Rengeteg magyar szenved a modern népbetegségtől: vagyonokba kerülhet, hogy szabaduljanak tőle

A meddőség Magyarországon minden 7. párt érint, derül ki a MERCK gyógyszergyártó statisztikájából. A problémával küzdőknek nem csak orvosi kezelésre lehet szükségük, hanem lelki segítségre is. Sokat segíthet a jó párkapcsolati kommunikáció, a saját magunkra fordított idő és ne féljünk segítséget kérni a közvetlen környezetünktől vagy erre specializálódott pszichológustól.

A meddőség széles körben elterjedt probléma Magyarországon: minden 7. párnál akadályozza a gyermekvállalást. Talán nem is gondolnánk, hogy ilyen sokakat érint – olyan tabutéma, ami miatt nem csak az elterjedtségéről nem tudunk, hanem emiatt az érintetteknek is nehéz mentális segítséget kapni a megterhelő helyzetben.

A teherbe eséssel kapcsolatos nehézségek egy sor negatív érzést kelthetnek: gyász és veszteség, nyomasztó harag, szégyen és még sok más. Mégis leginkább csalódottságot érezhetnek először a párok. A Huffpost nemrég megjelent cikke a meddőségi problémákban érintetteknek próbál segítséget nyújtani, hogyan birkózhatnak meg lelkileg ezekkel a nehézségekkel.

Ha a múltban valamilyen csalódás ért minket, azt tanították, hogyha keményebben próbálkozunk, legközelebb sikerülni fog. Sokszor valóban így van az életben, azonban a teherbe esés egyáltalán nem így működik

– mondja Julie Bindeman gyermekvállalási nehézségekkel foglalkozó terapeuta. A meddőség olyan probléma, melyről nem lehet megmondani, mikor múlik el – ha egyáltalán elmúlik, ezt a csalódást pedig nem lehet úgy feldolgozni, mint más sikertelenséget – magyarázza Amy Klein, a meddőség okozta lelki problémákkal foglalkozó szakember. A Huffpost által felkért szakértők 10 pontban gyűjtötték össze, mit tehetnek azok, akikhez nem érkezett még meg a kívánt gyermek.

1. Támogatórendszer kiépítése

„Legyünk tisztában a támogatórendszerünkkel” – tanácsolja Andrea Bryman családterapeuta. „Beszéljünk a párunkkal, családunkkal, barátainkkal, ha arra van szükségünk, és engedjük meg nekik, hogy eleget tegyenek az életünkben betöltött szerepüknek és a támaszunk lehessenek.”

Készítsünk listát azokról, akikhez segítségért fordulhatunk, és menjünk végig rajta az igazán nehéz pillanatokban. A meddőséggel való küzdelemben elszigeteltnek és összezavarodottnak érezhetjük magunkat, de nem kell egyedül átélnünk mindezt.

Keressünk másokat is, akik segíthetnek, ne hagyatkozzunk csak a hozzánk legközelebb állókra vagy az orvosokra. Próbáljunk meg olyan közösséghez csatlakozni, melyben a miénkhez hasonló utat bejárt emberekkel beszélhetünk, akár online is. Ne felejtsük el: nem vagyunk egyedül, kaphatunk segítséget – éljünk is vele.

2. Adjunk teret az érzéseinknek

Engedjük meg magunknak, hogy megéljük az összes érzésünket, és fogadjuk el, hogy nincs jó vagy rossz módja annak, hogy érezzük magunkat ebbben a helyzetben. Próbáljuk meg pontosan megnevezni, mi történik bennünk, és egészségesen feldolgozni azt. A folyamathoz hozzátartozik, hogy érvényt adunk az érzéseinknek, hiszen azok különböző hullámokban törhetnek ránk idővel. A csalódottság és a kétségbeesés ellenére sem szabad elhanyagolnunk magunkat: igyekezzünk megadni magunknak, amire szükségünk van,

még akkor is, ha úgy érezzük, testünk elárult minket – megérdemeljük az együttérzést saját magunktól.

Ha pedig kétségbe esnénk, jusson eszünkbe, hogy nem fogunk mindig így érezni. Teret kell adnunk a gyásznak, és időt magunknak, hogy mindezt fel tudjuk dolgozni.

3. Beszéljünk róla

Ne tartsuk magunkban az érzéseinket, hiszen a körülöttünk lévők csak akkor fogják tudni, mibajunk van, ha elmondjuk nekik. A meddőség okozta csalódás és bánat mindenki számára mást jelent, így a legmegfelelőbb segítség is más lehet mindenkinek – van, aki nyíltan osztja meg a fájdalmát, míg mások csak azokkal beszélnek, akiknek vannak hasonló tapasztalatai, legyenek azok barátok, családtagok vagy egy segítő csoport – magyarázza Ashley Ertel terapeuta. Természetesen nem kell megosztanunk addig semmit, amíg nem érkezik el ennek az ideje.

