Közel 10 millió forintot fizetett ki egy gyűjtő egy ritka tollért: így néz ki, ettől olyan értékes

Új-Zélandon rekordösszegért, mintegy 28 ezer dollárért kelt el egy kihalt énekesmadár, a huia tolla, amely a māori nép számára szent jelentőségű volt és az elit főnökök viseltek - számolt be a Business Insider. Így ez a toll vált a legdrágábban eladott tollá a világon.

Új-Zélandon egy kihalt madárfaj, a huia tollát értékesítették rekordösszegért, mintegy 28 ezer dollárért - vagyis 9,9 millió forintért - egy hétfői árverésen. Ez a tranzakció tette a tollat a világ legdrágábban eladott darabjává. A huia, amely az Új-Zéland északi szigetén honos volt, már több mint száz éve nem létezik; utoljára 1907-ben látták. A māori nép számára ez a madár és annak tolla szent jelentőséggel bírt, és kizárólag az elit főnökök viselhették azt.

Az aucklandi Webb árverési házban került sor az eladásra, ahol az eredeti becslés 1830 dollár volt. Azonban 59 licit után az ár hirtelen megugrott. A The Guardian kiemelte, hogy a végleges eladási ár alapján a fizetős grammonkénti értéke jóval meghaladja az aranyét. Új-Zélandon az arany grammonkénti ára körülbelül 77 dollár, míg a 9 grammos huia-toll esetében ez az összeg 3153 dollár grammonként.

Ez nem az első eset, hogy huia-toll került árverésre; 2010-ben egy másik példányt körülbelül 4400 dollárért adtak el - ez akkori árfolyamon közel egymillió forintot ért. (Ne felejtsük el, hogy a 2010-es aukció környékén a dollár árfolyama 225 forinton állt, míg jelenleg a 355 forintos szinten mozog, ebből adódik a közel tízszeres különbség forintban. Illetve érdemes belegondolni, mennyit ért 1 millió forint 2010-ben, illetve mennyit ér ma.)

Új-Zélandon csak regisztrált gyűjtők vásárolhatnak hasonló tárgyakat, és engedély nélkül nem vihetik ki ezeket az országból.

A sötétbarna, fehér hegyű toll nagy becsben állt a māori társadalomban is; gyakran használták kereskedelemben vagy ajándékként. A New Zealand Geographic szerint a huia madarak párban éltek és egy életre szóló kötelékben maradtak egymással. Az élőhelyük elvesztése és intenzív vadászatuk már a gyarmatosítás előtti időkben is veszélyeztette állományukat, de a helyzetet tovább rontotta az erdőirtás és az európai vadászok tevékenysége is. Annak ellenére, hogy 1892-ben próbálkoztak megelőző intézkedéseket hozni, már valószínűleg túl késő volt; a madár valószínűleg a 20. század elején halt ki.