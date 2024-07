Azt hitted, nyáron megúszod a covidot? Ne reménykedj, veszélyes új variánsok terjednek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Megkezdődött az Egyesült Államokban a Covid-19 nyári hulláma, ráadásul új variánsok terjednek, amelyek hetek óta emelkedő fertőzöttségi szintet eredményeznek – ezzel párhuzamosan folyamatosan növekszik a kórházi kezelésre szorulók és a halálesetek száma is, különösen a nyugati és déli államokban, ahol a meleg és a nedves környezet is hozzájárul a vírus terjedéséhez - számolt be a CNN.

Az Egyesült Államokban a Covid-19 fertőzések száma hetek óta emelkedő tendenciát mutat, idén az új variánsok vezetik a nyári hullámot. A közegészségügyi vészhelyzet megszűnése óta csökkent a felügyelet, a megbetegedéseket már nem számolják egyénileg, a súlyos kimenetelű esetek kimutatása pedig reprezentatív mintákon alapul. A friss adatok szerint legalább 38 államban növekszik a fertőzések száma. Annak ellenére, hogy a vírusaktivitás szintje alacsony, a kórházi kezelésre szorulók és a halálesetek száma emelkedik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A koronavírus viselkedése még mindig kiszámíthatatlan A Betegségmegelőzési és Járványügyi Központok (CDC) adatai szerint az esetek száma különösen magas nyugaton és délen, ahol a fertőzöttségi szint ismét elérheti a februári számokat. Dr. Robert Hopkins szerint mindez összefügg a meleg és nedves környezettel. A Covid-19 esetében a nyár szezonális mintát mutat, azonban a vírus „viselkedését” még mindig nem lehet előre kiszámítani. A WastewaterSCAN hálózat jelentése szerint az idei nyári hullám a megszokottnál korábban kezdődött és máris hasonló szintet ért el, mint a tavaly nyári szezonban. Dr. Marlene Wolfe szerint egyelőre nem tudni, hogy ez lesz-e a járvány csúcspontja. Új variánsok terjednek Az elmúlt hónapokban új variánsok váltották fel az idei téli hullámot okozó JN.1-et. Ezek közül kettő, egész pontosan a KP.3 és a KP.2 teszi ki az új fertőzések több mint felét az USA-ban. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság már frissítette vakcinázási tervét, hogy minél hatékonyabban léphessenek fel az új variánsokkal szemben. Az új vakcinák várhatóan augusztus közepe és szeptember vége között lesznek elérhetők. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A hatóság ajánlása szerint minden 6 hónaposnál idősebb személy esetében javasolt az oltás frissítése a 2024-25-ös szezonra vonatkozóan - Dr. Marcus Plescia úgy gondolja, hogy ez segíthet mérsékelni a vírus általános előfordulását. A CDC frissítette továbbá az RSV elleni védőoltással kapcsolatos ajánlásait is, ezzel leegyszerűsítve a döntéshozatali folyamatot a klinikusok és a lakosság számára egyaránt. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy az embereknek tudatosabbnak kell lenniük azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket tehetnek a légzőszervi megbetegedések kockázatának csökkentése érdekében, amelyek közül a legfontosabbnak még mindig a védőoltások beadatását tartják.

Címlapkép: Getty Images

