A szőrbenövés és a szőrtüszőgyulladás kezelése: tudd meg, hogy a szőrtüszőgyulladás mikor múlik el!

Mindannyiunkat érintő problémák borotvált testfelületeinken a szőrbenövés és a szőrtüszőgyulladás – együtt jár a két probléma, vagy szőrtüszőgyulladás szőrbenövés nélkül is létrejöhet? Egyáltalán mi az a szőrtüszőgyulladás és miért olyan gyakori a szőrtüszőgyulladás nemi szerven? Hogyan történik a szőrtüszőgyulladás kezelése?

Cikkünkben eláruljuk, mi a teendő szőrtüszőgyulladás, szőrbenövés esetén! Mitől alakul ki a szőrtüszőgyulladás és mennyi idő alatt múlik el a szőrtüszőgyulladás? Milyen szőrtüszőgyulladás elleni krém használata ajánlott a hétköznapokban, hogyan előzi meg a szőrtüszőgyulladás krém a probléma kialakulását? Járjunk utána!

Mi az a szőrtüszőgyulladás?

A szőrtüszőgyulladás egy hétköznapinak mondható, bőrfelszíni gyulladásos elváltozás, ami a szőrtüszőre lokalizálódik és gennytermeléssel jár. A szőrtüszőgyulladás megjelenését tekintve egy kb. 1-3 mm átmérőjű, sárgás árnyalatú gennyhólyagról van szó, ennek a közepén található a szőrszál; a szőrtüszőgyulladás kialakulásának helye rendszerint valamilyen szőrrel borított testrész, például a kar vagy a lábszár, férfiaknál az arc (kifejezetten bajusztájékon), de a hajas fejbőrön is előfordulhat, ugyanígy gyakori a szőrtüszőgyulladás nemi szerven, combhajlatban, hónaljban.

Mitől alakul ki a szőrtüszőgyulladás?

A szőrtüszőgyulladás kiváltó oka az esetek túlnyomó többségében valamilyen mikroorganizmus jelenlétéből fakad, rendszerint a Staphylococcus nevű baktérium felel a szőrtüszőgyulladás kialakulásáért. A bakteriális eredetű szőrtüszőgyulladás nem összekeverendő a szőrbenövés okozta gyulladással és a helytelen borotválkozás okozta pattanásokkal és más bőrproblémákkal.

Miben más a szőrbenövés?

A szőrbenövés is okozhat gyulladást a szőrtüsző környékén, ám ezt a típust külön határoljuk a „hagyományos” bakteriális szőrtüszőgyulladás kórképétől. A szőrbenövés gyakorlatilag visszahajló szőrszál okozta gyulladás, ilyenkor a szőrszál tovább növekszik, azonban a bőrfelszín helyett a bőr alatt található a szőr. A probléma megoldása egyszerű: szemöldökcsipesszel keressük meg a szőrszál végét (ez általában egy rövid, kiálló szőrdarab) és húzzuk ki a problémás szálat. A gyulladt terület kezelése a szőrtüszőgyulladáshoz hasonlóan történik.

Okozhat a borotválkozás szőrtüszőgyulladást?

Igen, a szőrtüszőgyulladás okai között leggyakrabban az érintett terület helytelen borotválása áll, ám ettől függetlenül is létrejöhet szőrtüszőgyulladás, például bőrhigiéniai okokból kifolyólag. A szőrtüszőgyulladás megjelenése lehet más betegség kísérőtünete is, növeli az esélyét például a cukorbetegség, ugyanígy hajlamosító tényező az elhízás – amennyiben gyakori problémánk a szőrtüszőgyulladás, mérjük meg a vércukorszintünket, és ha indokolt, diétázzunk!

A borotválásra visszatérve: amennyiben a szőrtüszőgyulladás gyakori, visszatérő problémánk, cseréljük le a borotvát, a következőt fertőtlenítsük minden használat után, illetve ne osztozzunk az eszközön barátokkal, családtagokkal sem! Ügyeljünk a borotvált felület síkosítására, a borotválkozás előtti fürdésre is. Bőrünket puhítsuk bőrápoló készítményekkel, borotválkozás után fertőtlenítsük a kezelt testrészt (pl. használjunk arcszeszt, borotválkozás utáni bőrnyugtató krémet).

Mennyi idő alatt múlik el a szőrtüszőgyulladás?

Jogos kérdés, hogy a szőrtüszőgyulladás mikor múlik el, hiszen kellemetlen, sőt, igen fájdalmas tud lenni, főként pedig akkor zavaró, ha látható testfelületen, például arcon található. A szőrtüszőgyulladás normál esetben a szőrszál kihúzása és a terület lefertőtlenítése után 1-3 napon belül elmúlik. Ha egyedül nem boldogulunk vele, a szőrtüszőgyulladás visszatérő problémánk, célszerű ellátogatnunk egy profi kozmetikushoz vagy egy bőrgyógyász szakorvoshoz.

Hogyan történik a szőrtüszőgyulladás kezelése?

A szőrtüszőgyulladás kezelése házilag is kivitelezhető, amennyiben nem áll fenn nagyobb kiterjedésű gyulladás: ilyenkor elegendő a szőrszál kihúzása és egy vény nélkül kapható szőrtüszőgyulladás krém használata. Ritkábban a szőrtüszőgyulladás szövődményeként furunkulus (kelés) is előfordulhat – ez egy olyan szőrtüszőgyulladás típus, ami a bőr mélyebb rétegeit is érint, nagykiterjedésű, gennycsapot képez, akár lázzal is együtt járhat – ilyen esetben viszont orvosi beavatkozás is szükséges lehet (antibiotikum kúra, a gyulladt terület sebészeti felnyitása).

Milyen szőrtüszőgyulladás elleni krém használata ajánlott?

Gyakorlatilag bármilyen bőrfertőtlenítő, bőrnyugtató szőrtüszőgyulladás krém használata megengedett: remekül csökkenti a gyulladást a körömvirágkrém és a teafaolaj tartalmú szőrtüszőgyulladás elleni krém, ám ha ezek a készítmények nem használnak, esetleg terjed a gyulladás, mindenképpen konzultáljunk szakemberrel!