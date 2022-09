Így turbózd fel az immunrendszeredet idén ősszel: 3+1 tuti ötlet

A gyakori vagy hosszan elhúzódó megbetegedések és allergiás tünetek gyakran az immunredszer terhelt állapotára és kimerültségére utalnak. De mit tehetünk a mindennapokban azért, hogy az immunrendszerünk megfelelően működjön? Az életmódunk komoly hatással van a védelmi rendszerünk működésére, így érdemes először a szokásainkat felülvizsgálni. Amint kevesebbet alszunk, stresszesebbek és kimerültebbek vagyunk, a szervezetünk is kevésbé tud ellenállni a kórokozókkal szemben. Íme, 3+1 tipp az immunrendszerünk erősítésére - szakértő tippjeivel.

Ahogy csökken a napsütéses órák száma, úgy csökken a D-vitamin szintje is a szervezetünkben. A legtöbb ember - annak ellenére, hogy úgy hiszi makk egészséges - a D-vitamin szintje meglehetősen alacsony. “Kutatások szerint, hazánkban, az őszi-téli időszakban az emberek 90-95%-ánál alakul ki D-vitamin-hiány. Azonban egy jól megválasztott táplálékkiegészítővel gond nélkül bevihető a szervezetbe a szükséges napi mennyiség, ami nagyban hozzájárul a szervezet megfelelő immunválaszához. Nem utolsó sorban pedig nagy segítséget nyújthat a szezonális depresszió leküzdésében, és az egészséges csontok és emésztőrendszer megőrzésében is” - mondja Katus Attila edző, életmód-tanácsadó és táplálkozási szakértő. Emelett pedig még a számos étellel is segíthetjük a szervezetünket. A legtöbb D-vitamint a szardínia, a csukamájolaj, a tejtermékek, a tojás és a máj tartalmazzák.

Végezzünk rendszeresen könnyű testmozgást

A természetben, a friss levegőn végzett rendszeres séta vagy könnyed kocogás nagyon fontos pillére az immunrendszerünk jó működésének, legyen akár tél vagy nyár. A testmozgás hatására csökken a szervezet stressz szintje, a vérkeringés élénkül, így a vírusos betegségek, az influenza is kisebb eséllyel fog maga alá gyűrni bennünket. Érdemes legalább heti háromszor, mérsékelten megerőltető, erőnléti edzést vagy más fizikai tevékenységet végezni, hogy segítsük a szervezet megfelelő működését. Azonban, ha úgy érezzük, hogy betegek leszünk, legyengültünk, ne erőltessük a mozgást! Ilyenkor a legnagyobb segítség egy kiadós pihenés lehet a szervezet számára.

Változatos étrend

Megvédhetjük a szervezetünket a betegségekkel szemben, és az immunrendszerünket is segíthetjük, ha változatos és kiegyensúlyozott étrendet követünk. Minél több friss összetevő, azaz zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, sovány húsok és minél kevesebb feldolgozott élelmiszer szerepel a napi menüben, annál hálásabb lesz a szervezetünk a megfelelő vitamin-és ásványianyag bevitelért. De a friss alapanyagokon túl a szezonalitás is legalább ennyire fontos és érdemes minél több fermentált élelmiszert is beilleszteni a mindennapi étrendünkbe. Ezek mind hozzájárulnak a bélflóránk egészséges állapotához, amely az immunrendszerünk egészségének mintegy 70%-át adják. Természetesen a megfelelő étkezés mellett is érdemes egy minőségi multivitamin készítményt beszerezni, hogy a szerveztünk biztosan megkapja a számára szükséges vitaminokat a kellő mennyiségben és minőségben.

Stresszcsökkentés és pihentető alvás

Az elegendő pihenés és alvás az egyik alappillére az egészségünk védelmének, egy nagyon fontos védőpajzs a kórokozókkal szemben. Ezalatt, ideális esetben 7-8 óra alatt a szervezet megpihen, regenerálódik. Ha ennél kevesebb időt szánunk felnőttként az alvásra, azt sajnos az immunrendszerünk is megsínyli. Fordítsunk hát kellő figyelmet arra, hogy nyugodt és kényelmes körülményeket teremtsünk az éjszakai órákra. De a stresszkezelés is hasonlóan sarkalatos pontja az immunrendszer megfelelő működésének. Az állandó stresszhatások ugyanis csökkentik az immunsejtek aktivitását, aminek eredményeként gyakrabban és hamarabb leszünk betegek. Érdemes tehát tudatosan megtervezni relaxációs időt és megtalálni azokat a stresszcsökkentő technikákat, amelyek számunkra a legtesthezállóbbak.