Kiadták a figyelmeztetést: kegyetlen, ami kedden ránk vár, ennek a fele sem tréfa

Jelentősen melegebb idő várható kedden, rendkívül erős UV-sugárzással, amely több régióban is meghaladja a 7-es értéket.

A HungaroMet előrejelzése szerint kedden a hétfőihez képest 4-5 fokkal melegebb időre számíthatunk. Az UV-sugárzás különösen erős lesz, a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint az északi területeken akár a 7.8-as értéket is elérheti, de az ország többi részén is meghaladja majd a nagyon erős 7-es szintet. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között kerüljük a napozást.

Északnyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely az északi országrészben késő délutántól időszakosan meg is vastagodhat. A déli szél már csak az Észak-Dunántúlon élénkül meg, Sopron környékén erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legmelegebb az Alföldön várható.

Szerdán továbbra is sok napsütés lesz jellemző, bár elsősorban az északkeleti tájakon előfordulhat zápor. Az északnyugatira, északira forduló szél a délnyugati és az északkeleti országrész kivételével nagy területen megerősödik. A hajnali hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul, a kevésbé felhős helyeken ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 23 és 31 fok közé melegszik fel a levegő.

A hét második felében is folytatódik a napos idő, kisebb felhős időszakokkal és erősebb északi, északkeleti széllel. Csütörtökön délutánra 23-29 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégére további melegedés várható, a csúcshőmérséklet akár a 33-34 fokot is elérheti, miközben a hajnalok hűvösebbek maradnak 8-13 fokkal. Vasárnapra már csapadék is érkezhet.