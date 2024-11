Milliónyi magyart fenyeget az alattomos kór: egy egyszerű, ingyenes teszttel kiderülhet, veszélyben vagy-e

A demencia korai felismerésében segíthet egy egyszerű, ötperces órarajzolási teszt. A szakértők szerint ez a módszer hatékony lehet a kognitív hanyatlás kezdeti jeleinek azonosításában, és segíthet a betegeknek időben orvosi segítséget kérni.

Dr. Jesus Ramirez-Bermudez mexikói neurológus, aki a kognitív hanyatlást kutatja, az órarajzolási tesztet "az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb módszernek" nevezte a neurológiai állapotok, köztük a demencia azonosítására. A teszt során a páciensnek egy üres papírlapra kell rajzolnia egy óralapot, feltüntetve rajta az összes számot egytől tizenkettőig, majd beállítani a mutatókat egy megadott időpontra, például 11:10-re.

A feladat lényege, hogy felméri a páciensek emlékezetét és végrehajtó funkcióit, amelyek a demencia kialakulásakor elsőként kezdenek romlani. Az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) évtizedek óta használja ezt a módszert, és a szakértők szerint a ferde kör vagy a helytelenül elhelyezett számok a kóros állapot korai jeleit vetíthetik előre - írta a Daily Mail.

A tesztet pontozással értékelik, figyelembe véve az óra körvonalának megrajzolását, a számok elhelyezését, a két mutató megjelenítését és azok helyes pozícióját. Az NHS szerint, ha a páciens sikeresen teljesíti a feladatot, az "gyakorlatilag kizárja" a demencia jelenlétét, mivel a teszt a kognitív képességek széles skáláját veszi igénybe.

Clock drawing. It remains one of the easiest and cheapest ways to identify patients with mental/behavioral disorders who require further neurological & neuropsychological workup



