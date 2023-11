Megdőlt a nagy multivitamin-tévhit: ezt jobb, ha tudod a drága patikai kapszulákról

Vége az őszi szünetnek és beköszöntött az igazi őszies - esős, ködös, fagyos időjárás - időjárás, ennek hatására a vírusfertőzések száma is meredeken nőhet a karácsonyig tartó másfél hónapban. Érdemes lehet a járványszezonban mindent elkövetni immunrendszerünk védelméért. Sokan ilyenkor megelőzésképpen vitaminokat, étrend-kiegészítőket kezdenek szedni, hogy megelőzzék a fertőzéseket, erősítsék a szervezetük ellenálló képességét. Már rengeteg készítmény áll rendelkezésre, amelyekben kombináltan találhatók meg a hasznos anyagok a szervezet számára, ezek a multivitaminok. Amit azonban sokan nem tudnak, hogy rengeteg tévhit kering a multivitaminok szedése és hatása kapcsán, ezeknek nem érdemes bedőlni.

Egy idén készült kutatásból az derült ki, hogy a legtöbb magyar vásárló C- és D-vitamint, illetve multivitamin-készítményeket, valamint kalciumot szed. A többség azért fogyasztja az ilyen készítményeket rendszeresen, mert úgy gondolja, hogy fontos a bevitelük a szervezetbe. A felmérésben válaszadók közel fele (48%) jellemzően 5 ezer forint alatt, míg az egyharmaduk (33%) valamivel többet, 5 és 10 ezer forint közötti összeget költ egy hónapban vitaminra. Azonban sokan lehetnek köztük olyanok, akik feleslegesen szedik a drága tablettákat.

A multivitamin egy összefoglaló név, melyből rengetegféle tabletta, pezsgőtabletta, kapszula, folyadék, gél, rágótabletta, gumicukor, stb. kiszerelésű termék létezhet. A NNGYK (korábban OGYÉI) étrend-kiegészítő nyilvántartásából az derül ki, hogy a 2023-ban bejelentett étrend-kiegészítők 4,3 százaléka volt multivitamin, összesen 101 tétel. A nyilvántartásban összesen 1196 olyan készítmény szerepel, melynek elnevezésében megtalálható a multivitamin kifejezés, ezeknek 8,4 százalékát idén jelentették be.

A multivitaminok összetétele nagyon változó aszerint, milyen célra készült az étrend-kiegészítő. Lehet ez a terhesség és szoptatás ideje alatt ajánlott vitaminkombináció, lehet a cél a gyógyulás elősegítése betegség esetén, lehet megelőzés, lehet haj- és körömvitamin, vagy kifejezetten időseknek ajánlott kombináció, és akár speciális betegségek - pl. nőgyógyászati, vagy prosztataproblémák - esetén ajánlott szer is.

Az, hogy ennyiféle és ilyen sok termék érhető el, előnyökkel és hátrányokkal is jár. Egyrészt a vásárlók a széles kínálatból megtalálhatják a számukra leginkább megfelelő összetételű, kiszerelésű készítményeket, másrészt a bőség zavara miatt dönthetnek olyan szer mellett is, amely számukra felesleges hatóanyagokat is tartalmazhat. A feleslegesen szedett, például túl nagy dózisú multivitamin pedig nemcsak pénzkidobás, hanem például egyes krónikus betegségek esetében még káros is lehet.

Mit tartalmaznak a multivitaminok?

A szervezet számára összesen 13 vitamin - A-vitamin, B-vitaminok, C-vitamin, D-vitamin, E-vitaminok, K-vitamin - és nagyjából 15 féle ásványi anyag nélkülözhetetlen. Az ásványi anyagok közt megkülönböztetünk makro- és mikroelemeket. Makroelemekből a szervezetnek nagyobb mennyiségre szüksége, mint a kalcium, foszfor, magnézium, nátrium, kálium, klorid és kén. A mikroelemekből, mint a vas, mangán, réz, jód, cink, kobalt, fluor és szelén, csak kisebb mennyiség szükséges.

Ezeket az anyagokat táplálkozás útján is bevihetjük, egyes esetekben azonban szükség lehet étrend-kiegészítő formájában is szedni némelyiket - mint a D-vitamint a téli időszakban, vagy megfázás esetén. Egyes tünetek, betegségek, egészségi állapotok, vagy bizonyos életmód - például dohányzás - esetén pedig más vitaminok, ásványi anyagok plusz bevitelére is szükség lehet. A multivitaminok tartalmazhatnak továbbá nyomelemeket, gyógynövény hatóanyagokat, aminosavakat és zsírsavakat, más tápanyagokat valamint olyan segédanyagokat, amelyek segítik a felszívódást, vagy a készítmény megfelelő állagáért felelősek. Az NNGYK listája összesen 31 olyan vitamint és ásványi anyagot sorol fel, melyek felhasználhatók az étrend-kiegészítőkben.

Gyakori tévhitek

Multivitamin és szívbetegség

Elterjedt nézet, hogy a multivitaminok folyamatos szedésével csökken a szívbetegségek kialakulásának kockázata, erre azonban nincsenek egyértelmű bizonyítékok. A Healthline cikke szerint amíg egyes tanulmányok azt sugallják, hogy a multivitaminok csökkentik a szívroham kockázatát, más kutatások nem mutattak ki összefüggést.

A Physicians’ Health Study II például több mint 14 000 középkorú férfi orvos esetében vizsgálta a napi multivitamin-szedés hatásait több mint egy évtizeden keresztül: nem mutattak ki csökkenést a szívinfarktus és a stroke előfordulása vagy a szívbetegség következtében történt elhalálozások számában. Más tanulmányok találtak összefüggést: a hosszan tartó folyamatos multivitamin-szedés nők esetében csökkentette a szívbetegség következtében történt halál kockázatát. Összességében a témában született tanulmányok kapcsán az mondható el, hogy a bizonyítékok vegyesek, ezért

nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a multivitamin valóban képes csökkenteni a kockázatot a szívbetegségekre.

