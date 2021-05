A híres 90 napos diéta hátrányai és előnyei: 90 napos diéta receptek és étrendek

Fogyókúráznál, de nem tudod, hogyan fogj hozzá? Érzed magadban a kitartást, hogy belefogj egy nagyobb volumenű diétás projektbe? Itt a 90 napos diéta, amelynek tudnivalóiról, titkairól most mindent elárulunk!

A 90 napos diéta egy nagyszabású fogyókúrás projekt, amellyel kapcsolatban érdemes alaposan tájékozódni, mielőtt belevágunk, hiszen a legtöbb diétás programhoz hasonlóan csak és kizárólag akkor működik, ha időt és energiát nem sajnálva foglalkozunk a projekttel. Cikkünkben eláruljuk, kinek ajánlott a 90 napos diéta, melyek a 90 napos diéta hátrányai és előnyei. Használ a 90 napos diéta 40 felett is, vagy inkább a fiatalabb korosztály tekintetében mutat bizonyítottan változásokat? Minden gyakori kérdést megválaszolunk a 90 napos diéta kapcsán, illetve segítünk, hogyan állítsd össze egyedi étrendedet, milyen egyszerű 90 napos diéta receptek alkalmazását vezesd be Te is!

A 90 napos diéta lényege

A 90 napos diéta egy szétválasztó diéta, amelynek lényege, hogy a különböző élelmiszercsoportokat meghatározott napokon fogyasszuk zöldségekkel, gyümölcsökkel és sok-sok folyadékkal kombinálva. A 90 napos diéta egyszerre szól a lemondásról és arról, hogy a 90 napos diéta során gyakorlatilag bármit megehetünk, hiszen eleve be van építve a cheat-day is a szénhidrátnap formájában.

A 90 napos diéta alkalmazásával, ha a szabályoknak megfelelően étkezünk, akár 15-20 kilogrammot is fogyhatunk – ez az érték természetesen összefügg az elhízás mértékével, a napi mozgás mennyiségével és a fogyókúrázó személy genetikai tulajdonságaival is. Ha hozzászoktunk a 90 napos szétválasztó diéta szabályrendszeréhez és alaposan utánajártunk annak, hogy milyen ételek felelnek meg a 90 napos diéta napi kategóriáinak, rutinműveletté válik, hogy mindig a megfelelő tápanyagot fogyasszuk.

A 90 napos diéta élelmiszercsoportjai

A 90 napos diéta nem a táplálékmennyiség bevitelének korlátozásán alapszik, hanem a fő élelmiszercsoportok szétválasztásán. Elevenítsünk fel egy átlagos étkezést: milyen élelmiszereket szoktunk fogyasztani? Legtöbb esetben az olyan fehérjék, mint a hús és a tejtermékek együtt szerepelnek a tányéron a szénhidrátokkal (pl. tészta) és a keményítőt tartalmazó élelmiszerekkel (pl. krumpli) – ez azt jelenti, hogy az emésztés során a szervezetünknek több élelmiszercsoporttal kell megküzdenie egyszerre.

A 90 napos diéta szétválasztja a fő élelmiszercsoportokat, így minden napra egy viszonylag egységes étrend jut, amelyet a szervezetünk gyorsabban, könnyebben képes megemészteni. A következő élelmiszernapok kerülnek szétválasztásra a 90 napos diéta során:

1. Fehérjenap

A fehérjenap a húsokról és a tejtermékekről szól: ide tartoznak a főtt, sült- és füstölhúsok, a halak és tengeri herkentyűk, a tojás és a tejtermékek (túró, sajt, natúr joghurt, kefir stb.). A fehérjéknek az ebéd és a vacsora során kell szerepelniük nyers zöldség köret mellett. A fehérje mennyisége mindig ebédnél legyen nagyobb és vacsoránál kevesebb, este inkább a saláta domináljon!

2. Keményítőnap

A keményítőnap a főtt- és sült zöldségfélék napja: bármilyen zöldséget fogyaszthatunk, szintén nyers zöldségekkel kombinálva. Érdemes kifejezetten ügyelni a hüvelyesekre (pl. bab, borsó) és a gumós, gyökeres zöldségfélékre is. Köretként fogyaszthatunk rizst vagy krumplit, hiszen mindkét élelmiszer keményítőnek számít. Mivel a 90 napos diéta során ez egy vegetáriánus nap, érdemes minél több zöldséget kombinálnunk – megfelelő ízesítés mellett fel sem tűnik a hús hiánya!

