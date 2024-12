Nincs mit szépíteni, a magyar az egyik legkimerültebb nemzet a világon: így lehetne leküzdeni a súlyos népbetegséget

Magyarország lakossága egy friss kutatás szerint az egyik legkimerültebb a világon, ezenkívül kiemelkedően magas stressz-szinttel küzd - olvasható az Affidea közleményében. A rossz alvásminőség és a sok stressz kéz a kézben jár, amelyek hosszú távon egészségkárosodáshoz vezethetnek, ezért fontos, hogy megtanuljuk ezeket kezelni. Szakértő segítségével nézték meg, hogy melyek azok a mindennapokba beépíthető technikák, amelyekkel csökkenthető a stressz és javítható az alvásminőség.

A 2024-es Global Emotions Report Negatív Élményindexe szerint a magyarok fáradtsági szintje kiemelkedően magas: a vizsgált 142 ország közül a 130. helyen állunk, ami azt jelzi, hogy a lakosság jelentős része krónikus fáradtsággal küzd. Továbbá a magyarok 32 százaléka számolt be a felmérést megelőző napon átélt stresszről, ami megegyezik az olyan országokban mért arányokkal, mint Etiópia, Németország, Szlovákia és Ukrajna. Ez különösen aggasztó, tekintve, hogy Ukrajnában háborús konfliktus zajlik, mégis hasonló stressz-szintet tapasztalnak a magyarok, mint az ukránok.

A tartós stressz rossz hatással van az alvásra: aki nappal stresszel, és nincs eszköze a feszültség levezetésére, annak az éjszakai alvásminősége is romlani fog. Az összefüggés a másik irányból is fennáll: a tartósan rossz alvásból fakadó kimerültség stresszt okoz a szervezet számára, valamint a nappali fáradtságból adódó levertség és gyengébb munkahelyi teljesítmény közvetetten is stresszt okoz az egyénnek. Az alvászavar egy másik irányból is növeli a stresszt: a tartós alvászavar az agy limbikus rendszerén keresztül fokozza az érzelmi válaszok intenzitását. Vagyis a negatív érzelmeket sokkal erősebbnek éli meg az, aki rosszul alszik, ezek a rossz érzések pedig szorongást okoznak. A szorongás pedig fiziológiai szempontból ugyanaz a szervezet számára, mint a stressz.

Melyek a fő stresszforrások Magyarországon?

A hazai lakosság stresszének legfőbb forrásai közé tartoznak a pénzügyi nehézségek, az egészségügy helyzete, a munkahelyi nyomás és a családi konfliktusok. Egy friss, hazai kutatásból kiderült, hogy a magyarok 36 százaléka számára az alacsony fizetések jelentik a legégetőbb problémát. A második legtöbb említést (34 százalék) az ezzel szorosan összefüggő megélhetési költségek kapták, míg harmadik helyre (30 százalék) az egészségügy állapota került.

A tartós stressz segíti a rák kialakulását

A tartós stressz számos egészségügyi problémához vezethet, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, az emésztési zavarok, az alvászavarok, a mentális egészségügyi problémák és az immunrendszer gyengülése. A tartósan fennálló stressz a rosszindulatú betegségek kialakulása szempontjából is kockázatot jelent, főleg a prosztata-, az emlő- és a vastagbélrák kialakulásában játszik szerepet. „A stressznek van egy közvetett hatása a tumor kialakulására: gyengíti az immunrendszert, ami gyulladáshoz vezethet, ebből alakulhat ki a tumor. Ugyanakkor közvetlenül is felelős lehet a rákos sejtek megjelenéséért, mivel a stressz hatására emelkedik a szervezetben az adrenalinszint, ami gátolja a sérült sejtek önpusztítását. Ezekből a sérült sejtekből alakulhat ki a daganat” – mondja Dr.Tersztyánszky Rita, az Affidea Magyarország járóbeteg-ellátásért felelős orvosigazgatója.

Így csökkentsd a mindennapi stresszt

A minőségi alvás és az alacsony stressz-szint tehát kéz a kézben járnak, és mindkettő közvetetten vagy közvetlenül felelős lehet a daganatos betegségek kialakulásáért. Ha megtanuljuk kezelni a stresszt, akkor javulni fog az alvásminőségünk és egyúttal csökkenthetjük a tumorok kockázatát is.

A stressz csökkentése érdekében Dr.Tersztyánszky Rita szerint az alábbi módszerek ajánlottak: