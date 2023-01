Koronavírus 2023: ezt mindenkinek tudnia kell az omikron rémálomvariánsáról és a krakenről

Ismét újabb alvariánsok vannak terjedőben a világban, amelyeknek eltérő tüneteik, új beceneveik vannak. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legfrisebb tudnivalókat a gyakori alvariánsokról. Mutatjuk, hogy azonos-e a rémálomvariáns az úgynevezett krakennel, és hogy melyik országokban okoznak most problémát az egyes vírusváltozatok. Mit lehet jelenleg tudni az XBB.1.5-ről és a BF.7-ről?

Covid-19 terjedése Magyarországon 2023-ban

Müller Cecília országos tisztifőorvos tegnap, január 12-én jelentette be, hogy járványos szintre emelkedtek az influenzaszerű megbetegedések Magyarországon. A szakember elmondta azt is, hogy az év első hetében 367-en kerültek kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel, 42 embernél volt szükség intenzív ellátásra. Müller Cecília kiemelte: a kórházban ápolt 367 beteg 45,5 százaléka kétéves vagy annál fiatalabb, 41,7 százaléka pedig 60 évnél idősebb volt. A kórházba kerültek közül 105 betegnél az RSV-t, száznál koronavírust, míg 17 betegnél influenzát igazoltak. Vagyis 27 százalékuk covid-fertőzött volt.

A legutolsó járványadatok szerint jelenleg 727 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 36 vannak lélegeztetőgépen és a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint továbbra is emelkedik a szennyvízben az örökítőanyag koncentrációja. Az NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának közlése szerint pedig az első naptári héten összesen 190 betegtől érkezett légúti minta vírus kimutatása céljából a laboratóriumukba. A sentinel orvosok által beküldött 83 minta közül 9 betegnél a SARS-CoV-2 vírust mutattak ki, így a SARS-CoV-2-pozitivitási arány 10,8%-nak felelt meg. A sentinel kórházak által beküldött 32 minta közül 8 betegnél SARS-CoV-2 vírust mutattak ki (25%). A hagyományos diagnosztikus célú vizsgálat keretében érkezett 75 minta közül 6 SARS-CoV-2 vírus pozitív volt (8%).

Bár a légúti figyelőszolgálat nem foglalkozik külön koronavírussal, azt tudjuk, hogy akut légúti megbetegedéssel 100 ezer lakosra vetítve 1663,6 az előfordulási mutató, míg külön influenzaszerű megbetegedésekre mindössze 195,4. Így a légúti fertőzésekben feltehetően egyéb vírusoknak, köztük a covidnak jut nagy szerep. 2022. 40. hete és 2023. 1. hete között összesen 1149 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNK laboratóriumában, ahol 71 influenza A és négy influenza B vírust azonosítottak (6,2%). 173 főnél COVID-19 fertőzést igazoltak (15,1%). Nyolcvanegy megbetegedés hátterében RSV (7%), öt esetben adenovírus, öt esetben parainfluenza vírus, hét esetben human metapneumovírus, húsz esetben rhinovírus állt. Ez alapján

a járványszezonban előforduló igazolt fertőzések többségéért még mindig a koronavírus volt felelős.



Az omikron új alvariánsai: XBB.1.5, BQ 1.1., BA.5, és BF.7

A koronavírus omikron elnevezésű variánsa azóta is domináns, hogy 2021 végén elkezdett terjedni az Egyesült Államokban. Azóta több alvariánsa is felbukkant, melyek közül a legújabb és mostanában legtöbbet emlegetett az XBB.1.5 - melyet a külföldi sajtó Kraken becenévre keresztelt (a hatalmas mitológiai tengeri szörny után, mely leginkább óriáspolipra hasonlít). Csak idő kérdése a szakértők szerint, hogy a főként az USA-ban terjedő és Egyesült Királyságban is jelen lévő új alvariáns Magyarországon is megjelenjen.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) természetesen továbbra is nyomon követi a koronavírus variánsainak terjedését, jelenleg az omikron alvariánsai az "aggodalomra okot adó" leágazásai a hivatalosan SARS-CoV-2 nevű koronavírusnak. Ezek közül monitorozzák a 2020 óta megfigyelt BA.4.6-ot, a 2021 év végén felbukkant BA.2.75-öt, a 2022 februárjában felfedezett BA.5-öt, a tavaly augusztusban először dokumentált BA.2.3.20-at, BA.2.75 és a szintén augusztusi XBB-t.

A köznyelv, illetve a tudósok az alvariánsokat különféle beceneveken szokták hívni, a könnyebb kiejtés és beazonosíthatóság érdekében. A BA.2 alvariánst nevezték "lopakodó omikronnak", ha még emlékszünk erre, mivel nehezebben mutatták ki a tesztek. Az is fontos jellemzője volt, hogy fertőzőbbnek bizonyult, mint a korábban domináns variánsok. A jelenleg megfigyelt variánsok a lopakodó omikron változatai.

