Ilyen még nem volt: hamarosan gyógyszertárba is mehetünk védőoltásért

A Magyar Gyógyszerészi Kamara előkészített egy javaslatot arra, hogy a szezonális védőoltásokat a patikusok is beadhassák. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke elmondta, hogy hamarosan a gyógyszertárakban is be lehet adni az oltások egy részét. Hankó Zoltán szerint elsődlegesen a szezonális védőoltások beadásánál lehet szerepük a patikáknak.

„A Semmelweis-program kialakításakor döntés született arról még 2010-ben, hogy a gyógyszertárak az egészségügyi ellátórendszer részeként milyen szakmai feladatokat tudnak vállalni elsődlegesen a gyógyszerhasználathoz, illetve a különféle betegségekben történő gyógyszeralkalmazáshoz kapcsolódóan" – mondta az InfoRádióban a kamara elnöke.

Az erre vonatkozó egyik irányelvet május 31-ig kellett elkészíteniük és leadniuk a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságára. Ez a gyógyszerek alkalmazásához kapcsolódó legfontosabb gyógyszerészi prevenció szabályairól szól. De megkezdődött egy olyan irányelv előkészítése is, amely a gyógyszerészek, gyógyszertárak vakcinációban való részvételét biztosítja.

Ezenkívül egy olyan irányelv kidolgozását is elkezdik, amely elsődlegesen a krónikus betegségekhez kapcsolódó gyógyszerészi intervenció részleteit tartalmazza. „Nagyon bízom abban, hogy ezeknek a napi gyakorlatban való implementálásához a politika segítségét is megkapjuk" – jegyezte meg Hankó Zoltán.

A cél, hogy a vakcinációba a kórházi és a közforgalmú gyógyszertárak is bekapcsolódjanak. A gyógyszertárak közreműködésére a szezonális védőoltásoknál lehet számítani, ilyen például az influenza elleni vagy az utazáshoz kapcsolódó védőoltás. Az életkorhoz kötött, kisgyerekek körében kötelezően beadandó védőoltásokban még nem tervezik a gyógyszertárak részvételét.