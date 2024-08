Kiderült, melyik a legjobb Covid-19 vakcina 2024-ben: bánhatjuk, ha nem ezzel oltottak?

Az Egyesült Államokban jelenleg három Covid-19 vakcinát használnak a lakosság oltására: a Pfizert, a Modernát és Novavaxot. Mindhárom vakcina biztonságosnak és hatékonynak bizonyult a koronavírus ellen, különösen a kórházi kezelések számának mérséklése és a halálos esetek megelőzése terén. Na de mégis, melyik a „legjobb” vakcina? A válasz számos tényezőtől függ, többek között az oltott személyek életkorától és általános egészségi állapotától is - írta meg a Healthline.

Amikor a Covid-19 elleni vakcinákat először bevezették, az volt az általánosan elterjedt álláspont, hogy az a legjobb vakcina, „amelyik éppen kapható” – azonban a járvány első hullámai óta rengeteget változott mind az egészségügyi szervezetek, mint a lakosság hozzáállása. Az alábbi összefoglaló a jelenleg az Egyesült Államokban engedélyezett három Covid-19 vakcinára vonatkozó legfrissebb oltási irányelveket mutatja be. Az adatok a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2023-2024-es iránymutatásain alapulnak.

Covid-19 vakcinák 2024: hatékonyság és mellékhatások

Pfizer: 95%-os hatékonyság, enyhe-közepes mellékhatások

Moderna: 94,1%- os hatékonyság, enyhe-közepes mellékhatások

Novavax: 90+%- os hatékonyság, kevesebb mellékhatás

A CDC 2022 eleje óta kimondja, hogy a két mRNS-vakcinát – azaz a Pfizert és a Modernát - előnyben részesíti más típusú vakcinákkal szemben; a J&J vakcinát szintén elvetették azóta.

Hogy működnek az mRNS vakcinák?

Az mRNS-alapú vakcinák átvitt értelemben „megmondják” a szervezetünknek, hogy hogyan állítsa elő azt a fehérjét, ami ahhoz szükséges, hogy az immunrendszerünk felvehesse a harcot a vírussal szemben. Az eddigi klinikai vizsgálatok szerint mindkét mRNS-vakcina biztonságosan használható és hasonlóan hatékony módon lép fel a koronavírus ellen:

egészen pontosan a Pfizer esetében 95%-os, a Moderna esetében pedig 94,1%-os hatékonyságot becsülnek.

Kinek, melyik oltást ajánlják?

A CDC jelenlegi ajánlásai szerint minden ötévesnél idősebb személynek célszerű beadatni a Covid-19 elleni védőoltást. Hat hónapos kortól a kisgyermekek számára az Egyesült Államokban egyelőre csak a Pfizer és a Moderna beadását ajánlják, a Novavaxot pedig csak a tizenkét évesnél idősebbeknek javasolják. Az immunhiányos embereknél sajnos eleve nagyobb az esélye a súlyos megbetegedésnek és a halálos kimenetelű koronavírus fertőzéseknek is: számukra a fent felsorolt három vakcinatípus bármelyikét javasolják megfelelő adagolás mellett.

Amennyiben a Covid-19 vakcinák beadatásával kapcsolatos kérdések merülnek fel bennünk, forduljunk háziorvosunkhoz, kezelőorvosunkhoz bizalommal!