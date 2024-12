Sok magyar patika került a csőd szélére: késik a kifizetésekkel az állam, rengetegen várnak a pénzükre

Késik a patikákkal való elszámolással a NEAK: a tb-támogatott gyógyszerek esetében a betegek által fizetett térítési díj és a tényleges ár közötti különbséget a gyógyzertárak hitelezik meg, majd kapják meg utólag, ám ez sok esetben már két hónapja nem történt meg. Sok kisebb gyógyszertár bevételének akár a felét is jelentheti a térítési díj.

Késik a patikák kifizetésével a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, ami komoly problémát jelent az ország mintegy 2200 gyógyszertárában - írja a 444. A rendszer ugyanis úgy működik, hogy a tb-támogatott gyógyszerek után a betegek által fizetett térítési díj és a tényleges ár közötti különbséget a patikák hitelezik meg, az állam pedig később fizeti ki nekik.

Most viszont november óta nem érkeznek kifizetések, van olyan patika, amelynek már kéthavi pénzzel tartozik a NEAK. A késedelmet nem is jelezte az állami szerv, és azt sem közölte az érintettekkel, mikor áll helyre a megszokott rend. A lap szerint a kisebb patikák bevételének akár felét is adhatja a gyógyszertámogatás, ami nélkül most az ellehetetlenülés szélére sodródhatnak.