Az XBB.1.5 az XBB egy változata - ezt nevezték korábban rémálomvariánsnak -, mely a BA.2 két külön leágazásának kombinációja. 2022. október 22-től 2023. január 11-ig 38 országból jelentették az XBB.1.5 alvariás felbukkanását, a legtöbb esetet az Egyesült Államokból (82,2%), az Egyesült Királyságból (8,1%) és Dániából (2,2%) jelentették. A WHO január 5-i ülésén vitatta meg az XBB.1.5 - vagyis a "Kraken" - közegészségügyi kockázatait. Azt javasolták, hogy az országok, ahol felbukkan az alvariáns, kövessék nyomon a fertőzésszámok emelkedését. Csak az USA-beli terjedés alapján, ahol az esetek 75%-áért felelős, okozhatná az esetszámok megugrását a kraken, viszont mivel más országban még nem okozott ilyen kiugrást az esetszámokban, ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni.

Mi van a BQ.1.1-gyel és a BF.7-tel?

Bár most leggyakrabban az XBB.1.5-ről hallani, felbukkan még a BQ.1 és a BQ.1.1 alvariánsok, valamint a BF.7 is a különféle tájékoztatókban. A a BQ.1 és a BQ.1.1 a BA.5-öt váltotta az USA-ban, enyhe megbetegedést okozott, mely a nétha általános tüneteit mutatta, torokkaparást és éjszakai izzadást lehetett tapasztalni fő tünetként.

A BF.7 jellemzően Kínában és Indiában terjed, ez az alvariáns okozza most az ottani esetek zömét. Jelenleg Kína talán a világ eddigi legnagyobb koronavírus-járványával néz szembe, azonban viszonylag kevés információ érkezik ennek kezeléséről. A WHO legutóbbi közlése alapján az omikron BA.5.2 és BF.7 alváltozatai okozzák a fertőzések zömét, 97,5%-át. A BF.7 elsősorban felsőlégúti fertőzést okoz, vagyis a mellkas magasabb részein és a torok közelében okoz tüneteket. További gyakori tünetei a láz, torokfájás, orrfolyás és a köhögés, de hasmenés és hányás is előfordulhat. A BF.7-et már kimutatták többek között az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Belgiumban, Németországban, Franciaországban és Dániában.

Kutatások szerint az XBB 1.5 mutáció veszélyesebb, mint a BF.7, mivel fertőzőbb és a terjedése is gyorsabb. Azt feltételezik azonban, hogy a BF.7 ellen hatástalan a kínai vakcina, ezért terjedhetett ennyire el és okozhat ennyi fertőzést a vírus alváltozata országban.

Mit tudunk eddig az XBB.1.5-ről?

XBB.1.5 abban tér el az elődeitől, hogy könnyebben kicselezi az antitesteket, így oltott felnőttek is könnyebben megfertőződhetnek. Ennek ellenére a vírus nem okoz súlyos megbetegedést az eddig adatok alapján. A New York Times egyelőre szerint nincs tudomásuk a szakértőknek olyan új tünetről, amely eddig ne fordult volna elő, vagy arról, hogy súlyosabb lefolyású lenne az XBB.1.5 okozta betegség, mint a korábbiak.

Mik a kraken tünetei?

A leggyakoribb tünetek továbbra is az enyhe orrfolyás, a fejfájás és a torokfájás.

Mit lehet most tenni a koronavírus fertőzés ellen?

A szakértők szerint, ahogy eddig, ezután is javasolt az oltás felvétele annak, akinek az utolsó oltása óta 4-9 hónap, vagy több idő eltelt. Bár az oltások egyes variánsok esetében kevésbé hatékonyak, még mindig nagy segítséget jelent a szervezetnek, mintha egyáltalán nem lenne védettsége a vírussal a szemben. Érdemes olyan zárt helyeken, ahol könnyen terjed a fertőzés, mint boltok, tömegközlekedés, ismét maszkot hordani. Különösen ügyeljünk most is az alapos kézmosásra, ha pedig betegség jeleit észleljük magunkon, végezzünk tesztet, valamint ne menjünk közösségbe.

Müller Cecília általánosságban azt ajánlotta, mivel a kisgyermekek körében igen gyakoriak voltak az elmúlt héten felsőlégúti megbetegedések, hogy ezekben a hetekben az egyévesnél fiatalabb csecsemőket ne vigyék közösségbe, plázákba, zárt közösségi terekbe, és lehetőleg kerüljék velük a tömegközlekedést.

Hogyan kezeljük a betegséget?

A koronavírus tüneteire enyhe megfázásos jellegű panaszok esetén tüneti kezelés ajánlott: tehát láz esetén lázcsillapítás, torokfájás esetén torokfertőtlenítő, orrfolyás esetén orrsray és így tovább. Általánosságban érdemes odafigyelni a folyadékbevitelre, pihenésre, immunerősítésre.

Amennyiben súlyosabb tüneteket tapasztalnánk, a tünetekre nem hatnának az alkalmazott szerek, magas lázat tapasztalunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz. Kisgyermekek esetén a kiszáradás kockázata is nagy lehet, amennyiben emésztési panaszok is elfőrdulnak.