Újabb csavar a Budapest-bérlet ügyben: ezt már tényleg nem hiszi el senki

Ahogy azt reggel mi is megírtuk újabb forulat van a Budapest-bérlet ügyében és az agglomerációs szerződés nem szűnik meg automatikusan március 1-el, csak ha azt bármelyik fél 30 napos határidővel felmondja. A jelenlegi budapesti agglomerációs közlekedési modellnek március 1-jén, az új tarifarendszer bevezetésével biztosan vége – írta reakciójában az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A minisztérium erre reagálva kifejtette, hogy egy újabb megállapodás alapján nem lehetetlenül el az agglomerációs közlekedés március 1-je után. Lázár János minisztériuma szerint az ehhez szükséges átmeneti, technikai megállapodás egyoldalú vagy közös megegyezéssel történő felbontása csupán részletkérdés.

A március elsejei modellváltás tényét semmilyen szinten nem befolyásolja

– írták a közleményben. Az ÉKM közölte, hogy az új megállapodásról nincsenek részletek, de Lázár János korábbi javaslatára utaltak, miszerint a Pest-megyebérlettel való utazást kiterjesztenék a budapesti helyi járatokra, és Budapest-bérlettel lehetne utazni a budapesti agglomerációs járatokon is. Az új modell részleteit háromoldalú tárgyalásokon kell kidolgozni a kormány, a főváros és a közszolgáltatók között.

Az ÉKM cáfolta, hogy március 1-jén automatikusan megszűnne az agglomerációs közlekedésről szóló megállapodás, csak 30 napos felmondási határidővel.

A BKK közölte, hogy január 17-én módosították az átmeneti megállapodást, fenntartva annak hatályát a közbeszerzési értékhatár elérését követően is. Lázár János január 9-én azt javasolta, hogy elfogadják a Budapest-bérletet a MÁV és a Volán járatain belül a főváros határain, cserébe a BKK elfogadná az ország- és vármegyebérletet. Karácsony Gergely főpolgármester az irányt támogatta, de arra is kitért, hogy közös bevételelszámolásra is szükség van, és csak olyan megoldást fogadnak el, ami mindkét félnek pluszforrást jelent.

Címlapkép forrása: MTI/MTVA