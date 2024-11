Elképesztő állapotok a fontos pesti kórházban: hetek óta nem megy a lift, bosszankodnak a betegek

Csak nagy kerülővel tudja férjét eljuttatni egy idős asszony a kezelésre, ám azt nem tudni, hogy a sokmilliós költséggel felszerelt lépcsőlift mikor indulhat el.

Hónapok óta nem működik a lépcsőlift a Kútvölgyi kórházban, ami több betegnek és hozzátartozójuknak is bosszús pillanatokat okoz - erről ír a Népszava. A lapnak egy 71 éves asszony jelezte, hogy még a betegjogi képviselő sem tudta megmondani, mikor fog újraindulni a sokmilliós költséggel felszerelt új lift.

Az asszony elmondta, hogy bár a kórházba így is eljutnak a szakrendelésre, sokkal bonyolultabban kell megoldaniuk, hogy kerekesszékben ülő férjével oda tudjanak érni. A betegjogi képviselő továbbította a panaszos levelet a kórház igazgatójának, aki válaszolt is az asszonynak: sajnálkozott a történteken, ám elmondta, hogy a hibát többször is jelezték a megfelelő hatóságnak. Az igazgató azt is elmondta, hogy a lift azért nem megy, mert hatósági engedélyre vár ahhoz, hogy üzelemhessen.