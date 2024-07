Letérdel a hőségben a magyar egészségügy: klíma nincs, 40 fokban nem műtenek meg senkit sem

Több hazai kórházban is elromlitt a klíma, műtéteket kellett elhalasztani: az Uzsoki műtőiben 41,5 foknál, míg a Jánosban 38 fokos hőség után álltak le a beavatkozásokkal - a két kórház látta el a fővárosi baleseti sérülések negyven százalékát. A Péterfy Sándor utcai kórházban több lift sem működik, így egy kerekesszékes nőtől egy betegszállító buszban kellett vért venni.

A hatalmas hőségben elromlott a klímaberendezés a budapesti Szent János Kórházban, ezért több műtétet is el kellett halasztani. Volt olyan beteg is, aki a most esedékes műtét helyett szeptemberre kapott időpontot. A híradó értesülései szerint az ortopéd-traumatológiai osztályon romlott el a légkondicionáló. A Péterfy Sándor utcai kórházban több lift sem működik, így egy kerekesszékes nőtől egy betegszállító buszban kellett vért venni - számolt be az RTL Híradó.

A kórházak műszaki karbantartásáért felelő Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól azt írták, hogy a klíma „javítását haladéktalanul megkezdték”, és „ideiglenes műszaki megoldásokkal intézkedtek a szükséges hűtés biztosításáról”. A kórház részéről csupán annyit mondtak, hogy a tervezett műtéteket elhalasztották. A súlyos műtet igénylő sérültek felvételét és ellátását az Országos Mentőszolgálat koordinálja.

Közben a Népszava arról ír, az Uzsoki utcai kórházban egy műtő sincs, ami alkalmas lenne az operációkra kedd óta, köztük sebészeti, urológiai, ortopédiai, traumatolóiai, szemészeti, nőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, kardiológiai operációkra szorulók ellátását kényszerültek átütemezni, illetve a sürgős eseteket más intézményekbe irányítani, mert nincs megoldva a klimatizálás. A budai Szent Jánosban pedig „csak” a traumatológiaiban nincsenek operációk. A lap úgy tudja, hogy a két intézményben a klímaberendezések néhány óra különbséggel hibásodtak meg.

Az ott dolgozók az Uzsoki műtőiben 41,5 foknál, míg a Jánosban 38 fokos hőség után álltak le a beavatkozásokkal, nem tudnak beteget fogadni.

A két szolgáltató látta el a fővárosi baleseti sérülések negyven százalékát, tehát ennek értelmében a leállás miatt most több beteg hárul a még működő másik három traumatológiai centrumra.

