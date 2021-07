Megérkezett a delta Magyarországra: további variánsok bukkanhatnak fel - például a lambda

A lambda varinást még júniusban vezette fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra a listára, amelyen az új koronavírus változatait követik nyomon. A lambda Peruból indult, és Dél-Amerikában fel is bukkant több országban, mostanra pedig eljutott az Egyesült Államok egyik houstoni kórházába is. Mekkora veszélyt jelent az új variáns a szakértők szerint? Kell-e tartani tőle annyira, mint a deltától? Összegyűjtöttük, mit tudunk eddig.

Az eddigi tapasztalatok alapján a szakértők szerint a lambda által okozott veszély jelentéktelen az erőteljesen fertőző deltához képest, amely a be nem oltottakra számára jelenti a legnagyobb fenyetést - írja a Washington Post. A tudósok még mindig vizsgálják a lambdát, viszont azt azért már most tudjuk, hogy valamivel gyorsabban fertőz, mint a koronavírus "szelídebb" változatai.

A lambda először 2020 augusztusában jelent meg Peruban és azóta ott dominánssá is vált. A görög ábécé 11. betűje után lambdának keresztelték. Joggal kérdezhetnénk: a delta után hogyhogy a lambda következik? Valójában a WHO variáns listáján szerepelnek már éta, ióta és kappa elnevezésű mutánsok is, csakhogy ezekről egyelőre nem volt értelme beszélni, nem jelentettek akkora fenyegetést. A WHO egyelőre nem tartja aggodalomra okot adónak a lambdát, amely azóta már Európában is megjelent.

Amikor a lambda megjelent Nagy-Britanniában is, a brit egészségügy azt feltételezte, hogy az új variáns gyorsabban terjedhet és ellenállóbb lehet az antitestekkel szemben. Egy július 3-án publikált amerikai kutatás szerint viszont az oltás megfelelő védelmet ad a mutánsok ellen. Egyelőre a szakértők bíznak abban, hogy a jelenleg használt oltások a lambda ellen is védnek.

Magyarországon egyelőre azokra, akik nincsenek beoltva, főként a delta variáns lehet veszélyes. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfo keretében ismertette, hogy az NNK laboratóriumában újabb 14 főnél azonosították a delta variánst, egy főnél pedig a gammát. Így összesen már 23 főnél mutatták ki a deltát Magyarországon.

Kemenesi Gábor, virológus szakember szerint az, hogy a delta jelenléte Magyarországon mikor okoz a járványügyi adatokban is a látványos emelkedést, még kérdéses, de egyre valószínűbb, hogy ez akár már a nyáron is bekövetkezhet. Azt is elmondta, hogy a delta variáns Indiából indult, az aktív terjedési gócokban, ahol nagyon terjed a vírus, nagyon nagy a statisztikai az esélye annak, hogy létrejön egy, a vírus számára jobb tulajdonságokkal bíró újabb variáns.

Látjuk Nyugat-Európában, hogy ívelnek fölfele a görbék, miért maradnánk mi ki ebből, amikor az előtte lévő járványhullámokat is pontosan ugyanígy elszenvedtünk. Most is erre számítunk, és egyre több jel utal arra, hogy ez akár már a nyáron bekövetkezhet

- figyelmetett a szakember.