Kiderült: ezen a hőmérsékleten terjed leginkább a szúnyogok által terjesztett halálos kór

A klímaváltozás jelentősen növelheti a dengue-láz elterjedését - közölte a Live Science.

Az éghajlatváltozás már most hozzájárul a dengue-láz terjedéséhez, és a helyzet a jövőben még súlyosabbá válhat - figyelmeztetnek a kutatók. Egy új tanulmány szerint a jelenlegi dengue-fertőzések közel ötöde a klímaváltozásnak tulajdonítható, és ez az arány 2050-re akár 60%-ra is emelkedhet.

A Stanford Egyetem és más intézmények kutatói 21 ország 1,5 millió dengue-esetét elemezték az 1993 és 2019 közötti időszakból. Figyelembe vették a hőmérséklet emelkedését, a csapadékviszonyok változását és a népsűrűség eltolódását. Statisztikai módszerekkel megállapították, hogy kifejezetten az emelkedő hőmérséklet volt felelős a dengue-fertőzések 19%-áért.

Ez az első alkalom, hogy az éghajlatváltozást ok-okozati összefüggésbe hozták a dengue terjedésével

- mondta Erin Mordecai, a Stanford Egyetem biológia docense, a tanulmány társszerzője.

A kutatók szerint a szúnyogok által terjesztett betegség optimális hőmérséklettartománya 15 és 29 Celsius-fok között van. E tartomány alatt a vírus túl lassan szaporodik, felette pedig a szúnyogok élettartama rövidül. A globális felmelegedés miatt egyre több terület kerül ebbe az optimális tartományba.

Az előrejelzések szerint egyes dél-amerikai országokban, mint Peru, Mexikó, Bolívia és Brazília, a következő évtizedekben akár 150%-kal is nőhet a fertőzések száma. Ugyanakkor a már most is nagyon meleg régiókban, például Vietnam déli részén, a további hőmérséklet-emelkedés csökkentheti a fertőzési arányt.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése segíthet megelőzni a fertőzések számának drasztikus növekedését. Ha a kibocsátás 2050 körül nettó nullára csökken, a dengue-esetek száma összességében 7%-kal, egyes országokban pedig akár 30%-kal kisebb mértékben növekedne.

Bár az Egyesült Államok nem szerepelt a vizsgálatban, a szakértők figyelmeztetnek, hogy az ország sincs biztonságban. Az elmúlt években már jelentettek helyben szerzett megbetegedéseket Kaliforniából, Texasból, Floridából, Hawaiiról és Arizonából.

Jön a dengue, és a helyzet egyre rosszabb lesz azokon a helyeken, amelyek jelenleg a határhőmérsékleti tartományban vannak

- figyelmeztetett Mordechai. Ez érinti a magasan fekvő trópusi régiókat, Brazília déli részeit, Észak-Amerikát és Európát is.

A dengue-láz tünetei általában enyhék, de egyes esetekben súlyos szövődmények, például szervi elégtelenség és belső vérzés is kialakulhatnak. A fertőzés miatt kezelt betegek körülbelül 1%-a hal bele a betegségbe, kezelés nélkül ez az arány 20%-ra is emelkedhet.

A kutatók eredményeiket az Amerikai Trópusi Orvosi és Higiéniai Társaság New Orleans-i éves találkozóján ismertették, és előzetes eredményeiket a medRxiv preprint adatbázisban is közzétették.