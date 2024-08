Újabb pokoli hétvége vár augusztusban közel 2 millió magyarra: nincs mese, ezt át kell vészelni

A parlagfű pollenkoncentrációja jellemzően a közepes tartományban alakulhat. A hétvégén, illetve a következő hét elején fokozatosan emelkedik, az ország keleti részein, valamint az Alföldön várhatóan több helyen is elérheti a magas szintet - írta friss pollenjelentésében az NNGYK.

A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, tapasztalhatnak orr- és szájnyálkahártya viszketést, orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést. Az allergiás tünetek erősségének mérséklése érdekében javasolja az NNGYK, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék pollenkoncentrációja jellemzően a közepes - magas, az ürömé, a libatopféléké, valamint a kenderféléké az alacsony - közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a rézgyom és az ernyősvirágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék pollenje jellemzően alacsony koncentrációban.

A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően a magas - nagyon magas, az Epicoccumé az alacsony–közepes tartományban alakulhat - közölték. A száraz, meleg, csapadékmentes időjárás miatt erősödhetnek a tünetek:

EZ IS ÉRDEKELHET Vége a jó időknek, hétvégére visszatér a kánikula, már ma jelentős felmelegédsre számíthatunk A jövő hét folyamán is marad a meleg és túlnyomóan napos idő, igazi kánikula lesz, akár 37 fokra is számíthatunk.

A legnagyobb bajt a parlagfű jelenti

A következő napokban, hetekben rohamosan növekedhet a parlagfű pollenkoncentrációja, ezzel egy időben hevesen jelentkezhetnek az allergiás tünetek. Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek egyes becslések szerint. Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése, mely szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, más becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Arra is vannak tanulmányok, hogy az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, mely szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől.

Akármelyik becslés is áll közelebb a valósághoz, az biztos, hogy rengeteg magyart érint a parlagfű szezon, mely már tart, és súlyosbodása várható augusztusban. Ahogy 2024-ben szinte minden növény virágzása, a parlagfűszezon is korábban kezdődött a megszokottnál, amely sok allergiást érhetett váratlanul.

Általánosságban igaz, hogy sokan csak későn kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért. Ezek a "rohamok", amikor mindenkinek egyszerre jön ki pl. a parlagfű allergiája, még időszakos termékhiányt is okozhatnak az allergia elleni szerek esetében! Ezért a szakemberek szerint érdemes időben gondoskodni a gyógyszerkészletek feltöltéséről.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás a magyar patikákban: máris érezteti hatását a májusi rendelet Két hónappal azután, hogy könnyítettek a fiókpatikák működésének szabályain, azt láthatjuk, hogy több megyében is emelkedett az ilyen típusú patikák száma.

"A szezonális allergia elleni készítmények egy részének szedése az allergén, vagy allergének megjelenése előtti időszaktól egészen a szezon végéig folyamatosan szükséges lehet, míg fentieken túl az allergénnel történő találkozás esetén a tünetek enyhítésére helyi hatású készítmények, pl. orrspray, inhalációs aeroszolok alkalmazása is indokolt lehet. Alapvetően elmondható, hogy pár száz forinttól több ezer forintig is terjedhet az allergia elleni készítmények havi költsége" - mondta el lapunknak korábban Muskáth Zsolt, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója.

Ahhoz, hogy ne jelentsen akkora kiadást az allergia, a Pénzcentrum azt javasolja, mindenképpen keressünk fel háziorvost, vagy szakorvost! Egyrészt a célzott terápia mindig jobban beválik, mint az öngyógyszerezés, másrészt a vényre kapható szerekkel rengeteg pénzt meg lehet takarítani.

A vény nélkül kapható szerekkel szemben pedig a vényre kapható szerek sokkal korszerűbbek. Sokkal jobban tudnak segíteni és kisebb, illetve kedvezőbb mellékhatásprofillal rendelkeznek. Például az antihisztaminokról közismert, hogy álmosítanak, csökkentik a reflexidőt - akár még a vezetésben, a mindennapi életben is befolyásoló tényezők lehetnek. A modernebb antihisztaminok, amelyek receptre kaphatóak, már ezzel a mellékhatásprofillal nem bírnak

- mondta el Dr. Moric Krisztina a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa korábban a Pénzcentrumnak. Érdemes lehet továbbá a vényre, illetve vény nélkül vásárolt gyógyszereinket egyaránt egészségpénztári megtakarításból finanszírozni, mellyel adóvisszatérítésre lehetünk jogosultak.

Az egészségpénztári befizetéseink után ugyanis 20%-os adóvisszatérítés járhat, évi legfeljebb 150 ezer forint. A legjellemzőbb felhasználási mód a gyógyszervásárlás, de számos más célra is fordítható a befizetett összeg.

Nagy probléma lehet az orrsprayfüggőség

Egy kutatás szerint csak a magyarok 40%-a használja tudatosan pár napig az ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray-ket, és csak minden második magyar tudja, hogy 5-7 napos alkalmazás után rájuk lehet szokni. Minden 20. magyar allergiaszezonban is az ilyen orrspray-khez nyúl, és nem tart a rászokástól, holott ezeket célzottan nátha, influenza stb. esetén a bedugult orr gyors kidugítására szabad csak alkalmazni maximum egy héten át, ahogyan ez a tájékoztatójukban is szerepel.

Sok magyar táskájában, éjjeliszekrényén van az allergiaszezonban ún. érszűkítő, nyálkahártya lohasztó hatóanyagot tartalmazó orrspray, amit, ha nem használna rendszeresen, akkor nem kapna rendesen levegőt, mert már hozzászokott a használatához. A kutatás alapján a lakosság 9%-a volt már orrspray-függő, 6%-a pedig jelenleg is az. Ez pedig azon túl, hogy bosszantó lehet, komoly egészségügyi mellékhatásokat is okozhat; a felesleges pénzkidobásról nem is beszélve.