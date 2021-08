Megindult a roham a külföldi klinikákra: rengeteg magyar családnak ez az utolsó mentsvára

Megsokszorozódtak a jelentkezések Magyarországról a csehországi és szlovákiai meddőségi klinikákon – írja a hvg.hu.

Mióta egy nyáron elfogadott törvénnyel betiltották a hazai, magán meddőségi klinikák működését Magyarországon, azóta megsokszorozódtak a jelentkezések csehországi és szlovákiai meddőségi klinikákon – számolt be a lap. Mint írják, a külföldi centrumok már készülnek a rohamra: a legtöbb helyen bővítik a magyarul beszélő személyzetet, máshol a marketing-költségvetést is átszabják.

Orvosok szerint a magyar párok most már nemcsak az itthon elérhetetlen eljárások miatt lépik át a határt, nagyon sokan azt sem akarják, hogy nekik vagy embrióiknak bármi közük legyen az állami rendszerhez. A cikk azt is megjegyzi, hogy az ügyben az elmúlt hónapokban feltűnően nagy volt a csend, így egyelőre nem tudni, az érintett intézetek számára lesz-e bármilyen kiskapu, hogy folytathassák tevékenységüket, még ha csak az állami rendszerben is.