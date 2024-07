Kitálalt a Magyar Orvosi Kamara főtitkára: Egyes kórházfelújításokat úgy kellene kezdeni, hogy jön egy csapat buldózer

Kénytelen vagyok azt mondani, egyes kórházfelújításokat úgy kellene kezdeni, hogy jön egy csapat buldózer, eltolja az elavult épületeket - fogalmazott Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára. A szakember szerint több épület szakmailag és technikailag sem alkalmas már kórháznak. Ilyen Európa egyik legnagyobb krónikus pszichiátriai intézete Szentgotthárdon.

A kórházak, osztályok előbb-utóbb maguktól fognak „bezáródni”, amikor tönkremennek a műszerek vagy elfogynak a dolgozóik. A probléma az, hogy nem feltétlen azok a kórházak zárnak be, amelyekre nincs szükség, lehet, hogy azok mennek tönkre és állnak le, amelyekre a legnagyobb szükség lenne - mondta a 444-nek Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára.

Kifejtette: több épület szakmailag és technikailag sem alkalmas már kórháznak. Ilyen Európa egyik legnagyobb krónikus pszichiátriai intézete Szentgotthárdon.

Kénytelen vagyok azt mondani, egyes kórházfelújításokat úgy kellene kezdeni, hogy jön egy csapat buldózer, eltolja az elavult épületeket és a helyükre szinte zöldmezős beruházásként egy szép, új, modern kórházat építenek. Lényegében ez történt sok éve a Honvéd kórház területén

- mondta. Svéd Tamás kijelentette: a magyar egészségügyből nem milliárdok, hanem inkább száz- vagy ezermilliárdok hiányoznak. Az európai átlagtól évi 2000-2500 milliárd forinttal van lemaradva a magyar állam az egészségügyi kiadások terén. Mi is beszámoltunk róla, hogy több magyar kórházban is gondokat okozott a meleg, műtéteket kellett elhalasztani, a főtitkár szerint nem csak a műtőkban, a kórtermekben is pokoliak az állapotok, a betegek – és a sebek – gyógyulását jelentős mértékben visszaveti, ha 30 fokos kórteremben kell feküdniük. A Magyar Kórházszövetség öt évvel ezelőtti felmérése is azt mutatta, hogy kevés klíma van a kórházakban, és a meglévő rendszerek is jelentős mértékben elavultak, elhasználódottak. A MOK főtitkára nem tud arról, hogy azóta történt volna ebben komolyabb előrelépés.

Címlapkép: Balaton József, MTI/MTVA