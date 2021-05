Új módszer terjed a hazai rákgyógyításban: 100%-ban pozitívak az eredmények

Jó hír azonban, hogy a jóindulatú tumorok esetében egyre több sikeres minimál invazív eljárás kerül reflektorfénybe. Ilyen a fagyasztásos eljárás és a rádiófrekvencia kezelés is. Ezúttal ezeknek a kezeléseknek járt utána a Pénzcentrum.

Mikor daganatról esik szó, hajlandóak vagyunk egyből a rákra asszociálni pedig a tumor szó eredetileg duzzanatot jelent, azonban az orvosi nyelvben nem nagyon használjuk általános értelemben, hanem szinte kizárólag daganatos betegségek vonatkozásában találkozhatunk a kifejezéssel. Ám a daganatok sokfélék lehetnek, jó- vagy rosszindulatúak, különböző szövetekből kiindulók, különböző szerveket érintők. Helytelen tehát ráknak nevezni minden tumoros betegséget, ugyanis a rák (karcinóma) szigorúan véve csakis a hámszövet eredetű, rosszindulatú daganatok megnevezése. Minden rák tumoros betegség tehát, de nem minden tumor rák.

Bár sajnos, a statisztikák igazolják a szubjektív tapasztalatot: Magyarországon egyre nő a diagnosztizált rákbetegek száma. Ez a rendkívül riasztó jelenség főképp annak tükrében megrázó és elkeserítő is egyben, ha arra gondolunk az orvostudomány az elmúlt húsz-harminc évben mennyit fejlődött, mennyi új technológia, felfedezés látott napvilágot, melyről így visszatekintve azt gondolnánk, ezt a halálos betegséget már jobban tudjuk kezelni. Ez a jelenség akkor is megrázó, ha tudjuk, hogy ehhez a változáshoz hozzájárul a diagnózis koraibb felismerésre irányuló vizsgálati módszerek fejlődése, és a statisztika pontosabbá válása is.

Jó hír azonban, hogy a jóindulatú tumorok esetében egyre több sikeres minimál invazív eljárás kerül reflektorfénybe. Mint például a pajzsmirigy göbök rádiofrekvenciás ablációja, a fibroadenomák krioablációja (így az egészséges mell nem deformálódik és hegesedik), és a miómák embolizációja (a méh megőrzésével). Ezen eljárások teljesen egyenértékűek a hagyományos, nyitott műtétekkel, azonban sokkal kevésbé terhelik meg a beteget.

Jóindulatú daganatot kezeljük vagy hagyjuk békén?

A daganatos betegek egy része jóindulatú daganatokban szenved. A leggyakrabban alkalmazott, altatással és vágással járó műtéti beavatkozások alternatívájaként már hazánkban is évek óta elérhető a fagyasztásos (krioabláció) és a rádiófrekvenciás ablációs kezelés. A nyitott műtéttel járó beavatkozásoknak számtalan testi-lelki kockázata van, hosszú ideig áthatja életünket, megváltoztatja munkaképességünket nem tudunk lelkileg felszabadultan túllépni problémáinkon, akár évekig is kísértenek bennünket.

Manapság szinte nincs olyan család, amely valamilyen formában ne került volna kapcsolatba daganatos betegséggel.

A Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet kíméletes, vágás nélküli, innovatív csúcstechnológiás vágás nélküli kezeléseket nyújt jóindulatú pajzsmirigy göbös (strúmás) betegek, jóindulatú emlőtumorral vagy miómával diagnosztizált páciensek, valamint visszér problémákkal élők számára, emellett itt alkalmazzák hazánkban egyedül a fagyasztásos eljárást, mely során a daganatok mintegy fél év alatt felszívódnak. Az eljárást az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában több mint tíz éve hatékonyan alkalmazzák a prosztata, máj, vese és egyéb szervek jóindulatú és rákos daganatainak kezelésére. A klinikán jelenleg csak jóindulatú daganatok kezelése kapcsán használják.

Az elvégzett beavatkozások sikerei mit mutatnak?

