Súlyos ütést mért a covid a magyarok mentális egészségére: százezrekbe is kerülhet a gyógyulás

A koronavírus csak felerősítette azokat a mentálhigiénés panaszokat, amelyekkel a magyarok egy része küzd. A különböző szorongásos zavarok, a depresszió, vagy éppen a személyiségzavarok több embert is érinthetnek. A koronavírus alatt mintegy 30 százalékkal nőtt a szakpszichológust felkereső kliensek száma, valamint a tünetek is súlyosabbak. Klinikai szakpszichológust kérdeztünk arról, hogy mennyibe kerül Magyarországon a kezelés, és milyen problémákkal fordulnak a betegek szakemberhez.

Kihez fordulhatunk, ha segítségre van szükségünk, és honnan tudjuk, hogy a megfelelő szakembert találtuk meg? Erre kerestük a választ a Magyar Pszichológiai Társaság tagjával, Dr. Császár-Nagy Noémi klinikai és alkalmazott egészség-szakpszichológus, pszichoterapeuta segítségével, aki lapunknak elmondta, hogy pszichoterápia legálisan csak szigorú egészségügyi jogszabályoknak eleget téve megfelelő szakvizsgákkal végezhető, egyébként gyakorlása veszélyes és vélhetően jogszabály sértő.

Gyakran érezheti úgy az átlagos magyar, hogy a terápia a gazdag emberek kiváltsága, hiszen Magyarországon az egészségbiztosító alacsonyan finanszírozza a pszichoterápiás ellátást, ezért kevés helyen elérhető. Ráadásul a szakember béreit és járulékait nem tudja kitermelni az állami intézmény számára az alacsony finanszírozottság miatt, így jóval kevesebb óraszám mellett magasabb a jövedelme akkor ha magánszektorban dolgozik, fejtette ki Dr. Császár-Nagy Noémi.

Amennyiben az Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozottan szeretnék szakpszichológushoz fordulni - és itt ne is pszichológusról beszéljünk, mert csak szakpszichológus diagnosztizálhat vagy kezelhet - akkor háziorvostól, vagy pszichiátertől kell beutaló, illetve javaslat. Kizárólag a pszichiátert lehet jelenleg az „utcáról” felkeresni körzeti orvosi beutaló nélkül az állami szolgáltatóknál, ez alól a krízisintervenció a kivétel, így pl. a telefonos lelki segély szolgálatok is

-mondta Dr. Császár- Nagy Noémi, aki hozzátette, hogy a pszichiátriai gondozókba, mentálhigiéniai ambulanciákba kérhető beutaló a háziorvostól, azonban intézménytől és azok leterheltségétől függően arra érdemes felkészülni, hogy sok esetben hosszú ideig kell várakozni a váróteremben.

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Ambulanciájára egy telefonos időpont-egyeztetést követően lehet bekerülni, első körben egy állapotfelmérő beszélgetésre. A budatétényi Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézete is felkereshető a problémákkal, az érdeklődő páciensek első körben itt is egy személyes, állapotfelmérő beszélgetésen vesznek részt

- fejtette ki a doktornő, aki szerint éppen amiatt, hogy TB támogatott ellátás alig van, évente átlagosan 10 ezerszer többet fizet ki az állam csak az egyik népszerű nyugtatóra (Alprazolamra), mint pszichoterápiára, holott közismert a gyógyszer függőséget okozó hatása.

Ezért van, hogy a „gazdagok” kiváltsága szakpszichológiai ellátás, holott az pénzügyi helyzettől független, hogy ki, mennyire szenved lelki problémáktól

- emelte ki a klinikai szakpszichológus.

Valóban a gazdagok kiváltsága?

Nem titok, hogy terápiára járni igen költséges is lehet, és bár a páciens akár már az elején kiszámolhatja, hogy mennyibe fog neki kerülni a gyógyulás, és meddig kell járnia ahhoz, hogy eredményeket érjen el, ez persze rossz hozzáállás, hiszen összetett kérdésről van szó. A klinikai szakpszichológus lapunknak elmondta, hogy az árszabás függ a régiótól, sőt Budapesten belül a kerületektől is. Így míg vidéken jóval olcsóbb, azonban nehezebben hozzáférhetőbb a szakpszichológus.

Budapesten a legálisan tevékenykedő szakpszichológiai árak 10 000 - 50 000 forint per 50 percig mozognak. Átlagosan legalább 25 000 forintra lehet számítani egy rendelésen terápiás óránként, azaz 50 percenként

- vázolta Dr. Császár-Nagy Noémi, és hozzátette, hogy pszichoterápiás kezelés módszertől függően átlagosan egy évig tart. Elmondása alapján szakmailag megfelelően vezetve diagnosztikai szakasszal kezdődik a kezelés, amely áll anamnézisből és tesztdiagnosztikából, amennyiben szükséges, amit jó esetben szakvélemény zár, melynek része a diagnosztikus és terápiás javaslat is.

Egyes módszereknél (pl. pár-családterápia) is van diagnosztikus vagy problémafeltáró szakasz. Itt kevés helyen kapunk párdiagnosztikai véleményt, de szóban természetesen egyezteti a szakpszichológus, hogy mit lát kezelendőnek, és körülbelül ez mennyi időt vesz igénybe

- fejtette ki. Elmondta azt is, hogy az úgynevezett alap-pszichoterápiák (életvezetési tanácsadás, autogén tréning, szupportív tanácsadás és kríziskezelés) hossza nagyjából 15 ülés, míg az egyes szakpszichoterápiák (pl. hipnoterápia, analitikusan orientált pszichoterápia) javasolt hossza a diagnózistól, valamint a kliens állapotától is függ. Gyerekkortól fennálló, a kliens egész életét átívelő vagy az élettörténetéből fakadó zavarok kezelése legalább egy év, nagyjából 45 ülést ölel fel.

A pszichoterápiás folyamat szakaszokból áll, ahol nagyjából 3 havonta „mérleget” készít a terapeuta, és a kliens azért, hogy az állapotváltozást monitorozzák, és a megfelelő gyógyító kapcsolatot megerősítsék. Éppen ezért létezik fenntartó kezelés is, amikor az eredeti probléma, amellyel a kliens jött már rendeződött, de mentálhigiénés egyensúlyfenntartó céllal lélektani támogatás (szupportív kezelés) zajlik pl. havonta, negyedévente egy ülésben. A terápiás tervben egyeztetett időkeret betartása a terapeuta felelőssége, ettől való eltérésnek szakmai indoka kell legyen. Amint korábban jeleztem, ha egy konzultáció átlagosan 25 000 forint, akkor egy teljes kezelési folyamat nagyjából 1 125 000 forintra tehető

- emelte ki a szakpszichológus. A szakembert arról is kérdeztük, hogy melyek a legjellemzőbb problémák, amelyekkel mostanában segítségért fordulnak a páciensek. Elmondása alapján első helyen a szorongásos zavarok állnak, mint a pánik, fóbiák, kényszerneurózis, poszttraumás stressz zavar, akut stressz, generalizált szorongás és szorongás más kórképekben, például testi tünetekben, alvászavarhoz társultan. Másodsorban a depresszió, ezt követik a személyiségzavarok, a bipoláris zavarok és a pszichoszomatikus kórképek. Kifejtette, hogy bármely fenti betegséghez társulhat kóros alkohol fogyasztás-, drogfüggés, abúz gyógyszerszedés.

Nemcsak a tél, de a koronavírus is kihatással van a mentálhigiénés állapotunkra. Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy az elmúlt időszak mindenki számára megterhelő volt lelkileg is, így többen is keresték fel a mentálhigénés szakembereket. Ez így volt Magyarországon is, ezt tapasztalta Dr. Császár-Nagy Noémi is.

A koronavírus alatt mintegy 30 százalékkal több a szakpszichológust felkereső kliensek száma, és hasonlóan, nagyjából 30 százalékkal súlyosabbak a tünetek, mint a koronavírus előtt. A bezártság (prizonizáció) okozta szorongás- és indulat fokozódás az alapvető pszichés zavarokat hívta elő és fokozta a mértéküket. Így nőknél a szorongásos zavarok (pl. pánik betegség), férfiaknál az indulatkezelési problémákból fakadó betegségek (pl. alkoholizmus, családon belüli erőszakos magatartás, testi tünetek, elsősorban a szív-érrendszeri betegségek, alvászavarok) előfordulási gyakorisága nőtt. Ehhez kapcsolódtak a post-covid vagy long -covid zavarok, így a memória-, egyensúly-, hangulati élet problémái stb. Nagyon sok lett a gyermekkorú kliens, közöttük is kiemelkedően nőtt az önsértő magatartásformák (pl. falcolás) megjelenése

-fejtette ki Dr. Császár-Nagy Noémi klinikai és alkalmazott egészség-szakpszichológus, pszichoterapeuta. Arról, hogy milyen hatással van a koronavírus a mentális egészségünkre, mi is írtunk. Egy új tanulmány kimutatta, hogy bár ez a világon mindenkit érint mégis azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik át is esetek a betegségen.Hazánkban is születtek hasonló tanulmányok, amik azt vizsgálták, hogy az elmúlt évek változásai, mint az óvodák, iskolák bezárása, az otthoni munkavégzés, a mozgásterünk beszűkülése, vagy a személyes kapcsolatok mellőzése hogyan hatottak az életünkre, az anyagi helyzetükre. Ami szoros összefüggésben áll a mentális stabilitással, egészséggel, hiszen egy állandó stresszfaktort eredményez.

Mentális zavara miatt támadt

A veszély komoly, hiszen már hazánkban is napvilágot látott olyan bűncselekmény, ahol a koronavírus okozta mentális zavart jelölték meg a vádlott mentális egészségének megromlása okának. Mint a Pénzcentrum is írt róla, a napokban született meg az ítélet annak a gyöngyösi férfinak az ügyében, aki nem sokkal korábban pisztollyal és késsel támadt rá a polgármesteri hivatal dolgozóira.

A vádlottnál, aki még 2020-ban esett át a betegségen mentális zavarok léptek elő, aminek következtében poszttaraumás stresszzavar alakult ki, ami odáig fajult, hogy a megélhetése okozta gondokat felnnagyította, végül pedig erőszakkal szeretett volna segélyt szerezni a hivatalban. A bíróság végül mentális állapotára hivatkozva enyhébb büntetést szabott ki, tájékoztatott a Kékfény.

Covid fertőzésen esett át, amelynek kapcsán a post-covid szindróma, mint poszttraumás stresszzavar tünetei léptek fel nála. A vélt és valós egzisztenciális nehézségeit felnagyította, túlértékelte, helyzetét kilátástalannak ítélte meg, katasztrófizált

– hangzott el a tárgyaláson.