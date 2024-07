Leleplezték a hosszú élet titkát: felejtsd el a méregdrága zöldségeket, ezt kell enni helyettük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába a dietetikusok intelme, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a legtöbben képtelenek megfelelni annak az irányelvnek, miszerint napi öt adag zöldséget vagy gyümölcsöt kellene elfogyasztanunk. A probléma sokak szerint az alapanyagok magas költségén alapszik, azonban Dan Buettner, a Blue Zones projekt munkatársa szerint egészséges táplálkozásunkat olcsó, tartós alapanyagokkal is megalapozhatjuk – ilyenek például a bab és a gabonafélék, amelyek nem csak egyszerűen elkészíthetők, de táplálóak is – számolt be a Business Insider.

Címlapkép: Getty Images