Az elvégzett többszáz műtét tapasztalata minden szempontból – megbízhatóság, kockázatmentesség, szövődménymentesség, eredményesség – 100%-ig pozitív. Gátay Katalintól, a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóközpont vezetőjétől megtudtuk: az intézmény számított rá, hogy tevékenységeik közül a legkevésbé jövedelmező rövid-, és középtávon is a gyógyítási ág lesz, hiszen egy új egészségügyi intézményben, új technológiát vezettek be, és mind a szakma, mind a betegek bizalmának kiépítése idő- és energiaigényes folyamat.

Az intézmény három lábon áll: oktatás, kutatás és gyógyítás. A klinika elkészült egy 50 fős jóindulatú pajzsmirigy göb kutatással, melyből egyértelműen látható a sikerrátánk

- tette hozzá Gátay Katalin.

Az árak az Intézet honlapján megtalálhatóak. Jóindulatú emlődaganat kezelése fagyasztásos eljárással 550.000 Ft, míg a rádiófrekvenciás pajzsmirigy göb abláció ára 540.000 Ft, vagy a mióma embolizáció 690.000 Ft mely olyan, nem sebészeti kezelési lehetőség a menopauza előtt álló nőknél, mely a mióma okozta zavaró tüneteket kezeli azoknál, akik szeretnék megtartani a méhüket.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Az árak első ránézésre, de lehet, hogy másodikra sem olcsóak. Ha azonban arra gondolunk, hogy egy kíméletes, ambuláns kezelés után bezárhatjuk magunk mögött a kórházi folyosó ajtaját, melyen eddig akár évekig jöttünk-mentünk, vagy műtétekből kifolyólag mennyit hiányoztunk munkahelyünkről, vagy arra, hogy nem tesszük ki magunkat a nyitott műtét kockázatának (hegek, szövődmények, altatás), máris másképp kezdjük nézni a kezelések árát.

Arra a kérdésünkre, miszerint az öt alkalmazott területen kívül, tervezi-e a klinika, hogy újabb területeken is alkalmazzák (prosztata daganatokra) az eljárást, Gátay Katalin elárulta: "Minden olyan minimál invazív, ambulánsan végezhető, a régióban vagy az országban még nem alkalmazott, de a világ más részein bevált, engedélyezett eljárásban gondolkodunk és tervezzük bevezetésüket. Az ezeken a területeken működő nemzetközi szakemberekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és ennek megfelelően bővítjük majd szolgáltatásaink körét."

Várható-e, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK ) ezt támogatja?

Egyelőre ezek a kezelések államilag nem finanszírozottak. Azzal a céllal vezettük be eljárásainkat, hogy szélesebb körben megismertessük és elfogadtassuk őket, azért, hogy idővel megmutassuk hatékonyságukat. A magánegészségügybe való bevezetés jó kapu arra, hogy egyszer csak az állami egészségügyben is alkalmazzák őket

- fogalmazott Gátay Katalin, és azt is hozzátette, hogy Nyugat-Európában hosszú évek óta alkalmazzák ezt a megoldást nagy sikerrel, azonban ahol elérhető, ott is a jellemzően a magánszférában van jelen, mint például Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol jellemzően magánbiztosítókon keresztül finanszírozzák az egészségügyi ellátást.

Működik- e az átjárhatóság, hogy állami szférában dolgozó kolléga a műtét helyett a klinikát ajánlja?

A betegtájékoztatás protokollja, hogy a kezelőorvos a beteget tájékoztatja a rendelkezésre álló lehetőségekről, melyek közül a beteg az igényeit, a körülményeit, és a lehetőségeit figyelembe véve választhat - vélekedik Gátay Katalin. Szerinte amennyiben az illetékes – diagnózist felállító - szakorvos (kezelőorvos) úgy gondolja, hogy az általunk kínált eljárások valamelyike az adott páciens számára bármilyen szempontból előnyösebb, "akkor - hiszünk benne - az átjárhatóság működhet".

A beavatkozás ambulánsan végezhető, nincs vágás, ezért nem okoz erős fájdalmat és mozgási nehézséget sem, így a beteg akár egy-két nappal azt követően visszatérhet a megszokott életviteléhez, munkájához. Fontos észben tartani, hogy mindig van egy jobb közérzet, sok esetben jobb egészségi állapot, amelynek elérését célul tűzhetjük ki magunknak. Részben a jelen, és egyre nagyobb részben a jövő útja a krioabláció és a rádiófrekvenciás kezelés

- zárta gondolatait Gátay Katalin.