Óriási tévhit fenyegeti a magyarok egészségét: ezért képtelenek sokan meggyógyulni

A COVID még jelen van, de az influenza már átvette a vezető szerepet, és beindult az RSV szezon is. Sokak szerint, ha már megbetegedtünk, akkor mindegy, mit kaptunk el, mert ugyanúgy kell kezelni a fertőzéseket. Ez tévhit a betegség kezelése, az esetleges szövődmények és a mások iránt érzett felelősség miatt is. Ráadásul a légúti fertőzés szezonban sokan nem gondolnak a hasonló tünetekkel kezdődő bakteriális Streptococcus A fertőzésre sem.

A 2023. február közepén légúti és influenzaszerű megbetegedésekkel orvoshoz forduló 350 ezer emberből már több RSV-fertőzött volt, mint COVID-os, miközben az influenza már messze a meghatározó vírus lett. Sokan már nem is tesztelnek manapság, azzal érvelve, hogy mindegy, milyen betegséget kaptak el, hiszen hasonlóak a tünetek és a fertőzések lefolyása is. Tévhit azonban, hogy mindegy, és hogy elegendő pihenéssel át lehet vészelni a betegséget.

A megfertőződés során például fontos tudni, hogy bakteriális vagy vírusos megbetegedésről van szó. Bakteriális fertőzésnél szükség lehet antibiotikumos kezelésre, vírusos megbetegedés esetében viszont ezt általában nem javasolják. Míg várandós nők COVID-fertőzése árthat a magzatnak, addig az RSV a kisgyermekekre és az idősekre jelent a COVID-nál lényegesen nagyobb veszélyt. Az idősek és a krónikus betegek számára bármelyik vírus életveszélyes is lehet, éppen ezért fontos szem előtt tartani általában véve is a fertőzés tudatosságot, ami a COVID-járvány tombolása alatt már kezdett kialakulni, de az utóbbi időben már kevesebb figyelem övezi. Azaz nem csak magunkért, hanem a környezetünkért is felelősek vagyunk.

Nátha, influenza, COVID vagy Streptococcus?

A nátha a felsőlégutakat veszélyeztető vírusos betegség, aminek a jellemző tünetei főként az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, köhögés és láz. Az influenza ezeken felül olyan tünetekkel jelentkezhet, mint a hidegrázás, torokfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hasfájás és hasmenés, valamint a száraz köhögés. A COVID-19 legújabb variánsai is könnyen összetéveszthetőek más légúti megbetegedések panaszaival, az Eris esetében is a köhögés, torokfájás és tüsszögés a jellemző, és a JN.1 esetében is láz, köhögés, hidegrázás, légszomj, légzési nehézség, fáradtság, fejfájás, torokfájás, orrfolyás, hányinger, hányás és hasmenés jelentkeznek az izomfájdalmak mellett. Látható tehát, hogy sok olyan tünet van jelen, amelyik bármelyik vírust jelezheti. A Streptococcus baktérium is hasonló tüneteket okozhat, ennél talán leginkább a torokfájdalom és a torokgyulladás a domináns tünet.

Szövődmények mindegyik említett vírusos és bakteriális megbetegedés esetében előfordulhatnak. A nátha esetében kisgyermekek, valamint idős, más alapbetegségben szenvedőknél jelentősebb az arcüreggyulladás, középfülgyulladás és tüdőgyulladás, de fellángolhatnak a lassú lefolyású légzőszervi betegségek és ritkább esetben szívburok- és szívizomgyulladás is jelentkezhetnek. Az influenza szövődményei lehetnek a tüdőgyulladás, a krónikus hörghurut, az agyi keringészavar, a szívinfarktus, a toxikus sokk, az agyhártya- és agyvelőgyulladás a veseelégtelenség, valamint az anyagcsere-betegségek (pl. cukorbetegség) súlyosbodása. A COVID-19 jellemző szövődményeként krónikus fáradtság, tüdőszöveti károsodás miatt kialakuló légzési nehézségek, szív- és érrendszeri betegségek, máj- és vesekárosodás, valamint idegrendszeri zavarok léphetnek fel. És nem szabad megfeledkezni az RSV-fertőzésről sem, csecsemőknél és időseknél olyan komoly szövődményekkel járhat, mint például tüdőgyulladás, bronchitis, bronchiolitis vagy középfülgyulladás.

Az A-Lab Pharma operatív igazgatója és a RapiChek kombinált légúti tesztek márkaigazgatója, Rubin Szilvia szerint a légúti fertőzések közös szezonjában a mono-COVID-tesztek használata szakmailag már nem indokolt, mivel ezek hamis biztonságérzetet képesek kialakítani egy esetleges negatív eredménnyel. Ezek helyett ma már kombinált tesztekkel ajánlott felderíteni a megbetegedés típusát. Rubin Szilvia szerint kombinált tesztet ma már nem csak a lakosság, hanem kórházak, gyermekorvosok és háziorvosok is alkalmaznak. Érdekes az olaszországi tapasztalat is, ahol a tesztelési protokollt sok helyen úgy alakították át, hogy tünetes pácienseknél először Streptococcus A tesztet használnak, és ha az negatív, akkor tesztelnek kombinált teszttel vagy akár fordítva. Hazánkban is elérhető már lakossági Strep A teszt a patikákban, így ebben a tekintetben is elértük Európát.

Fertőzéstudatosság fejlesztése

Mivel az egyes vírusos és bakteriális fertőzések kezelése eltérhet, ezért is indokolt a pontos fertőzéses ok azonosítása, hiszen megfelelő kezeléssel megelőzhetőek a súlyos szövődmények. Sokan elfelejtik azt is, hogy a COVID-járványhoz hasonlóan meglehetősen magas mindhárom vírusfertőzés esetén a látens fertőzöttek aránya (25-40%), így a nagyobb biztonság érdekében mind a tünetes, mind tünetmentes személyek esetén időnként érdemes megvizsgálni, hogy fertőzöttek vagyunk-e, és ha igen, mivel. Ezzel elkerülhető szeretteink, ismerőseink, munkatársaink megfertőzése, esetleges családi tragédiák, munkahelyi járvány gócok kialakulása.