3. Szénhidrátnap

Ezt a napot nevezhetjük úgy is, mint a 90 napos diéta „cheat-day”-e, ugyanis az étrend bármilyen szénhidrát fogyasztását megengedi, beleértve akár a pizzát vagy a süteményt is. Habár a 90 napos diéta szénhidrátnapja megengedi a hizlalóbb ételeket, ez nem azt jelenti, hogy meg kell ennünk egy komplett tortát vagy pizzát! Válasszuk a teljes kiőrlésű lisztből készült tésztákat, magvas pékárukat, sós süteményeket. Ha megkívánjuk az édességet, az legyen az étcsokoládé!

4. Gyümölcsnap

A gyümölcsnap szabályai a legegyszerűbbek a 90 napos diéta során: egész nap gyümölcsöt kell ennünk, akármilyet, bármilyen formában. Legyünk kreatívak a gyümölcsnapon: ne felejtsük el, hogy nem csak az alma és a banán létezik! Készítsünk gyümölcssalátát, gyümölcslevest, sőt, akár süssük meg őket desszert gyanánt! Kombináljuk a gyümölcsöket olyan magvakkal, mint a mogyoró vagy a mandula, hiszen rengeteg egészséges olajat és zsírt tartalmaznak!

A 90 napos diéta szabályai

Reggelire mindig gyümölcsöt kell fogyasztani!

Elsőre érdekes élmény lehet a szendvicsek és a tojásrántotta rajongóinak az édes, gyümölcsös reggeli, ami nélkülözi a zsírt és a jól megszokott szénhidrátokat, azonban néhány nap elteltével, ha a szervezetünk megszokta, már ébredéskor kívánni fogjuk a lédús, rostos táplálékot. A gyümölcsök természetes cukortartalma segít az ébredésben és megadja a szükséges löketet a nap elkezdéséhez, a munkához, mindemellett magas rosttartalmuk kiváló hatással bír emésztőrendszerünkre, bélmozgásunkra is!

A napoknak a megfelelő sorrendben kell váltakozniuk!

Habár a 90 napos diéta szigorúnak tűnik, hatóereje pont a periodikusságában van, hiszen amihez a szervezetünk hozzászokott, kívánni fogja – éppen ezért ezt a menetrendet nem szabad felborítanunk egy pizzanappal vagy egy steak-vacsorával, mindent akkor kell ennünk, amikor a napja van!

Nyers zöldségek bármikor, korlátlan mennyiségben fogyaszthatóak!

Sokakban felmerülhet a kérdés: miért nem tartalmaz a 90 napos diéta nyers zöldségnapot, salátanapot? Nos, ezeket az élelmiszereket bármikor, bármilyen mennyiségben szabad – sőt, ajánlott! – fogyasztani, hiszen tápértékük minimális, azonban az általuk bevitt rost és vitaminok elengedhetetlenek a szervezet működéséhez. Bármilyen főételhez illik egy nagyszerű zöldségsaláta – azonban mi azt javasoljuk, rugaszkodjunk el a megszokott, unalmas zöldségektől (pl. jégsaláta, uborka és paradicsom) és próbáljunk ki új kombinációkat!

Ügyeljünk a napi ajánlott 2 literes folyadékmennyiségre!

A 90 napos diéta előírja a napi ajánlott folyadékmennyiség elfogyasztását is, hiszen a folyadék egyrészt „átmossa” a szervezetünket, másrészt szintén gyorsítja az anyagcserét, a bélműködést is. Fontos, hogy a folyadékmennyiséget ne üdítőitalokkal vigyük be, hanem tiszta vízzel vagy gyógyteával! Tartózkodjunk a cukros üdítőktől és az édesítőszeres, szénsavas italoktól is; hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsleveket azonban fogyaszthatunk (pl. frissen facsart narancslé).

Egy-egy szelet barnakenyér megengedett.

A fogyókúrázók többsége korábban hozzászokott a kenyér és más pékáruk fogyasztásához, ezért a 90 napos diéta bevezetése során nehézséget okozhat számukra 4 napból 3 alkalommal elhagyni a kenyeret – éppen ezért a 90 napos diéta ebédre megengedi egy szelet kenyér (lehetőleg barna kenyér, vagy teljes kiőrlésű kenyér) fogyasztását is. Ez esetben is hozzá kell tennünk, hogy a kenyér kiegészítheti, de nem uralhatja az étkezést!

90 napos diéta gyakori kérdések

Kinek ajánlott a 90 napos diéta?

A 90 napos diéta egy nagyon egyszerű alapokon nyugvó étrend, amelyet bármilyen életkorban nyugodtan bevezethetünk, hiszen nem von meg a szervezetünktől semmilyen fontos és egészséges tápanyagot, vitamint. A 90 napos diéta bevezetése azonban nem javasolt gyerekeknél (gyerekkori elhízás esetén próbáljuk inkább az adagokat csökkenteni és elhagyni a hizlaló ételeket, illetve több játékot, sportot szervezni a szabadban) és várandós nőknél, illetve a szoptatás alatt sem, hiszen a babák fejlődése érdekében az anyáknak kiegyensúlyozottabb táplálkozásra van szükségük.

