Döbbenetes, mi mindent köszönhet az emberiség a védőoltásoknak

Az Immunizációs Világhét – mint minden évben – ezúttal is április utolsó hetére esik, de idén a koronavírus-járvány miatt új megvilágításba kerül.

“Sok hasonló esemény van a világon, mint a Diabétesz világnap, a Dohányzásmentes világnap vagy a TBC elleni küzdelem világnapja, amelyekre jellemzően inkább az értintettek és a szűk szakma képviselői figyelnek. Ebben az évben – a Covid–19-pandémia árnyékában – azonban senkit sem szükséges emlékeztetni a védőoltások fontosságára”- hangsúlyozza Dr. Labancz László, a Sanofi vakcina üzletágának magyarországi vezetője. A tudomány és az orvosbiológia zsenialitásának köszönhetően rekordidő alatt sikerült egy teljesen új kórokozó ellen több hatékony vakcinát is előállítani és forgalomba hozni.

A jelenlegi válsághelyzetben született innovációs megoldások további lendületet adnak majd annak a fejlődésnek, amelyet a vakcinákkal már sikerült elérnünk az emberi egészség megóvása érdekében

– mondta Thomas Triomphe, a Sanofi csoport alelnöke és a vállalat Vakcina üzletágának globális vezetője.

A védőoltások növekvő megbecsülése

Az első védőoltás óta – amelyet 1796-ban vetettek be a fekete himlő ellen – a vakcinák több életet mentettek meg, mint bármely más orvosi beavatkozás. Az 1970-es években végrehajtott, fekete himlő elleni globális védőoltási programokkal sikerült a betegséget teljes mértékben felszámolni. A vakcina alkalmazása előtt évente csaknem 4 millióan – köztük főként gyermekek – hunytak el fekete himlőben. Jelenleg világszerte a gyermekek 86%-a kap rutinszerű gyermekkori védőoltásokat bizonyos betegségek (mint a rózsahimlő vagy a hepatitisz B), illetve számos kórokozó, például az agyhártyagyulladásért felelős baktérium ellen. Ugyanez az arány 1980-ban még csak 20 százalék volt.

Thomas Triomphe, a Sanofi Vakcina üzletágát képviselve tengerentúli megbízatásai során személyesen is megtapasztalhatta a védőoltások hatásait: „Néhány év alatt is látványos változást hoz, ha egy adott régió vagy ország összefog, hogy az immunizálást mint közegészségügyi prioritást, jelentős mértékben előmozdítsa. Amellett, hogy a vakcinák nem csak egyéni szinten, hanem teljes családok számára nyújtanak védelmet a betegségek ellen, a védőoltási programok a szélesebb körű megelőzéshez, az egészséges élet megtartásához is hozzájárulnak.”

A vakcinák továbbfejlesztése

A kutatók folyamatosan újabb és újabb összefüggéseket találnak a fertőzések és az azoktól eltérő hátterű betegségek között, ami új távlatokat nyithat a megelőzésben.

Védőoltással ma már akár a daganatos megbetegedések egyes típusai, például a - gyakran a humán papillomavírus által okozott - méhnyakrák ellen is védekezhetünk. Hasonlóan ígéretes kutatási irány, hogy a herpes simplex vírus válthat-e ki Alzheimer-kórt.

A tudományos közösség a közelmúltban kezdte alaposabban vizsgálna azt, milyen szerepet játszik a szamárköhögés (pertusszisz) a súlyos felnőttkori légzőszervi betegségek – például a COPD – súlyosbodásában, vagy akár kiváltásában. A szamárköhögésről sokan úgy gondolják, hogy csak gyermekeket érint. Egy pertussziszjárvány azonban sokkal nagyobb károkat okozhat, mint azt elképzeljük.

Egy friss tanulmány szerint az Egyesült Királyságon belül a COPD-ben (légúti szűkület) szenvedő idősek mintegy 13 százalékánál kimutatható a pertusszisz, ami arra utal, hogy utóbbi a COPD súlyosbodásának kiváltó tényezője lehet. A hasonló tudományos összefüggések további kutatást igényelnek, de az érintett betegségterületek többségéről elmondható, hogy minél szorosabb együttműködésben zajlik az egyes egészségi problémák nyomon követése és mérése, annál több bizonyíték születik az azok közötti összefüggésekre.

A korábban egymástól függetlennek gondolt fertőzések és súlyos betegségek közötti kapcsolatok jobb megértésével a tudósoknak lehetőségük nyílik az egészségügy új területeinek feltárására, valamint új vakcinák és immunterápiák formájában olyan megoldások kifejlesztésére, amelyek gyökeresen változtathatják meg az életminőségünket és élettartamunkat.

Mindezek mellett az olyan új technológiák, mint az mRNS-en alapuló eljárás, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tudomány gyorsabban fejlesszen ki és bocsásson az emberek rendelkezésére új megoldásokat. „A Covid–19 okozta válság a vakcinák iránti kereslet növekedéséhez vezetett, már csak azért is, mert rengetegen beleolvastak a témába. Persze a konkrét számokat nehéz megjósolni. A közelmúltban készítettünk egy felmérést a lakosság és háziorvosok körében, amelyből egyértelműen az derül ki, hogy az influenza oltás iránti kereslet megemelkedett.” – mondta Dr. Labancz László, a Sanofi vakcina üzletágának magyarországi vezetője. Az idei immunizációs világhétnél talán nincs is alkalmasabb időpont arra, hogy tisztelegjünk a természet erőit megszelídíteni képes emberi találékonyság előtt.