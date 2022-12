5 biztos tipp a karácsonyi emésztési gondok ellen: sok házi praktika csak ront a helyzeten?

Megkezdődött a két ünnep közötti időszakok, amikor jellemzően a legtöbb magyar háztartásban még a karácsonyi maradékok elfogyasztásán, elraktározásán fáradoznak. Ez korántsem egyszerű feladat, tekintve hogy a gyomrokat, emésztőrendszert igencsak megterhelte az elmúlt néhány napban az ünnepi lakoma. Sokan tapasztalhatnak kellemetlen emésztőrendszeri panaszokat, puffadást akár még fájdalmat is. Mutatunk öt olyan praktikát, amellyel megszabadulhatunk a kellemetlen tünetektől, javíthatjuk a rossz közérzetünket, megszabadulhatunk az ünnepi kimerültségtől.

Az ünnepek azon ritka alkalmak az évben, amikor ráérősen, egész nap eszegetnek az emberek, a fő étkezések során pedig nem feltétlenül gyomorkímélő fogások kerülnek az asztalra. Ilyenkor az emésztőrendszer megterhelése, a zsíros, csípős ételek, alkohol, fogyasztása meg is teszi a hatását: az ünnepeket követően sokan szenvedhetnek kellemetlen emésztési panaszoktól, puffadástól, hasi görcsöktől és fájdalomtól is. A teltségérzet, bélrendszert érintő diszkomfort érzet azt is eredményezi, hogy rossz közérzet, levertség alakulhat ki két ünnep között.

Ennek azonban nem kell így lennie, könnyen tehetünk a kellemetlen panaszok, rosszkedv ellen! Sokan nyúlnak ilyenkor gyomorégés elleni cukorkához, emésztésjavító szerekhez, puffadás csökkentőkhöz, sőt még alkoholhoz is, hogy könnyítsenek a panaszokon, pedig tinktúrák és tabletták, vagy akár gyomorkeserűk helyett pár egyszerű tanács betartásával is elmulaszthatók a kellemetlen tünetek.

1. Mozogj

Az ünnepek alatt teli gyomorral hajlamos az ember egyszerűen kényelembe helyezni magát, akár még a kanapén ülve is folytatva a nassolást. Ez az egyik oka a gyomorbántalmaknak, puffadásnak, ugyanis az emésztést megkönnyítheti az étkezések utáni séta, mozgás. A séta jó családi program is lehet: a friss levegő, mozgás, beszélgetés csökkentik a kellemetlen tüneteket, rossz közérzetet is.

Hiába érezzük, hogy ha „beüt a kajakóma” legjobb lenne ledőlni, és kivárni míg a szervezet megoldja az emésztés gondját, egy kis mozgással sokat tehetünk érte, hogy hamar megszabaduljunk a diszkomfort érzettől.

2. Kerüld a puffasztó ételeket

Az ünnepek alatt általában többet eszik az ember, mint máskor, ráadásul sok csípőset, zsírosat, cukrosat, fűszereset, stb. amit többnyire nem ilyen mértékben fogyasztunk. Amikor már nem menekülhetünk a kellemetlen panaszoktól - amellett, hogy igyekszünk enyhíteni a tüneteken -, karácsony után érdemes jobban átgondolni az étkezéseinket.

Kerüljük például a túlságosan fűszeres, csípős, illetve megterhelő ételeket. Mivel sokan nem tudják, milyen ételek okoznak puffadást, előfordulhat, hogy a már eleve megterhelt emésztőrendszert tovább terhelik „egy kis salátával”, amiről azt gondolják, biztos nem árt, sőt jót is tesz. Puffadás esetén kerüljük a karfiol, a brokkoli, a káposzta vagy a kelbimbó fogyasztását, a hüvelyeseket (mint a bab, vagy a lencse), zabot és teljes kiőrlésű ételeket, érzékenység esetén a tejtermékeket. Általánosságban, ha zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, vágjuk le a héját, lehetőség szerint pároljuk meg.

