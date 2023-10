Mebolondult az időjárás: visszatért a strandidő, ez már tényleg nem normális

Az őszi évszakban szokatlan, strandidőt idéző rekordmeleget mértek a hét végén Romániában és Bulgáriában. A dél-romániai Turnu Magurele városban szombaton 35,1 Celsius-fokos rekordot rögzítettek árnyékban. A feljegyzések kezdete óta soha nem mértek ilyen magas hőmérsékletet Romániában október 21-én a bukaresti meteorológiai intézet közlése szerint.

A Libertatea című lap arról írt, hogy a Fekete-tengernél üdülő turisták szerint a tenger vize most melegebb, mint augusztusban, 20-21 Celsius-fok körüli. A tengerparton a hét végén 31,8 Celsius-fokot is mértek. A szomszédos Bulgáriában is szokatlan meleg az időjárás, sok ember strandra ment a nyárias napsütésben.

A Fekete-tenger partján fekvő Várnában szombaton 33,4 Celsius-fok volt, amivel 33 éves rekord dőlt meg a városban - jelentette a bolgár meteorológiai intézet. A legmagasabb vízhőmérsékletet, 21 Celsius-fokot valamivel délebbre, Burgasznál mérték a Fekete-tenger partján.