4. Gondoskodjunk magunkról

Törődjünk a testünkkel, hiszen mindig megérdemeljük a saját szeretetünket és együttérzésünket, még akkor is, ha úgy érezzük, cserben hagyott minket. Ehhez hozzátartozik a napi rutin fenntartása, a személyes higiénia, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő alvás. De ne csak fizikailag gondoskodjunk magunkról, hanem lelkileg is: kerüljük azok társaságát, akiknek a reakciója csak súlyosbíthatja ezt a traumatikus élményt, és ha megtehetjük, tartsunk szünetet két meddőségi kezelés között. Ne felejtsük el, hogy ez csak ránk és a párunkra tartozik, más véleménye a szűk ügyön belül nem számít.

5. Csináljuk azt, ami örömet ad

Ne felejtsük el, hogy nem a meddőségünk vagy a családunk definiál minket

- emlékeztet a szakértő. A társadalom nagy nyomást gyakorol a gyereket tervezőkre, azonban az életünk nem csupán ebből áll. Nem kell feladnunk a hobbijainkat a gyermekvállalás és annak nehézségei miatt – ha korábban is szerettünk valamit csinálni, azt nem kell abbahagynunk. Legyen az az olvasás, a sport vagy az utazás, csináljunk olyan dolgokat, ami örömet ad számukra – az életben nem a családalapítás az egyetlen cél, koncentráljunk más jövőbeli tervekre is.

6. Igyekezzünk nem elfejteni, hogy ez az akadály nem csak előttünk áll

Nehéz lehet látni, hogy másoknak sikerül az, ami nekünk nem, hogy a családban vagy a baráti körben van, aki már gyermeket vár, miközben nekünk még mindig nem sikerül. Persze könnyű mondani, hogy ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, de gondoljunk arra, hogy mindenkinek más a története – segíthet, ha megpróbálunk arra figyelni, mi hogyan mondanánk el a saját családunkhoz vezető utat, ahelyett, hogy másokat figyelnénk. Ne felejtsük el, hogy a gyermekvállalással kapcsolatos nehézségek széles körben érintenek párokat. Sokkal többeket, mint sejtenénk, hiszen kevesen vállalják ezt nyíltan.

7. Keressünk olyan szakembereket, akikben megbízunk

Ahelyett, hogy az interneten ismeretlenek egészségügyi tanácsaira hagyatkoznánk, keressünk inkább egy jó szülész-nőgyógyászt, akinek nyugodtan fel tudjuk tenni a kérdéseinket, és bátran kérhetünk tőle tanácsot. Kérjünk tőle ajánlást endokrinológushoz, ha arra van szükség. Minél több információval és tudással rendelkezünk a helyzetünkről, annál jobban könnyíthetünk saját csalódottságunkon azzal, hogy mindent megtettünk, amit lehetett.

8. Hagyjuk magunk mögött a szégyent és a megbánást

Próbáljuk meg elfogadni a tényt, hogy a meddőség egészségi állapot. Nem hibáztatnánk magunkat, ha például szívbetegségünk lenne vagy eltörnénk a lábunkat – ugyanígy nem tehetünk arról sem, ha nem sikerül teherbe esni. Könnyű magunkat okolni azért, hogy nem tettünk valamit máshogy, vagy korábban, de ezzel csak az önhibáztatás ördögi körében ragadunk. Sose felejtsük el, hogy mind igyekszünk a lehető legjobban cselekedni az adott pillanatban.

9. Legyünk megértőek, ha a párunk máshogy érez

Ismerjük fel, hogy partnerünk érezhet mást ugyanabban a helyzetben (akár a férfia, akár a nő), mint mi. Próbáljunk meg módot találni az érzelmi kapcsolódásra, és ne engedjük, hogy a meddőség álljon a kapcsolatunk középpontjában. Koncentráljunk az egymás iránti szeretetre, hiszen ezért szeretnénk gyermeket. Igyekezzünk megtalálni az egyensúlyt a beszélgetésekben és a közös tevékenységekben – ez a tanács az élet minden területére érvényes.

10. Forduljunk szakemberhez

Ha a hétköznapi eszközök nem elegek a meddőség okozta érzelmi nehézségek leküzdésére, kérjünk szakmai segítséget. Ez lehet pár- vagy magánterápia is – sokszor egy pártatlan harmadik fél támogatása az, amire szükségünk van. Vannak a meddőséggel és a vetéléssel kapcsolatos gyász feldolgozására specializálódott szakemberek is – a legfontosabb, hogy mindenki megérdemli, hogy a számára megfelelő módon tudjon beszélni az érzéseiről és a meddőség okozta problémáiról.

Meddőségi ellátás itthon

Magyarországon jelenleg 12 helyen van lehetőség testen kívüli megtermékenyítésre a reprodukciós kezelésre szoruló pároknak. Az állam 5 alkalommal támogatja a mesterséges megtermékenyítést, azonban a további kezeléseket már a mindenkinek magának kell fizetnie.

2021. júliusban fontos változást hozott a kormány a meddőségi klinikákkal kapcsolatban: 2022. július 1-től kezdve csak állami tulajdonú intézmény jogosult reprodukciós beavatkozások elvégzésére. Kérdés, hogy a meddőségi ellátásra szorulók ellátására addigra miként alakul az állami kapacitás – ahogy arról egy korábbi cikkünkben már írtunk, sok pár a szomszédos országokba megy magánklinikákra.