírus-járvány pscichés hatásairól; az élelmiszerboltokban kapható magyar termékekről; illetve az egyes szakmák hazai megbecsültségéről is (ezekről szóló összefoglaló cikkünket hamarosan olvashatod). De az összetett, nagymintás felméréseink mellett közel 50, cikkekbe ágyazott szavazást is indítottunk. A rendkívül színes tematikákban feltett kérdéseinkre az idei évben is több százezer voks érkezett. Az alábbiakban a legfontosabb, legérdekesebb topikokból szemezgettünk. Íme a 10 kedvencünk, némi kommentárral:

SZJA-visszatérítés 2022: Te mire fogod költeni?

Már csak 2 hónapot kell várni és érkezik az szja-visszatérítés 1,9 millió gyermeket nevelő dolgozónak. A Pénzcentrum hónapok óta kiemelten foglalkozik a témával, cikkeinket megtalálod itt összegyűjtve. Amennyiben a legfontosabb kérdésekre vagy kíváncsi, akkor pedig ajánljuk részletes összefoglalónkat. Az ajándék pénzt természetesen már sokan fejben elköltötték, és szavazáunkon az is kiderült, a többség mihez kezd az összeggel. Jól látszik, nem sokáig lesz a többség számláján a visszautalt szja.

"Mindenkinek jogában áll hülyének lenni és meghalni!"

Ahogy azt szinte az összes virológus és neves járványügyi szakember is hangsúlyozza, a koronavírus és a járvány elleni leghatékonyabb védelmet jelenleg a védőoltások nyújtják. Így nem véletlen, hogy a különböző vakcinák hatékonyságáról, elérhetőségéről, és egyéb tudnivalóiról szóló cikkek kiemelt figyelmet kaptak 2021-ben a Pénzcentrumon - cikkeinket itt találod meg összegyűjtve. Alább pedig két érdekesebb szavazás a témában a közelmúltból:

Emelkedjen a családi pótlék összege?!

Mint ismert, a családi pótlék összege a gyermekek számától, a család szerkezetétől és a gyermek egészségi állapotától függő támogatás. Mivel családtámogatásról van szó, így sokak szerint érthetetlen, hogy 2008 óta egy fillérrel sem emelkedett az összege. Egyes felmérések szerint a magyarok túlnyomó többsége érdemi emelést szeretne, hiszen előtte, 2008-ig évente jelentősen emelkedett az összeg.

Azóta persze a családi pótlék jelentősen veszített az értékéből az infláció miatt, nagyjából a 2008-as értékéhez képest 30 százalékos értékvesztést könyvelhetett el így emelés nélkül.

Nem titok, hogy az Orbán- kormány okkal nem emeli a családi pótlék összegét. A jobboldali-konzervatív családpolitika ugyanis egészen mást gondol az alanyi jogon járó támogatásokról: a munkaalapú társadalomban hisznek - ahogy azt Orbán Viktor miniszterelnök többször is kifejtette: szívesen támogatják a gyermeket (főleg gyermekeket) nevelőket, ám abban az esetben, ha a szülők dolgoznak. Nos, a témában mi is megkérdeztük idén olvasóinkat, ők egyértelműen a családi pótlék emelésének pártján vannak. Íme:

Infláció, áfacsökkentés

Mint arról a Pénzcentrum is rendszeresen beszámol, folyamatosan csúcsokat döntöget az infláció Magyarországon. A magyar fizetőeszköz romlását az MNB folyamatos kamatemelésekkel igyekszik megfékezni, de várhatóan még nincs vége, elemzői előrejelzések szerint a monetáris szigorítás folytatódhat. A jegybanki politika irányváltása nem véletlen, hiába isszák meg a levét például a lakáshitelesek.

Az árak elszállását ugyanis kordában kell tartani, hiszen egyre több termékkategóriánál ér el már-már vállalhatatlan szintre az árszínvonal. Nem véletlenül maximálták például az üzemanyagok árát, és az élelmiszerek mellett például brutális árdrágulás volt megfigyelhető az idei évben az autópiacon is. Így az sem véletlen, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, mint az látható alábbi szavazásunk eredményén is:

Ugyanakkor a monetáris politikán túl lenne egyéb módszer is, hogy kordában tartsák - legalább bizonyos termékek/szolgáltatások esetében - az árakat. Magyarország ugyanis, a 27 százalékos áfakulccsal világbajnok. Éppen ezért a szakértők egy része áfacsökkentést szorgalmaz. Az Orbán-kormány azonban egyelőre nem ebben látja a megoldást. Mindenesetre mi megkérdeztük idén arról is olvasóinkat, hogy ők mely termékek/szolgáltatások esetében tartanák indokoltnak az Áfa csökkentését. Íme:

Magyar ember, magyar bolt, magyar termék!

„Ma az ember függetlenségét három dolog határozza meg: kitől vesz föl hitelt, kitől vásárolja az energiát és az élelmiszert napi szinten” – mondta Lázár János nemrég a Portfolio-nak adott interjújában. Nos, az egykori miniszter - aki jelenleg a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztosként tevékenykedik - szavai kétség kívül elgondolkodtatóak, hiszen esetükben számos értelmezés is lehetséges. A bevásárlás és főként a magyar termékek kapcsán például mi is kíváncsiak voltunk nemrég arra, vajon olvasóinknak mi az, ami igazán számít. Íme a vélemények arról, hogy a magyar tulaj magyar terméke mennyire jelent függetlenséget a magyar embernek:

Na meg a magyar euró...

Gyakoraltilag a 2004-es uniós csatlakozásunk óta napirenden van az euró bevezetése Magyarországon. Ez nem véletlen, hiszen ez nem lehetőség, hanem minden tagállam számára kötelező az euró bevezetése, amennyiben teljesítik annak feltételeit. Ez utóbbi kitétel azonban nagyon fontos. Vannak országok, amelyek például direkt nem teljesítik ezeket a feltételeket, míg mások gazdasági helyzete nem teszi lehetővé mindezek megugrását. A Pénzcentrumon a Magyar Nemzeti Bank az alábbi cikksorozatban igyekezett bemutatni az idei évben azt, mennyire reális az euró hazai bevezetése, és mi történt azokkal az országokkal, ahol már bevezették az eurót:

De nemrég olvasóinkat is megkérdeztük arról, akarják-e a közös uniós fizetőeszközt. Nos, azt nem tudjuk, hogy mennyire komplexen, minden makrogazdasági aspektust figyelembe véve döntöttek, de olvasóink véleménye igencsak egyértelmű a kérdést illetően. Íme:

Milliárdos főnyeremény az Ötöslottón, Hatoslottón

Nem telik el úgy már év, hogy ne lenne legalább egy giganyeremény a hazai lottósorsolásokon, és így volt ez 2021-ben is. Olyannyira, hogy az ötös lottón és a hatos lottón is többször volt milliárdokat érő jackpot, utóbbin ráadásul rekordot is döntött az elvihető főnyeremény összege. A milliárdos főnyeremény miatt természetesen az átlagosnál is többen játszottak, hétről-hétre többen játszottak el a gonolattal, mi lenne, ha behúznák az ötöst vagy a hatost. A Pénzcentrum így év közben arra is kíváncsi volt, vajon ki, mire költené ezt a hatalmas összeget. Íme a leggyakoribb vágyak:

Köszönjük a kitüntető figyelmet. Várunk titeket 2022-ben is a Pénzcentrumon. Addig is BUÉK!

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon