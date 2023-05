Kongatják a vészharangot: egyre több magyar gyerek küzd a lappangó népbetegséggel

A hétvégén osztották ki az úgynevezett Varázspálca díjat, ahol azokat a pedagógusokat díjazzák, akik erejükön felül segítik a diabéteszben szenvedő tanítványaikat. A cukorbetegség pedig egyre súlyosabb: évről évre több gyerek szenved benne, a legtöbb iskola mégse segíti őket - számolt be az RTL.

Átadták a Varázspálca névre keresztelt díjakat, ahol több mint 100 pedagógust tüntettek ki, akik akkor is intézik a tanuló inzulinbeadását, amikor éppen szabadságon vannak. De volt olyan is, aki mikrót szerzett az osztályterembe, hogy meg tudják melegíteni az ételt a cukorbeteg diáknak akár óra közben is. Ugyanis a diabéteszes gyerekek esetében a vércukorszint mérésének, az inzulin beadásának és az étkezésnek is meghatározott ideje van.

Bár a törvény előírja, hogy minden iskolának fogadnia kell a cukorbeteg gyerekeket is, de a pedagógusokat nem lehet kötelezni erre a munkára, hiszen ez speciális tudást követel. Éppen ezért nehéz sokszor óvodát, iskolát találni, illetve egy olyan tanárt, aki önként magára vállalja ezt a felelősséget.

Ráadásul a diabéteszes gyerekek száma évről évre nő: az utóbbi 30 évben megháromszorozódott a számuk. A cukorbetegség ezen formáját egy autoimmunbetegség okozza – a közhiedelemmel ellentétben korántsem az egészségtelen életmód –, ami többnyire gyerekkorban jelentkezik.