Rettegett kór tarolhatja le Európát: lassan hazánkba is betör az új, kegyetlen vírus?

A felmelegedés miatt a trópusi szúnyogok elterjedhetnek Európában, a klímaváltozás sok új vírust hozhat: ilyen például a dengue-láz, amit szúnyogok terjesztenek. Évente több százezer ember hal meg és betegszik meg szúnyogok okozta vírusok miatt.

2023 szeptember-októberében Párizs mellett egy család dengue-lázzal fertőződőtt meg, úgy, hogy soha nem voltak trópusi országban. A Párizs környéki szúnyogok már képesek ilyen betegség terjesztésére, ami azért is aggasztó, mert jövőre Párizs rendezi a nyári olimpiai játékokat – mondta a Reggeliben Szlávik János, infektológus.

Szlávik János arról is beszélt, hogy a felmelegedés magával hozhatja a vízszennyezést is, ami sok betegség okozója lehet. A kolera az édesvizekben tud terjedni, de a kólibaktérium okozta fertőzések is összefüggnek a szennyezett vízzel. Szerencsére Magyarország kiemelten jól áll a tiszta vizekben.