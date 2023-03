Folytatódik a háziorvosbotrány: durva visszaélések a rendelőkben, mi lesz a beteg magyarokkal?

A háziorvosi finanszírozási (indikátor-) rendszer átalakításával a cél az, hogy az orvosok munkaterhelésüknek megfelelő pénzügyi juttatásban részesüljenek - közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

akács Péter felidézte, már tavaly év végén ígéretet tett arra, hogy egy külön munkacsoport fogja vizsgálni a meglévő indikátorrendszert, a tapasztalatokat feldolgozzák. A munkacsoportba meghívást kaptak a Magyar Orvosi Kamara, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), az Országos Kórházi Főigazgatóság képviselői, a kollegiális szakmai vezetők, gyakorló háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátó fogorvosok és a szakmai kollégium illetékesei.

Takács Péter a változásokról beszámolva elmondta, az eddigi 12 indikátorból hármat korszerűbbre cseréltek a szakma javaslata alapján, és az eddigi három százalékról 11 százalékra emelték az indikátorrendszer finanszírozást érintő részeit. Eddig a finanszírozás mindössze 3 százaléka függött valamilyen minőségi vagy teljesítményelemtől, a fennmaradó részt minden hónap elején megkapták a háziorvosok - tette hozzá.

Jelezte, a hosszú távú cél, hogy a háziorvosok a terhelésüknek megfelelő finanszírozást kapjanak, az indikátorrendszer változása ebbe az irányba megy. Az államtitkár szerint a háziorvosok jelentős része több forráshoz fog jutni, és lesznek olyan praxisok, amelyek az eddigi finanszírozásukhoz képest kevesebbet kapnak majd.

Takács Péter NEAK-adatokat ismertetve elmondta, az ötven legrosszabbul járó praxis közül tíz éri el a szakmai minimumnak tekinthető 1200 fős lakosságszámot, három olyan praxis van, amely eléri az átlagos praxisméretet (1650 ember), és vannak azok a praxisok, amelyek nagyon alacsony betegszámmal működnek.

Példaként elmondta, van olyan Vas vármegyei praxis, ahol 419 bejelentett lakóra papíron kilenc rendelőt üzemeltetett egy orvos, 2,5 millió forintos havi finanszírozásért. Valójában egyetlen rendelő működött, a fennmaradó nyolcra fix díjazást kapott. Volt olyan szolgáltató is, amelyhez 166-an vannak bejelentkezve, de finanszírozása meghaladja a hárommillió forintot havonta. Ezekre az anomáliákra is ráirányítja a rendszer változása a figyelmet - emelte ki.

Megvizsgálták az egy betegre jutó havi finanszírozást is, ahol szintén óriási eltéréseket tapasztaltak - számolt be az államtitkár. Egy átlag praxis 2850 forintot fordít betegellátásra havonta, a két szélsőérték pedig a 20 417 forint és 871 forint volt betegenként. "Méltánytalan eltérések vannak a finanszírozásban" - mutatott rá

Takács Péter kitért arra, hogy számítanak a háziorvosok véleményére is, akiktől eddig is számos jó javaslat érkezett az indikátorrendszerhez. Példaként említette a diabéteszgyógyszerek felülvizsgálatára, a vérnyomásgyógyszerek beállítására vagy a mammográfiás vizsgálatokra vonatkozókat. Az egészségügyi államtitkár közölte azt is, hogy a háziorvosi kollegiális vezetők javaslatára egy három hónapos átmeneti időszakról döntöttek. Volt olyan praxis, amely nem tett eleget a NEAK felé jelentési kötelezettségének és ezért kapott kevesebb finanszírozást - jegyezte meg.

Egy három hónapos átmeneti időszak elegendő lesz arra, hogy ezeket a jelentési elmaradásokat, hiányosságokat kiküszöbölhessék. E három hónap alatt kompenzációt fizet a NEAK azoknak a praxisoknak, amelyek az új finanszírozási rendszerrel rosszabbul járnának. Erre háziorvosok közül azok jogosultak, akiknek finanszírozásában 100 ezer forintnál nagyobb bevételkiesés jelentkezne, az alapellátó fogorvosoknál pedig 75 ezer forint a határ.

A háromhavi kompenzációra a kormány 900 millió forintot biztosít - mondta Takács Péter, hozzátéve, hogy ez a konstrukció júliustól már nem él. Közölte azt is, hogy a NEAK egy call centert hozott létre, ahol a háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátó fogorvosok tájékoztatást kaphatnak az új indikátorrendszerrel kapcsolatban. Az alapellátó fogorvosoknál sor került a pontérték-revízióra is; a modern fogászati ellátásokat magasabb pontértékkel finanszírozzák, ez együtt jár egy pontszámemeléssel is - mondta Takács Péter.