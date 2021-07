Koronavírus ellen ózongenerátor: Mi az ózongenerátor veszélye, milyen termék az ózongenerátor ár szempontjából?

A koronavírus járvány hullámai alatt soha nem látott mértékben népszerűsödtek a különböző légtisztító- és fertőtlenítő technikák, hiszen ösztönös reakciónk, hogy megpróbáljuk mindenáron távol tartani magunkat a vírustól. Az elmúlt évek egyik ilyen népszerű levegőfertőtlenítő készüléke az ózongenerátor.

Milyen készülék az ózongenerátor és hogyan használhatjuk a koronavírus elleni küzdelemben? Hogyan működik az ózongenerátor a lakásban, az irodában, vagy éppen az autó fertőtlenítése során? Milyen vegyület az ózon és hogyan hat az olyan kórokozók ellen, mint például a koronavírus? Cikkünkben eláruljuk, hogyan hat az ózongenerátor, mi az ózongenerátor veszélye, ha helytelenül történik az ózongenerátor használata és milyen termék az ózongenerátor ár szempontjából, mennyibe kerül egy ózongenerátor?

Mi az ózongenerátor?

Az ózongenerátor egy egyszerű gépezet, első ránézésre leginkább egy furcsa klímaberendezésre, ventillátorra hasonlít, formáját tekintve a legtöbb esetben egy hordozható, kisméretű doboz, állítható működéssel attól függően, hogy mekkora teret szeretnénk az ózongenerátor használatával fertőtleníteni (csak egy autó légterét, vagy egy komplett irodaházat, raktárhelyiséget).

Az ózongenerátor meghatározott időn keresztül ózont bocsájt ki, ami elöli a zárt térben található vírusokat, baktériumokat és a kellemetlen szagokat is. Miután az ózongenerátor kifejtette a hatását, el kell telnie egy bizonyos mértékű várakozási időnek, míg a fertőtlenítő vegyületek le nem bomlanak, sőt, szellőztetnünk is érdemes utána, ugyanis a magával az ózonnal történő közvetlen érintkezés, az ózon belégzése káros az egészségünkre!

Az ózongenerátor működése

Mi az ózon?

Az ózon (O3) egy háromatomos oxigénmolekula, ami a természetben is előfordul a talajban, a vizekben, illetve a bolygót körülvevő és védelmező ózonpajzs formájában. Az ózon szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, erősen mérgező anyag – éppen ezért öli meg a helyiségben található kórokozókat is. A természetben az ózon akkor jön létre, amikor például bekövetkezik egy villámcsapás; fontos tudnunk, hogy amilyen gyorsan az ózon létrejött, olyan gyorsan bomlani is kezd – egy közösséges oxigénatom (O2) és egy instabil oxigénatom lesz belőle, ami igyekszik bármivel kapcsolatba lépni, vagyis erősen oxidáló hatású. Ez az instabil ózon fertőtleníti valójában a környezetet azáltal, hogy reakcióba lép a különböző anyagokkal.

Hogyan működik az ózongenerátor?

Az ózongenerátor doboza tartalmaz egy cserélhető ózonkazettát, amit egyeszű betenni és eltávolítani: a fertőtlenítő vegyület az ózongenerátor használata során innen származik, az ózongenerátor ventillátora bocsájtja ki a levegőbe, keveri el a részecskéket. Fontos tudnunk azonban, hogy habár az ózongenerátor által kibocsájtott ózon elöli a levegőben, illetve a helyiségben lévő tárgyakon található kórokozókat, nem használható univerzális csodafegyverként a koronavírus ellen! Miért?

Egy ózonnal fertőtlenített helyiség vagy autó egy ideig természetesen tiszta, csírátlan marad, ugyanis nem maradnak a tárgyakon tovább életképes baktériumok, vírusok – azonban a mindennapi használat során egy idő elteltével érintkezés útján újra „behordjuk” azokat a helyiségbe, így lassacskán a baktériumok és vírusok újra benépesítik a helyiséget. Az ózongenerátor használata tehát olyan, mint a portalanítás: egy ideig makulátlan a helyiség, majd néhány nap, hét elteltével lassan visszatér a „koszos” állapotra, így az ózongenerátort érdemes időről időre újra bevetni.

Az ózongenerátor a környezeti nyomás alatt lévő gázt nagyfeszültségű elektródákhoz vezeti, ezt követően az úgynevezett koronakisülés útján jön létre az ózon. Fontos a megfelelő feszültség beállítása, ugyanis túl magas értékek esetén az ózongenerátor szikrázni kezd, vagy hangos kisülés következik be. Azokat a molekulákat, amiket az ózongenerátor így nem tud ózonná alakítani, ultra-ibolya sugárzással „bombázva” alakítja ózonná.

Hol használják az ózongenerátort?

Az ózongenerátor használata gyakoribb, mint azt gondolnánk, bárhol előkerülhet, ahol fertőtlenítésre van szükség. Az ózongenerátor gyakran használt gépezet például kozmetikusoknál, az autók klímájának a tisztítása során, dohányszag eltüntetése esetén, stb. Egy autó fertőtlenítése során az ózongenerátor körülbelül 20-30 perc alatt végzi el a feladatát, egy szoba vagy kisebb lakás esetében ez az időszak 1-1,5 óra, ezt követően alaposan ki kell szellőztetni. Az ózonnak jellegzetes szaga van, ami – főként az autók tisztítása esetén – még napokig érezhető a klímaberendezésen vagy a huzatokon.

Az ózongenerátor használata jellemző továbbá takarítócégekre, gyakran bevetik az ózonos légtisztítást nagyobb iroda- vagy raktárhelyiségek, klíma- és szellőzőrendszerek fertőtlenítésekor, de magánszemélyek is használhatják azt saját autójuk vagy lakásuk tisztítására, például, ha egy ingatlan hajlamos a penészedésre, vagy ha attól tartunk, hogy koronavírus juthatott a lakásba.

Az ózongenerátor veszélye

Amellett, hogy az ózongenerátor egy egyszerűen és biztonságosan használható klíma- és légtisztító berendezés, tudnunk kell, hogy maga az ózon mérgező anyag, éppen ezért nem tartózkodhatunk olyan lakásban vagy autóban, ahol egy ózongenerátor éppen működik! Tartsuk be az ózongenerátor használati utasítását, maradjuk távol a működő gépezettől, várjuk meg, míg az ózon lebomlik a helyiségben – azaz kifejti csírátlanító hatását -, majd szellőztessünk ki alaposan, hogy megszabaduljunk az esetlegesen hátramaradt ózonmolekuláktól!

Ózongenerátor ár: Mennyibe kerül egy ózongenerátor?

Egy normál ózongenerátor ára, ami tökéletesen elvégzi a lakás vagy az autó tisztítását, átlagosan 15-30.000 Ft között mozog, de természetesen vásárolhatóak ennél jóval drágább, akár 100.000 Ft-os darabok is. Mielőtt megvásárolnánk egy ilyen berendezést, gondoljuk át, hogy valóban szükségünk van-e rá, illetve rendeltetésszerűen tudjuk-e azt használni!