Hazánkban is pusztít az alattomos népbetegség: nálad is kialakulhat, így előzd meg a bajt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ha jelenleg még nem is küzdünk magas vérnyomással, a stressz és az idegeskedés emelheti ennek kockázatát a követekző tíz évben. A stresszhormonjaink növekedésével ugyanis növeljük az esélyét a szív-és érrendszeri megbetegedéseknek. Hazánkban is komoly problémát jelentenek ezek a betegségek, az érintettek egy része nem is tudja, hogy beteg.

Az American Heart Association (AHA) legújabb kutatásában rámutatott arra, hogy milyen veszélyeket rejt magában a stressz a szív- és érrendszerünkre. A rossz stresszkezelés ugyanis növeli vizeletünkben annak a három stresszhormonnak a jelenlétét, amely hosszú távon kihatással lehet érrendszerünkre, és szívünkre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Glenn Levine, a Baylor Egyetem professzora a CNN-nek elmondta, hogy a stressz, a depresszió, a frusztráltság, a harag és a negatív hozzáállás az élethez nem csak lelkileg betegít meg minket, hanem súlyos következményei lehetnek az egészségünkre is. Az AHA figyelemmel követte a mentális egészség, és negatív pszichikai terhelés hatását a szív egészségére. Levine az eredményhez hozzátette, hogy ez a kutatás rámutatott arra, hogy akkor is segíthetjük szívünk egészségét ha a gondolkodásunkon változtatunk, tehát nem stresszelünk. Ha változtatunk a hozzáállásunkon a stresszes szituációkhoz, illetve tudatosan kezeljük a stresszt, máris többet tettünk egészségünkért -tette hozzá Dr. Cynthia Ackrill. Az új tanulmányban 412, 48 és 87 év közötti embert vizsgáltak meg 2005 és 2018 között. Az adott intervallum alatt különböző időpontokban mérték a stresszhormonok szintjét a páciensek vizeletében, majd ezt összehasonlították az esetlegesen előforduló kardiovaszkuláris problémákkal, mint a szívroham, magasvérnyomás és bypass műtétek. A korábbi kutatások a stresszhormon szint, a magas vérnyomás, valamint szívpanaszok közötti kapcsolatokra összpontosítottak - mondta Dr. Kosuke Inoue, a tanulmány szerzője, a Kiotói Egyetem adjunktusa. A tanulmányban három hormon tesztelésére került sor, amelyek a norepinefrin, az epinefrin és a dopamin voltak, ezek szabályozzák az idegrendszert, valamint azokat a testfunkciókat, amelyek a pulzusszámért, vérnyomásért is felelnek. A csapat megvizsgálta a kortizol szintjét is a pácienseknél, amit a szervezet stresszhelyzetben szabadít fel. Ha a személy folyamatosan stresszel, úgy ez a hormonszint magas marad. A tanulmány rávilágított arra, hogy a kortizol szint emelkedése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy érrendszeri betegségek alakuljanak ki, hiszen ha a négy stresszhormon szintje megduplázódik, úgy nől a magas vérnyomás kialakulásának kockázata 21 százalékról 31 százalékra. Tehát a stresszhormonok kritikus szerepet játszanak a magas vérnyomás kialakulásában - írták a kutatók. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Mivel azonban senki sem tudja a kortizol szintjén folyamatosan ellenőrizni a vizeletben, úgy magunkat kell, hogy ellenőrizzük. Fontos, hogy figyeljünk magunkra, arra, hogy mi okozza a stresszt, és érdemes -e ez miatt stresszelnünk. A tudatos stresszkezelés hozzájárulhat a normális hormonszint megtartásához. - írta dr. Levine. Hazánkban is megelőzhető betegségekbe halnak bele az emberek A stresszhelyzetekre való higgadt reagálás, valamint az egészséges életmód sok betegségtől óvhat meg minket. A Pénzcentrum korábbi cikkében rávilágított arra, hogy hazánkban is egyre többen szenvednek szív-és érrendszeri panaszokban. A megelőzésnek fontos szerepe lenne az egészségügyben, főképpen azért, mert 2017- ben Magyarország vezette az EU halállástáját, már ami a megelőzhető betegségeket illeti. Az Eurostat korábbi adatai szerint Magyarországon volt a legtöbb haláleset százezer lakosra vetítve a 75 év alattiak körében a megelőzhető haláleseteket és betegségeket nézve. Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, kiugróan magas a betegek és az ilyen megbetegedésben elhunytak száma is az EU más országaihoz képest. Havonta akár 4000 is lehet azoknak a pácienseknek a száma, akik szív- és érrendszeri megbetegedés következtében hunynak el. Magasvérnyomás- betegségben pedig a lakosság 30-35 százaléka szenvedhet, amely szintén magas érték Európa más országaival összevetve. A Pénzcentrum arról is írt, hogy minden második ember, akinek magas a vérnyomása, nem tud az életét veszélyeztető betegségről. Világszerte több mint 1,3 milliárd embert érint a betegség, amely Magyarországon is nagy problémát jelent. Az érintettek száma 1990 és 2019 között megduplázódott, és elérte az 1,3 milliárdot - írták a londoni Imperial College és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatói a The Lancet című orvostudományi folyóiratban megjelent tanulmányukban.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK