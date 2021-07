Megszólalt Karácsony Gergely Sinopharm-ügyben: pusztán a harmadik oltásnál több kell

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere üdvözölte a kormány, harmadik oltásra való hajlandóságát, ugyanakkor ingyenes, antiteszt-tesztelést sürget az idősebbek számára.

Friss sajtótájékoztatón szólalt fel Karácsony Gergely, a fővárosi főpolgármester üdvözölte a kormány, harmadik oltásra való hajlandóságát, ugyanakkor ingyenes, antiteszt-tesztelést sürget az idősebbek számára. Mint mondja, a kormánynak ingyenes teszteket kellene biztosítania azoknak az időseknek, akik nem bíznak abban, hogy védettségük alakult volna ki a Sinopharm vakcinától.

Karácsony Gergely azt is elmondta, az adatokból az látszik, a Sinopharm vakcinákkal oltottak esetében történt meg a legtöbbször, hogy nem védettek. Éppen azért a kormánynak azzal is dolga van a kínai vakcinákkal kapcsolatban, hogy a fel nem használtakat vásároltassa vissza Kínával. Mint mondta, most az emberéletek a legfontosabbak, de később mindennek az anyagi vonzatával is foglalkozni kell majd, lévén, hogy a főpolgármester kitért arra, a kínai vakcina volt a legdrágább az összes vakcina közül, most mégis úgy tűnik ez volt a legkevésbé hatékony is az idősek oltását illetően.

(Címlapkép - MTI/Szigetváry Zsolt)