90 napos diéta mikor indul meg a fogyás?

A fogyás látványossága az elhízás mértékétől függ. Fontos kiemelnünk, hogy ugyanúgy, mint bármely más diéta esetében, a 90 napos diéta során se várjuk el azt, hogy varázsütésre megszabaduljunk a feleslegtő! A hosszú távú fogyókúrák célja, hogy lassan és egészséges módon, hetente 1-1 kiló leadásával változtassunk testalkatunkon, vagyis folyamatosan fogyunk egy kicsit. A fogyókúra eredménye a legtöbb esetben az első 5 kg alatt meg sem látszik, utána számíthatunk látványos változásra (vagyis többnyire az első hónap után indul be).

Mennyit lehet fogyni a 90 napos diéta alkalmazásával?

Ha becsületesen végig csináljuk a fogyókúrát és végig megfelelünk a 90 napos diéta szabályrendszerének, akár 15-20 kg-ot is lefogyhatunk, ám mindezt befolyásolja a genetika és az elhízás mértéke, illetve az, hogy sportolunk-e a 90 napos diéta mellett. Teljesen más dolog egész nap a TV előtt ülve fogyókúrázni, mint eljárni futni vagy legalábbis sétálni egy kiadósat!

A 90 napos diéta 40 felett is jó megoldás?

Igen, 40 éves kor felett is alkalmazható a 90 napos diéta, hiszen az étrend átalakításáról szól, nem pedig a tápanyagmegvonásról. Bátran kipróbálhatjuk akár nyugdíjasként is, a 90 napos diéta rengeteg izgalmas recept kipróbálására ad lehetőséget, mindezt egészségesen!

Mik a 90 napos diéta hátrányai?

A 90 napos diéta hátrányai lehetnek az elsőre nagyfokúnak tűnő kötöttség és a lassú fogyási folyamat. Aki fogyókúrázik, sajnos hajlamos a türelmetlenségre, hiszen gyorsan akarunk látványos eredményt. A 90 napos diéta is akkor fog működni, ha kellőképpen kitartóak és elhivatottak vagyunk és nem félünk elköteleződni a 90 napos diéta szabályrendszere felé.

Szabad kávézni a 90 napos diéta alatt?

A cukormentes és tejmentes (kivéve a fehérjenapon) kávé fogyasztása bármilyen mértékben megengedett.

Mi a teendő a 90 napos diéta után?

A 90 napos diéta leteltével is tartsuk meg azt a szokásunkat, hogy reggelire és a délelőtt folyamán gyümölcsöt eszünk, illetve igyunk sok vizet is. A 90 napos diéta után visszatérhetünk normál étrendünkhöz, de az arányokat, amelyeket megszoktunk, mindenképpen érdemes tartanunk, hogy elkerüljük a visszahízást. Együnk sok nyers zöldséget, kombináljuk a salátákat hússal, hallal, magvakkal, gyümölcsökkel!

90 napos diéta étrend egy hétre

Mintaként bemutatjuk, hogyan néz ki a 90 napos diéta egy hétre lebontva, mire kell számítanunk, ha belevágunk:

90 napos diéta: Minta menüsor

90 napos diéta receptek: univerzális tippek mindenkinek

Univerzális salátarecept

Könnyű feladatnak hangzik, ha azt mondjuk, együnk sok nyers zöldséget és kész – azonban napról napra új variációkat kell kitalálnunk ahhoz, hogy ne unjuk meg a zöldségeket, ne undorodjunk meg bizonyos fajtáktól. A saláták lényege a változatosság: teljesen más ízvilágokat létrehozhatunk egy-egy új zöldség vagy gyümölcsféle felhasználásával és a különböző dresszingekkel, amelyek teljesen megbolondítják egy étel ízvilágát. A következő tippeket kell követnünk, amelyek bármilyen saláta készítésére vonatkoztathatóak:

Rugaszkodjunk el a jégsalátától, használjunk más zöldeket!

Nagyszerű és ízletes saláta készíthető rukkola, spenót, madársaláta és különféle zöldségkeverékek felhasználásával. A fűszernövények egyenesen megbolondítják az érzékszerveinket: aprítsunk fel friss bazsalikomot, koriandert, snidlinget, petrezselyemzöldet, zellerzöldet és más finomságot a salátánkba!

Ízesítsük a salátát!

