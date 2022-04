Kiderült a durva koronavírus-titok: ezért lesz most negatív rengeteg beteg tesztje, ez veszélyes

Most már egyre könnyebb otthon egyedül Covid-tesztet végezni, hiszen az összes patikában elérhetőek az antigén gyorstesztek. Az utóbbi időben viszont egyre többen tapasztalják, hogy bár koronavírusosak, az otthoni tesztjük mégis negavatív eredményt ad. Mi lehet ennek az oka, és mikor legjobb tesztelni, ha biztos eredményt szeretnénk?

Az omikron fertőzési képessége sokkal nagyobb, mint a korábbi variánsoké, így nem ritka, hogy teljes családok vagy baráti körök dőlnek ki, ha csak egy valaki is beteg volt a társaságból. Otthon pedig szinte elkerülhetetlen az omikron, ha valamelyik családtag megfertőződött. Az viszont furcsa lehet, hogy ilyenkor csak néhány embernek lesz pozitív a gyorstesztje, miközben a többiek a tünetek ellenére is negatív eredményt produkálnak. Vajon nagyobb lenne a gyorstesztek hibaaránya az omikronnál, mint a korábbi változatoknál ? A Huffpost cikkében több lehetséges okot is felsorolnak arra, miért játszhatják ki a most domináns változatok az antigén teszteket.

Le kell szögezni, hogy az antigén gyorstesztek arra vannak tervezve, hogy egy vírus bizonyos változatait mutassák ki a koronavírusnak. Ahogy viszont nőtt a variánsok száma, úgy kezdte foglalkoztatni a tudósokat, hogyan fogja ez befolyásolni a tesztek a pontosságát. Eddig azonban azt tapasztalták, hogy továbbra is megbízhatóak voltak az otthon is elvégezhető antigén gyorstesztek.

A tudományos kutatásokból az derült ki, hogy a gyorstesztek ugyanolyan pontos eredményt adtak az omikronnál, mint a delta vagy az alfa variánsok esetében. Egy kutatás szerint például az antigén tesztek az omikronos esetek 92%-át mutatták ki, a deltánál pedig 82% volt a pontosságuk, ezeket az eredményeket PCR-teszttel is megerősítették.

Arról azonban egyelőre még viszonylag kevés adat van, hogy milyen arányban mutatják ki a gyorstesztek az omikron alváltozatait, mint például a sok országban dominánssá vált BA.2-t. Nathaniel Hafer molekuláris medicina kutató szerint például továbbra is jól fognak teljesíteni az antigén tesztek az omikron variánsainál. Ennek oka, hogy a gyorstesztek eddig is kimutatták az omikront, valamint az előtte domináns változatok alvariánsait is. A kutató szerint pedig nem mutálódott nagy mértékben az a vírus, ami alapján a tesztek működnek.

Fontos változás lépett érvénybe a PCR-teszteknél április 18-tól Április 18-tól kezdve a háziorvosok, illetve a házi gyermekorvosok már nem kérhetnek sem a pácienseik otthonába, sem az OMSZ mintavételi állomásain PCR-tesztet, ugyanis az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az operatív törzs döntése értelmében már nem vesz részt a Covid-gyanús esetek PCR-tesztelésében.

Miért kapunk akkor hamis negatív eredményt bizonyos teszteknél?

Ettől függetlenül az otthon elvégezhető tesztek még nem bombabiztosak, és elég sok olyan történetet hallani, hogy a fertőzések bizonyos százalékát nem mutatták ki. A tudósoknak van pár ötlete arra, mi lehet ennek az oka:

Az első az omikron és változatainak (például a BA.2-nek) a magas fertőzőképessége. Ezek annyira gyorsan terjednek, hogy sokan valószínűleg túl hamar tesztelik magukat; azelőtt, hogy a vírusnak lett volna esélye annyira elszaporodni a szervezetükben, hogy azt már a gyorstesztek is ki tudnák mutatni.

Egy másik elmélet szerint az omikron jobban jelen van a torokban, mint az orrban. Az omikronhullám csúcsán ezrek osztották meg a tapasztalataikat Twitteren, hogy a torokból vett minta alapján pozitívak lettek, miközben a korábbi orrteszt alapján negatívak voltak. Ugyan Anne Wyllie mikrobiológus ezt megerősítette, hogy ez egy lehetséges eset, de ettől még a tudományos kutatások azt mutatták,

az omikron ugyanúgy jelen van az orrban, mint a nyálban és a torokban.

Mindent figyelembe véve, néhány szakértő arra gyanakszik, hogy az oltás miatt jelentősen csökken bizonyos embereknél a vírus jelenléte az orrban. Vagyis az immunizáció náluk már működésbe lép, és a szervezetük nem hagyja elszaporodni az omikront. Így viszont a vírus koncentrációja olyan alacsony náluk, hogy azt a teszt nem tudja kimutatni. Az egyik szakértőnek az az elmélete, hogy a megerősítő oltás éppen emiatt befolyásolhatja, mennyire működik valakinél a teszt.

Egy másik lehetséges ok lehet azonban az egyéni immunválasz is. Mindenkinek más az immunrendszere; van, akié egyszerűen jobban védekezik a vírus ellen, és hatásosabban blokkolja annak az elszaporodását a szervezetében. Ezen kívül a tünetes betegeknél valószínűleg nagyobb mértékben van jelen a Covid, ami egyszerűbbé teszi a gyorsteszttel való kimutatást, mint a tünetmentes fertőzötteknél.

Az egyik szakértő ehhez hozzáteszi, hogy a megfázásos tüneteket nem csak a koronavírus okozhatja: a szezonális allergia, illetve más felsőlégúti betegségek miatt is előfordulhatnak. Ilyenkor pedig valóban negatív eredményt fognak adni a gyorstesztek. Utolsó magyarázatként az is felmerül, hogy önhibánkból kapunk hamis negatív eredményt. Lehet, hogy nem nyúltunk elég mélyre a mintavevő pálcával, ami befolyásolja, mennyi vírust tud összegyűjteni az eszköz.

A tesztek egyébként akkor működnek a legjobban, ha sorozatban végezzük őket, több napon keresztül. Ilyenkor megvan az esélye a vírus felhalmozódásának a szervezetünkben, és elérni azt a szintet, amit már az antigén gyorstesztek is érzékelni tudnak

– tanácsolja az egyik szakértő. Az érzékenyebb PCR-tesztek pedig már a gyorstesztek előtt két nappal képesek kimutatni a Covidot. Mindez azt jelenti, hogy ha már az első napon tesztelünk, amikor tapasztaljuk magunkon a tüneteket, akkor jó eséllyel negatív lesz az otthon végzett tesztünk eredménye, míg pár nap várakozás után sokkal valószínűbb, hogy a magasabb víruskoncentráció miatt már ezen is látszik, ha valóban koronavírusosak vagyunk.