Multivitamin és rák

A rákbetegségekkel összefüggésben hasonló a helyzet, mint a szívbetegségek esetében: megoszlanak a tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy a multivitamin szedése csökkenheti-e a rák kialakulásának kockázatát, vagy nincs ilyen hatása. Egyes tanulmányok szerint férfiak esetén szignifikánsan csökken a rák kockázata multivitamin szedése esetén, míg más kutatásokban nőknél és férfiaknál is kimutatták a jótékony hatásait. Vannak azonban olyan tanulmányok, amelyek nem találtak semmilyen összefüggést.

Multivitaminok más előnyös élettani hatásai

A multivitaminoknak még általában az agy és a szem egészsége kapcsán szoktak jótékony hatást tulajdonítani. Kisebb kutatások eredményei szerint idősebbek esetében a multivitamin-szedés javíthatja a memóriát, csökkentheti a szorongás és depresszió tüneteit, javíthatja a közérzetet. Más tanulmányok szerint nincsenek hatással a kedélyállapotra, vagy mentális egészségre.

Egyes tanulmányok arra is találtak bizonyítékot, hogy az antioxidáns vitaminok és ásványi anyagok segíthetnek megelőzni a makula degeneráció kialakulását, illetve lassíthatják az állapot romlását. Ezenkívül a multivitamin szedése csökkentheti a szürkehályog és más szembetegségek kialakulásának kockázatát.

Mikor káros a multivitamin szedése?

Bár sokan úgy tudják, a feleslegesen szedett multivitaminok egyszerűen kiürülnek a szervezetből, ritka esetben káros is lehet a szedésük. Az ajánlott adagolás betartása nagyon fontos, hiszen akárcsak más készítményeket, a multivitaminokat is túl lehet adagolni. Bár nem feltétlenül vannak azonnali súlyos következményei, hosszú távon okozhatnak problémákat. Ezekről az egyes készítményeknél a betegtájékoztatóban leírtak az irányadók: mivel rengetegféle készítményt lehet megvásárolni, más-más tünete, hatása lehet a túlzott adagok szedésének.

Arra is érdemes figyelni, hogy nem önmagában a tabletták okozhatják a túladagolást.

A túlzott bevitel általában akkor következik be, ha megfelelő táplálkozás mellett viszünk be plusz forrásokból vitaminokat, ásványi anyagokat, amelyekre nincs szükség. Az étrend-kiegészítők mellett még számos élelmiszerben található plusz vitamin, ásványi anyag, mint a gyümölcslevek, növényi italok, margarinok, más tejtermékek, lisztek vagy akár az ásványvizek. A túladagolás így megfelelő táplálkozás, élelmiszerek útján történő plusz bevitel és az étrend-kiegészítők szedésével együttesen is bekövetkezhet.

Ezért érdemes odafigyelni rá, amikor multivitamint szedünk, hogy egyéb forrásokból milyen anyagokat viszünk be, és milyen mennyiségben! A napi beviteli ajánlások ráadásul eltérők lehetnek nők és férfiak esetén is, és életkortól függően. Ezt is figyelembe kell venni!

Egyes egészségi állapotok is okozhatnak gondokat bizonyos vitaminok, ásványi anyagok bevitele esetén. A várandósoknak például érdemes különösen odafigyelniük az A-vitamin bevitelre, mert a túladagolás veleszületett rendellenességekért lehet felelős a kisbabáknál. A dohányosoknak szintén érdemes kerülniük a túlzott béta-karotin és A-vitamin fogyasztást, mert az növelheti a tüdőrák kockázatát.

A túladagolás kellemetlen tüneteket okozhat: gyomorbántalmakat, székrekedést, hasmenést, hányást, ájulást. A multivitamin túladagolás azonban ritka. Egészséges felnőttek számára általában nem jár semmilyen káros hatással a szedésük megfelelő mennyiségben. Viszont a túlzott C-vitamin bevitel például fokozza a vesekőképződést, valamint gyomorpanaszokat és alvászavarokat okozhat. Előfordulhat az is, hogy bizonyos anyagok együttes szedése okozza a gondokat.

Ahogy arra korábbi cikkünkben felhívtük a figyelmet, például a magnézium akadályozhatja más szerek felszívódását, vagy éppen a magnézium nem tud felszívódni, ha kombináltan szedjük. Valószínűleg a kombinált pezsgőtabletták megjelenése miatt terjedt el a tévhit, hogy a kalciumot és magnéziumot együtt érdemes szedni, pedig a kalcium blokkolja a magnézium felszívódását.

Összefoglalva, a multivitaminok hasznosak lehetnek, főként az őszi-téli időszakban, amikor nincs lehetőség annyi friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani. Viszont érdemes szem előtt tartani, hogy megelőzés céljából milyen kombináció a legmegfelelőbb az egyéni igényekhez is igazodva - nemhez, korhoz és alapbetegségekhez. Ezenfelül sok tévhit kering a multivitaminok és a krónikus betegségek megelőzése kapcsán, pedig nem feltétlenül van tudományosan megalapozott összefüggés a komoly betegségek (szívbetegség, rák) kockázatának csökkenése és a multivitamin szedése között. A túladagolás ritka esetben okozhat csak komoly panaszokat, azonban a feleslegesen szedett drága tablettákra gyakran nincs szükség, így csak kidobott pénz ezek vásárlása.