A zöldségek kombinációjának natúr ízvilága már önmagában is finom, de meg lehet unni. A fűszernövények használata mellett fontos, hogy a saláta jellegétől függően kerüljön rá egy kis só, bors és dresszing. A salátadresszingek készítése nagyon egyszerű és rugalmas feladat: a citromlé és olívaolaj kombinációja szinte mindenhez illik. Legyünk nyitottak az olyan ízesítők irányában is, mint a balzsamecet vagy a zöldfűszerolaj – mindenképp megéri!

Használjunk hozzá gyümölcsöket!

A 90 napos diéta preferálja a gyümölcsök fogyasztását, azonban érdemes őket a reggelin kívül, a zöldségbázisú saláták készítése során is felhasználunk. Egy alapvetően sós, főszeres saláta ízvilágát képes teljesen felforgatni néhány szem eper, barack, vagy a krémes avokádó. Tartsuk azonban szem előtt azt is, hogy ezek nem gyümölcssaláták, hanem zöldségsaláták – tehát ne vigyük túlzásba a gyümölcsöket, használjuk azokat is fűszerként!

Adjunk magvakat a salátánkhoz!

Vásárolhatunk bolti magkeveréket vagy mi magunk is összeállíthatjuk azt egy kis napraforgómagból, tökmagból vagy fenyőmagból, de használhatunk édes magvakat is, mint a dió, a mandula vagy a kesudió. A magvak szerepe ugyanaz, mint a gyümölcsöké: megbontja a zöldségek egységességét, roppanós textúrájukkal feldobják az étkezést, ráadásul még egészségesek is.

A hús és a hal elkészítése

Egy jó diéta alapjául szolgál az igényesen elkészített hal és hús. Részesítsük előnyben az egészséges tengeri halakat és a sovány húsokat, illetve fehér húsokat (pl. csirke, nyúl, pulyka). Gyakorlatilag bárhogy elkészthetjük őket, mi azonban azt javasoljuk, hogy kevés zsiradékkal süssük ki őket. Jó időben a húsok elkészítésének nagyszerű módja a kerti grillezés, amelynek köszönhetően az étel különleges, füstös ízt kap. Ilyen programokkal körítve a 90 napos diéta nem csak fogyókúra, hanem szórakozás is!

Gyümölcs recept ötletek

A gyümölcssaláta elkészítése

A gyümölcsök sokkal rugalmasabban felhasználható élelmiszerek, mint azt valaha gondolnánk. Hogy a 90 napos diéta során ne unjuk meg őket, javasoljuk, hogy előre állítsunk össze gyümölcssaláta recepteket, lehetőleg a gyümölcsök fajtája szerint. Készítsünk külön salátákat a déligyümölcsökből (banán, narancs, mandarin, kivi, grapefruit), a hazai alapgyümölcsökből (alma, körte, szőlő, szilva, barack, cseresznye), a dinnyékből (görögdinnye, mézdinnye, sárgadinnye) és ezek kombinációiból.

A gyümölcssaláta esetében se tartózkodjunk a fűszerezéstől, a dresszingektől! A gyümölcssalátákhoz nagyszerűen illik a citromlé (ami nemmellesleg meg is óvja a frissen szeletelt gyümölcsöket a bebarnulástól) és a méz, illetve a fahéj is. Hogy megtörjük a monotonitást, használjunk olyan izgalmas gyümölcsöket feltétként, mint a gránátalma, a mangó, az áfonya vagy a sárkánygyümölcs!

Gyümölcsleves és gyümölcsdesszert

Legyünk nyitottak a gyümölcsök főzését és sütését illetően, akkor is, ha korábban még nem próbáltuk. A gyümölcsleves készítésének számtalan módja van, habarva és habarás nélkül (a 90 napos diéta inkább az utóbbi esetet támogatja) és gyakorlatilag bármilyen gyümölcsöt felhasználhatunk hozzá (almaleves, vegyes gyümölcsleves, csonthéjas gyümölcsleves, hideg görög gyümölcsleves stb.).

A gyümölcsdesszert készítés még ennél is egyszerűbb feladat: süssük meg a fűszeres gyümölcsöket, kombináljuk őket pirított magvakkal (dió, mandula) és adjunk egy kis fahéjat vagy egy kevés barnacukrot hozzájuk. Ha hideg desszertet szeretnénk készíteni, kombináljuk őket zselatinnal, ami esztétikailag is rengeteget dob egy desszert kinézetén!

Pénzcentrum receptek

További ételkészítési tippek és receptek után tájékozódj ITT, a Pénzcentrum.hu recepttárában, ahol minden igénynek megfelelő saláták, magyaros ételek, desszertek és más finomságok is fellelhetőek!