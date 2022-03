Rengeteg magyar rohamozta meg a patikákat a háború miatt: ezt keresik ennyien

Az ukrajnai háborúban nagy a nukleáris fenyegetés, hiszen az oroszok ukrán atomerőműveket támadnak, és nukleáris fegyverekkel fenyegetnek. Emiatt fellendült a jódtabletták vásárlása, azonban a szakértők óva intenek a sugárvédő szerek szedésétől – írja az Index.

Egyre többen érdeklődnek a sugárszennyezés hatásaitól védő szerek után – nyilatkozta a Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. Bizonyára sokan emlékeznek, hogy a fukushimai atomerőmű katasztrófájánál a lakosságnak azt tanácsolták, szedjenek be minél több jódot, hogy szervezetük ne tudja lekötni a sugárzó jódizotópokat. Azonban az indokolatlan jódszedés súlyos egészségügyi problémákat okozhat, mivel befolyásolhatja a pajzsmirigy működését, és nagy mennyiség esetén akár mérgezéses tüneteket is okozhat. Marjai külön kiemelte, hogy a fertőtlenítésre használt jódkészítményeket senki se vegye be, mert ez biztosan mérgezéshez vezetne.

A Nemzeti Népegyészségügyi Központ információi szerint itthon megnőtt a kereslet a jódtablették iránt a gyógyszertárakban, azonban figyelmeztetnek, hogy senki se szedjen jódot, amennyiben az nem indokolt. A jódtablették sugárveszély esetén történő alkalmazására külön protokoll van, az NNK pedig folyamatosan méri a sugárzás szintjét, és jelenleg nem mértek radioaktív jódkibocsátást. Amennyiben nukleáris veszélyhelyzet állna elő, mindenképpen a Katasztrófavédelem utasításait kell követni, teszi hozzá Marjai.