3. Kerüld az alkoholt, a szénsavas üdítőket, és a dohányzást

Ha már eleve küzdünk az emésztéssel, puffadunk, igyekezzünk nem rontani a dolgokon. Nemcsak ételek lehetnek puffasztó hatásúak, a szénsavas üdítő, alkoholok szintén fokozzák a kellemetlen tüneteket. Érdemes ezeket mellőzni.

Sokan tévesen úgy hiszik, hogy a röviditalok, főként egyes gyomorkeserűk fogyasztása segít is az emésztésben. Lehetséges, hogy egyes gyógynövények valóban hasznosak emésztési panaszokra, azonban a magas alkoholtartalom többet árt mint használ. A röviditalok nem segítik az emésztést, hanem inkább gátolják azt.

A dohányzás ugyancsak nem fog megkönnyebbülést hozni, inkább csak lassítja, hogy az emésztőrendszer visszarázódjon a megszokott kerékvágásba. Ha valaki dohányzik, érdemes visszafognia magát, amíg nem múlnak a kellemetlen emésztőrendszeri tünetek.

4. Maradj hidratált

Amivel segíthetjük az emésztésünket, hogy gondoskodunk a megfelelő folyadékpótlásról. A sokféle étel-ital mellett gyakran megfeledkezünk arról az ünnepek alatt, hogy elég vizet is fogyasszunk, ami viszont elengedhetetlen a jó emésztéshez. Szénsavas üdítők, alkoholos italok helyett igyunk inkább citrommal vagy mentával ízesített szénsavmentes vizet, ha emésztési panaszaink vannak.

5. Lassíts le és egyél kímélő dolgokat

A hosszú ideig, akár több napig tartó eszem-iszom után mindig érdemes önmérsékletet gyakorolni. Mivel ilyenkor nagy a nyomás, hogy elpusztítsuk a maradékokat, gyakran az egész napos eszegetés, túlevés két ünnep között is folytatódik. Ha már így is hasi panaszaink vannak, vagy nem akarjuk az új évet plusz kilókkal kezdeni, akkor ajánlott ezt nem folytatni. A maradékokat szortírozzuk, fagyasszuk be, amit csak tudunk, használjuk fel kímélőbb ételekhez.

Az evésben, ivásban tartsunk mértéket, ne habzsoljunk, hanem szánjunk időt az étkezésekre a jó emésztés érdekében. Rágjuk meg az ételt minél jobban, és ne beszélgessünk nyelés közben - ez is fokozhatja a puffadást. Próbáljunk kímélő ételeket fogyasztani, sok zöldséget-gyümölcsöt, folyadékot, rostot.

+ Jótékony szerek a puffadás, hasi panaszok ellen

Általában a háztartásokban alapesetben is fellelhetők azok a jótékony teák, ételek, amelyek segíthetnek leküzdeni a kellemetlen hasi panaszokat emésztés után. Ilyen a kamillatea, mentatea, fűszerek, zöldfűszerek közül pedig a kurkuma, kömény, édeskömény, ánizs és koriander. Segíthet még a fokhagyma és a gyömbér is, utóbbi akár kandírozott formában.

Fontos, hogyha vény nélkül kapható gyógyhatású szerekhez, gyógyszerekhez nyúlnánk, akkor mindenképp a panaszainknak megfelelőt vegyük be! Olvassuk el a betegtájékoztatót. Ha pedig patikában szereznénk be valamit a tüneteinkre, akkor kérjük a gyógyszerész segítségét a megfelelő szer kiválasztásában. Sokan szedik az otthoni gyógyszeres fiókból előkerülő tablettákat, cukorkákat, oldatokat találomra, véletlenszerűen. Pedig savlekötőt nem érdemes puffadásra bevenni, ahogy görcsoldót sem gyomorégésre. Mindig nézzük meg jól, hogy amit beveszünk, az milyen panaszra való - mivel lehet együtt szedni, lehet-e rá alkoholt fogyasztani.