Így küzdenek a rettegett betegség ellen a profik: a legjobbakat sem kíméli a kiégés

Napjainkban sorra szedi áldozatait a kiégés: a mentális kimerülést gyakorlatilag lehetetlen elkerülni. Sokan azt hiszik, hogy a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek immunisak erre a problémára, de ez korántsem így van! Mutatjuk, milyen módszerekkel küzdenek saját kiégésük ellen a pszichológusok, terapeuták.

Napjainkra szinte lehetetlenné vált elkerülni a kiégést: az otthoni munkavégzéssel elmosódtak a határok a munka és a magánélet között, ráadásul a világjárvány hatalmas bizonytalanságot is okozott. Mindezeknek köszönhetően a dolgozók kimerültebbek, mint valaha, ez pedig alvászavarokhoz, motivációvesztéshez, gyengeséghez, egy szóval: kiégéshez vezet.

Azt hinnénk, hogy az ilyen állapot kezelésével függő szakembereket elkerüli a baj, ám ez egyáltalán nem így van: a terapeuták, coachok, pszichológusok sem immunisak a kiégésre.

"Ez volt pályafutásom legnehezebb éve" - mondta a HuffPostnak Kevin Gilliland, dallasi klinikai pszichológus. Sok emberrel foglalkoztam, és az állapotuk, fájdalmuk átélése végül nálam is érzelmi és fizikai kimerültséget eredményezett. De más mentális egészségügyi szakemberek is így vannak ezzel. Mentális egészségünk miatt fontos azonban, hogy a kiégést mihamarabb kezeljük. Most megmutatjuk, mit tesznek a szakemberek a kiégés ellen.

Találj valami új hobbit

Többet vállalni, amikor már így is ki vagy merülve, nem hangzik túl jól, de lehet, hogy éppen ez a megoldás

- mondta Bari Schwarz New York-i pszichoterapeuta, aki szerint ha valami új és izgalmas dologba kezdesz, az segíthet energiát gyűjteni fizikailag és mentálisan is.

Nagy híve vagyok annak, hogy évente új hobbikba vágjunk bele. Én például az egyik évben elkezdtem kötni, a másik évben csatlakoztam egy borklubhoz, belevágtam a pilatesbe. Más terapeuták, akiket ismerek, utazással, futással és főzéssel küzdenek a kiégés ellen - ők ezt pihentetőnek, szociálisan vonzónak, és kreatív kikapcsolódásnak találják

- sorolta.

Beszélj egy szakemberrel

Még a mentális szakembereknek is szükségük van olykor terapeutákra. A kiégés kezelésében rendkívül hasznos lehet, ha beszélünk valakivel - akár egy támogató csoporttal.

A más terapeutákkal való beszélgetés az egyik leggyakoribb módja a mentálhigiéniás szakemberek kiégés elleni küzdelemének

- mondta Forrest Talley klinikai pszichológus, aki szerint sokan csatlakoznak konzultációs csoportokhoz is, mivel a társak támogatásának ez a formája nagyon hatékony, betekintést nyújt a terapeutának abba, hogyan nyerhet újra lendületet. Különösen akkor, ha úgy érzi, hogy megrekedt a munkájában - tette hozzá.

Tarts technikai szünetet

Sokan az állandó kapcsolattartástól égnek ki. A munkahelyi e-mailek, sms-ek, a közösségi média egy idő után teljesen kimerítik az embert.

Én például gyakran rakom le hosszabb-rövidebb időre a telefonomat és a többi tech-cuccot - mondta Rachel Wright, New York-i pszichoterapeuta, aki a munkától és az internettől távol töltött időt arra használja, hogy kikapcsolódjon.

Menj ki a szabadba, akár csak 10-15 percre is

Sok terapeuta szerint a szorongás és a kiégés egyik legjobb ellenszere, ha kimegyünk a szabadba. Linda Reitzes, New Yorkban élő klinikai szociális munkás a sétáit sokszor párperces meditációval vagy szimpla mély levegővételekkel is párosítja.

Gilliland is úgy nyilatkozott, hogy számára a szabadba járás a legjobb megoldás."Szeretek a kertemben barkácsolni, fák között lenni. Csak kimegyek, kertészkedem, locsolom a növényeket vagy sétálok, nincs is ennél pihentetőbb."

Színesítsd az irodát

Alfiee Breland-Noble, egy Washingtonban élő klinikai pszichológus elmondta, hogy a tengerparti díszítőelemeket használ, hogy békés környezetet teremtsen az otthoni irodájában.

Úgy találom, hogy a természetnek ez a része valóban ellazít, és még útlevél sem kell hozzá, hogy lássam a tengert munka közben! Ha a munkanap végén pihenésre van szükségem, bekapcsolom a számítógépem képernyővédőjét, amely a világ minden tájáról származó óceánparti képek sorozatát tartalmazza, de tengerparti videókat is szoktam nézni, amelyeket a családommal készítettünk

- mondta.

Találj valamit, ami a munkádon kívül is célt ad

A terapeutáknak továbbra is foglalkozniuk kell az életük azon aspektusaival, amelyek örömet, célt és beteljesülést hoznak. Az ember reméli, hogy a klinikai munka is ezek közé tartozik, de ha ez kezdi háttérbe szorítani az élet más aspektusait, amelyek szintén örömet vagy célt jelentenek, akkor baj lesz

- mondta Talley, aki mindenki másnak is azt tanácsolja, hogy alkalmazzuk ugyanezt a szemléletet a saját életünkre. Fektess energiát valamibe, ami az irodán kívül is célt ad. Lehet ez önkéntes munka egy karitatív szervezetnél vagy politikai kampány számára, vagy egy kreatív vállalkozás.

Mozogj!

A testmozgás a fizikai előnyök mellett bizony mentálisan is hasznos, és még remek szórakozás is. Egy kemény edzés megköveteli, hogy koncentrálj és erőltesd meg magad, ezáltal mentálisan elszakadsz a munkától, és belefeledkezel a pillanatba - sorolta Talley, aki szerint nem kell túlzásba vinni a nagy intenzitású edzéseket, csak "kényelmesen fáradjunk el".