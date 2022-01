Ezt a legtöbb kismama rosszul tudja: pedig a gyerek egészsége múlik rajta

Mikor, miből, mennyit? Három a számtalan kérdés közül, amik a babavárás ideje alatt, a helyes táplálkozással kapcsolatban leggyakrabban eszünkbe jutnak. Ezek, és még rengeteg másik megválaszolásában segít a Czeizel Intézet családtervezőkkel, kismamákkal foglalkozó dietetikusa, Bakonyi Melinda.

Egy ember életében a fogantatástól számított első 1000 nap a legfontosabb, legmeghatározóbb, hiszen ebben az időszakban fejlődnek ki a szervek, szervrendszerek, ekkor változik legtöbbet a test, mindez pedig rendkívül sérülékennyé teszi és bármiféle külső hatás, inger, jelentősen befolyásolhatja további fejlődését. Kismamaként tehát óriási felelősséggel tartozunk gyermekünk megfelelő növekedéséért, gyarapodásáért, egészségéért, éppen ezért, már a várandósság tervezése, vagy az első trimeszter során javasolt dietetikus szakember segítségét kérni az optimális, egyénre szabott, tápanyagokban gazdag, változatos étrend kialakításához.

A test felkészítését optimális esetben már három hónappal a tervezett várandósság előtt érdemes elkezdeni. Manapság az egyik nagy probléma, hogy rengeteg feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, melyek babavárás során nem biztosítják a kellő minőségű és mennyiségű tápanyagbevitelt egy női szervezet számára, ami pedig elengedhetetlen ebben az időszakban. A konzultáció során, egy alapos táplálkozási anamnézis felvételt követően, az egyén egészségi állapota és az ételpreferenciák figyelembevételével közösen keresünk megoldást erre

– magyarázta a szakember. A megfelelő étrend összeállítása azért is nagyon fontos, mert ilyenkor megváltozik az anyuka anyagcseréje, úgynevezett diabetogén állapotba kerül, a szénhidrátok iránti érzékenysége valamivel rosszabb lesz, ezáltal pedig valamennyi tápanyag szükséges beviteli mennyisége és minősége is módosul.

Fokozott odafigyelést igényel az élelmiszerhigiénia, nem megengedett például a nyers hús, hal, vagy tojás fogyasztása, ezért a sushi, a steak, és a házi majonéz is kerülendő! Változik továbbá a szükséges folyadékmennyiség is: napi 2,5-3 l folyadék, elsősorban szénsavmentes víz elfogyasztása javasolt, az üdítőitalokkal ugyanis nagy mennyiségű energiát vihetünk be a szervezetünkbe „észrevétlenül”, ezeket tehát érdemes kerülni ebben az időszakban. A koffeinbevitelt mérsékelni kell, beleértve a tea, a kakaó, és a kólafogyasztást is, kb. két presszókávénak megfelelő koffein az, ami még megengedett.

„A pontosabb diagnózis érdekében, részletesen kikérdezzük az édesanyát, élelmiszer csoportokra lebontva, hogy zöldségből, gyümölcsből, húsból, stb. mennyit eszik, mikor, mit szokott inni, követ-e valamilyen diétát, speciális étrendet, van-e valamilyen alapbetegsége, káros szenvedélye? Megmérjük a testsúlyát, testmagasságát, és az eredmények alapján elkészítünk egy több oldalas, személyre szabott tervet, összefoglalót. Ezután a várandósság folyamán mindvégig kapcsolatban maradunk velük. Célszerű attól függően összeállítani a tervet, hogy császármetszéssel, vagy természetes úton hozzák világra majd a babát, mert nem ugyanúgy kell felkészíteni a testet egy műtétre, mint egy természetes szülésre: vannak tápanyagok, bizonyos fehérjék, antioxidáns hatású vitaminok, amik például a sebgyógyulást segítik elő. Ráadásul a szoptatás szempontjából is nagyon meghatározó már a várandósság előtti és alatti anyai étrend” - fűzte hozzá a szakember.

Tévhitek és érdekességek

A kismama táplálkozása a várandósság alatt nem csak gyermeke, hanem unokája egészségére is óriási hatással lehet, sőt, az elfogyasztott élelmiszerek még a születendő baba ízlését is befolyásolhatják.

„Az anyai testsúly és a kiegyensúlyozott táplálkozás nagyban befolyásolja, hogy a gyereknek, sőt az unokának milyen lesz az egészségi állapota, például mennyire lesz hajlamos cukorbetegségre, vagy egyéb krónikus megbetegedésre. Ezen felül, már számos esetben megfigyelték, hogy azoknak a kismamáknak, akik várandósságuk alatt változatosabban étkeztek, gyermekeik nyitottabbá váltak a különféle ételek, ízek iránt, sokkal könnyedebben fogyasztottak változatosan egészséges ételeket, alapanyagokat már egészen kicsi koruktól kezdve” – mondta a dietetikus. Hozzátette:

Az viszont óriási tévhit, hogy kettő helyett kell enni, mert az első trimeszterben például csak csekély mértékben (kb. 7%-kal) növekszik meg az energiaigény. Igazából a kalóriabevitelt a második-harmadik trimesztertől kell fokozni, de ekkor sem többel, mint napi 200-300 kilokalória.

A helyesen megtervezett, egyénre szabottan felépített étrend hatalmas segítség lehet a várandósság során, hiszen az energia- és vitamin raktárak feltöltésével, a mikro- és makro tápanyagok fogyasztásának optimalizálásával nem csak az émelygés, hányinger csökkenthető, hanem a magzat jobb egészsége is biztosítható.

„Sokan még manapság is azt gondolják, hogy a babaváró vitaminok miatt jönnek világra nagy születési súllyal a picik, ez azonban nem igaz, valójában a legtöbb esetben a kezeletlen terhességi cukorbetegség, vagy a túlzott mennyiségű és nem megfelelő minőségű szénhidrátfogyasztás okozza ezt. A babaváró vitaminokra nagy szüksége van a szervezetnek a várandósság alatt. A B6 vitamin például csökkenti az émelygést és a hányingert, míg az Omega-3 zsírsav a szülés utáni depresszió leküzdésében segít. Mindkettő szedését érdemes a lehető legkorábban, akár már a tervezés időszakában elkezdeni.”