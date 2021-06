260 ezer forintos nettó fizuval csábítják a magyar melósokat a földekre: rengeteg embert keresnek

Alig van napszámos, idénymunkás, aki betakarítsa a zöldséget, gyümölcsöt, így a munkaerőhiány jelentette probléma már felér az időjáráséval - derült ki a Növekedés.hu cikkéből.

A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, Apáti Ferenc úgy látja, az elégtelen munkaerő-ellátottság közvetlenül és közvetve évi mintegy 50-80 milliárd forint kárt okoz az évi 300 milliárd forint körüli termelési értékű zöldség-gyümölcs ágazatban.

Az esetek 80-90 százalékban betanított munkással kell beérniük a munkáltatóknak, ha ugyan akár ilyet is találnak. Az alkalmazottak nagyobb része ráadásul 50 pluszos. Pedig a kereseti lehetőségek is magasak. Az északkeleti országrészben ugyan még csak 8 ezer forint körül van a napi bér, havi 22 munkanapra ez is 166 ezer forintot jelent nettóban, az ország középső és nyugati részein viszont napi 10-12 ezer forint alatt már senki sem megy napszámba, de inkább 12-15 ezer forint a jellemző, ami 260 ezer forintos nettó keresetet jelent.

Becslések szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban összesen mintegy 140 ezer főállású foglalkoztatottnak megfelelő mennyiségű munkaerő dolgozik. A részmunkaidős vagy szezonális munkásokkal együtt mintegy 200-250 ezer embernek adnak munkát.