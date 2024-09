Sokkoló számok: rengeteg kisbabát hagynak sorsukra a magyar kórházakban, nincs, aki felnevelje őket

300 is lehet azon újszülöttek száma, akiket a sorsukra hagytak szüleik a kórházban. Nincs elég nevelőszülő, a szociális hálón pedig lyukak tátonganak.

12 kisbaba él tartósan az egri újszülöttosztályon, ami minden eddiginél több - erről ír a Népszava. Az okok között felsorolják, hogy nincs elég nevelőszülő, aki akár azonnal örökbefogadhatná őket, és mint kiderült, a probléma nem csak a kevesi megyeszékhelyen égető.

A lapnak egy egészségügyi dolgozó mesélte el, hogy a Markhot Ferenc Kórházban a dolgozók "társadalmi munkában" gondozzák a sorsukra hagyott újszülötteket, több más osztályról is átjárnak segíteni. A Belügyminisztérium a lapnak elismerte, hogy országszerte most 300 is lehet azon csecsemők és újszülöttek száma, akiket ugyanígy magukra hagytak a kórházban, és nem lehetséges az azonnali örökbefogadásuk.